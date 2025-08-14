बस्तर: बस्तर के 29 गांवों में पहली बार आजादी का पर्व मनाया जाएगा. बीते एक सालों के भीतर माओवादियों को खदेड़ने के लिए 29 नए पुलिस कैंप स्थापित किए गए हैं. नए पुलिस कैंपों के खुलने से माओवादी बैकफुट पर हैं. दशकों से माओवादी बस्तर के विकास की राह में नासूर बनकर चुभ रहे हैं. नए कैंपों के स्थापित होने से अब बस्तर के गांव गांव तक विकास पहुंचने लगा है. जिन 29 गांवों में पहली बार आजादी का पर्व मनाया जाएगा, वहां जिला प्रशासन की ओर से सभी जरुरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पहले नक्सली गांव वालों को बरगलाकर स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को काला झंडा लगाते थे.

29 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा आजादी का पर्व: बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि 15 अगस्त 2024 के बाद लगातार माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की. वहीं सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर ज़िले में 29 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किया गया. जिसमें दक्षिण बस्तर इलाका, अबूझमाड़ इलाका, रायगुडेम, पुजारी कांकेर, नेलांगुर, कच्चापाल, कुतुल जैसे इलाके शामिल हैं. इन सभी कैम्प और आसपास के गांवों में पहली बार स्थानीय नागरिक स्वतंत्रता दिवस का समारोह धूमधाम के साथ मनाएंगे.

15 अगस्त 2025 (ETV Bharat)

शासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी: बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि जिन 29 गांवों में पहली आजादी का पर्व पहली बार गांव वाले मनाएंगे, वहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नक्सलगढ़ में स्थापित पुलिस कैंपों के जरिए इलाके में सघन सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है. आजादी का पर्व मनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. जिन इलाकों में पहली बार लोग सामूहिक रुप से आजादी का पर्व मनाएंगे, उसमें कई इलाके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में आते हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग अभियान को और तेज कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा चौकसी बरती जा रही है.

बैकफुट पर हैं नक्सली: नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है. बड़ी संख्या में माओवादी या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं. माओवादियों के बड़े नेताओं के मारे जाने से भी नक्सली विचारधारा की कमर टूट गई है.