स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का 'रिटर्न गिफ्ट'

किसी ने पुलिस को थैंक्यू कहा, कोई बोला मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी.

August 14, 2025
स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का रिटर्न गिफ्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read

बलौदा बाजार: किसी का मोबाइल खोना सिर्फ एक डिवाइस खोना नहीं होता है. मोबाइल फोन में बैकिंग से लेकर परिवार की यादों से जुड़ी तस्वीरें भी होती हैं. कई अहम दस्तावेज भी होते हैं. लेकिन जब मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है. कई बार तो लोग शिकायत कराने भी नहीं जाते. पीड़ित इंसान ये सोचता है कि चोरी या गुम हुआ मोबाइल अब कहां मिलेगा. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है. पुलिस की जब आप मदद लेंगे तो पुलिस जरुर आपकी हेल्प करेगी. बलौदा बाजार पुलिस ने ये करके दिखाया है. पुलिस ने चोरी गए 50 लाख के मोबाइल फोन खोज निकाले. बरामद मोबाइल फोन के मालिकों को खोजकर उनको वापस भी किया गया. जिन लोगों को गुम या चोरी गए फोन मिले वो पुलिस को थैंक्यू बोल रहे हैं.

पुलिस ने लौटाए 50 लाख के मोबाइल फोन: पुलिस ने जिन लोगों को मोबाइल फोन लौटाए हैं वो फोन पुणे (महाराष्ट्र), सतना (मध्य देश), बिहार और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से बरामद किए गए. कई दिन की लगातार मेहनत, तकनीकी ट्रैकिंग और राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए, पुलिस टीम ने यह कामयाबी हासिल की. आज बलौदा बाजार पुलिस ने कम्युनिटी हॉल में जब लोगों को मोबाइल फोन लौटाए तो लोगों ने पुलिस के काम की जमकर सराहना की. फोन लौटाए जाने के दौरान एसपी भावना गुप्ता, एएसपी अभिषेक सिंह और एसडीओपी निधि नाग मौजूद रहे.

स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का रिटर्न गिफ्ट (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरु किया था अभियान: एसपी भावना गुप्ता ने कुछ समय पहले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदा मोबाइल की रिपोर्टों पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की. एसपी ने चर्चा के बाद अफसरों से कहा, पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चोरी गए या गुम हुए मोबाइल फोनों को उनके मालिक तक पहुंचाए. जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. इसमें निरीक्षक प्रणाली वैद्य, प्रधान आरक्षक विनोद सिंह, आरक्षक उमेश कुमार वर्मा, सत्यम यादव, इनेन्द्र कुमार सिंह, कमलेश श्रीवास और नारायण देवांगन शामिल रहे.

ट्रैकिंग सिस्टम से खोजे गए फोन: गुम और चोरी हुए मोबाइल फोनों को खोजने के लिए पुलिस ने ट्रैकिंग सिस्टम की मदद ली. पुलिस ने मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए कई राज्यों और जिलों के खाक छाने. पुलिस ने टीम ने बताया कि मोबाइल फोन को खोजने के लिए हमने तकनीकी टूल, मोबाइल ट्रैकिंग, सर्विलांस और नेटवर्क डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया.

स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का रिटर्न गिफ्ट (ETV Bharat)

ये सिर्फ मोबाइल वापस करने का मामला नहीं है, ये नागरिकों के भरोसे को मजबूत करने का प्रयास है. अगर आपको कहीं लावारिस मोबाइल मिले, या कोई बिना बिल के सस्ता मोबाइल बेच रहा हो, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है. तुरंत थाने को सूचना दें. खोया हुआ मोबाइल गलत हाथों में पड़कर अपराध का साधन बन सकता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है: भावना गुप्ता, एसपी, बलौदा बाजार

स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने दिया गिफ्ट: एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि आज हमने लोगों को मोबाइल फोन लौटाए हैं. इससे लोगों में कानून के प्रति सम्मान और उनकी जिम्मेदारी का भी अहसास होगा.

August 15, 2025
BALODA BAZAAR POLICE TRACKING SYSTEM BHAVNA GUPTA SP बलौदा बाजार पुलिस का रिटर्न गिफ्ट 15 AUGUST 2025

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

