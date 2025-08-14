रायपुर: सोशल मीडिया में बाइक स्टंट करने वाले युवकों ने 15 अगस्त के दिन नवा रायपुर की सड़कों पर स्टंटबाजी करने को लेकर एक पोस्ट किया. जिसमें लिखा है कि मैं हूं डॉन, 15 को मिलो नया रायपुर में खेलते हैं मौत का खेल. सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो जारी होने के बाद पुलिस सख्त नजर आ रही है.

बाइक स्टंट करना पड़ेगा महंगा: 15 अगस्त के दिन नवा रायपुर की सड़कों के साथ ही पूरे राजधानी में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. कोने-कोने पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे. इस दौरान स्टंटबाजी को लेकर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई के मूड में है. स्टंटबाजी करने वाले युवकों ने जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो फोटो अपलोड किया है. उसको लेकर पुलिस सख्त है. पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर उसके बाकि साथियों की तलाश कर रही है.



एडिशनल एसपी ने दी चेतावनी: स्टंटबाजी करने वाले युवकों की ओर से सोशल मीडिया में जारी किए गए फोटो और वीडियो पर पुलिस सख्ती बरत रही है. नवा रायपुर के एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नया रायपुर की सड़कों के साथ ही पूरे शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. रहा सवाल स्टंट करने वाले जो लोग सोशल मीडिया में स्टंट करने को लेकर फोटो और वीडियो अपलोड किए हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी.

स्टंट करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य साथियों की तलाश भी पुलिस के द्वारा की जा रही है. इसके बाद स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: विवेक शुक्ला, एडिशनल एसपी, नवा रायपुर

सोशल मीडिया पर किया वीडियो फोटो अपलोड: स्टंटबाजी करने वाले युवकों ने सोशल मीडिया में जो फोटो और वीडियो अपलोड किए हैं. उसमें 15 अगस्त कमिंग सून का कैप्शन भी लिखा है. स्टंटबाजी करने वाले युवक ऐसा करके अपनी जान तो गवाएंगे इसके साथ ही इसकी चपेट में आम जनता भी आ सकती है.

पुलिस ने बताया वीडियो को 1 साल पुराना: सोशल मीडिया में स्टंटबाजी को लेकर अपलोड किए गए वीडियो फोटो के बारे में पुलिस ने यह भी बताया कि यह 1 साल पुराना है और इस मामले में पहले भी पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है. बावजूद इसके सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस स्टंटबाजी करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है.