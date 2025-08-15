ETV Bharat / state

बनारस की इस तिरंगी बर्फी ने उड़ा दिए थे अंग्रेजों के होश; आजादी की लड़ाई से है खास कनेक्शन, पढ़िए रोचक कहानी - VARANASI TIRANGI BARFI

अंग्रेजों ने तिरंगा फहराने पर लगा दी थी रोक, गुप्ता परिवार ने इस मिठाई के जरिए घर-घर जगाई अलख.

बनारस की मशहूर तिरंगी बर्फी.
बनारस की मशहूर तिरंगी बर्फी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:37 AM IST

4 Min Read

वाराणसी: आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले वीर बलिदानियों के नाम से तो आप बखूबी परिचित होंगे, लेकिन बनारस से जुड़ा एक ऐसा वाकया भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. 1940 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी और दमनकारी अंग्रेजों ने जनसभा, आंदोलन और तिरंगा फहराने पर रोक लगा दी थी, तब बनारस के गुप्ता परिवार ने एक ऐसी मिठाई बनाई, जिसने विदेशी सत्ता के होश उड़ा दिए थे. यहां बात हो रही है 'तिरंगी बर्फी' की, जो आजादी के पहले से ही अब तक बनाई जाती है. जानिए इस मिठाई से जुड़ी दिलचस्प कहानी...

कहानी तिरंगी बर्फी की : बनारस के चौक इलाके में आज भी तिरंगी बर्फी को पहली बार बनाने वाले मदन गोपाल गुप्ता का परिवार रहता है. यहां तिरंगी बर्फी की दुकान है. तिरंगी बर्फी के इतिहास के बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. ज्ञान प्रकाश मिश्र बताते हैं, ये बर्फी 1940 में पहली बार बनी थी, जब अंग्रेजों हुकूमत ने काशी में किसी भी तरह के मार्च, तिरंगा फहराने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी. बताते हैं कि उस समय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगी रहे, इसी सोच के साथ बनारस के गुप्ता परिवार ने तिरंगी बर्फी को तैयार किया था. जब पहली बार अंग्रेजों ने देखा था तो उनके होश उड़ गए थे. उस समय इस बर्फी को आजादी के दीवानों में बांटा जाता था और लोग अपने घरों में सजाते थे. अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का यह अनोखा तरीका था.

बनारस की मशहूर तिरंगी बर्फी.
बनारस की मशहूर तिरंगी बर्फी. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे तैयार होती है तिरंगी बर्फी : दुकान को संचालित करने वाले वरुण गुप्ता बताते हैं कि, आज भी लोग इसकी खूब डिमांड करते हैं. तिरंगी बर्फी तीन रंगों की होती है, जिसे बनाने में खोवा, चीनी और अलग-अलग सूखे मेवे का प्रयोग होता है. इसे बनाने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता बल्कि केसर, पिस्ता, और काजू इस्तेमाल किया जाता है. बर्फी में केसरिया रंग के लिए केसर का इस्तेमाल किया जाता है. हरे रंग के लिए पिस्ता और सफेद भाग के लिए खोवा-काजू एक साथ मिलाया जाता है.

परिवार को है नाज: परिवार के ओम गुप्ता बताते हैं कि आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी के मौके पर इसकी मांग खूब होती है. स्कूल से लेकर कॉलेज, अलग-अलग संस्थान-संगठन इसका विशेष आर्डर देते हैं. यही नहीं, बनारस के घरों में भी लोग इसे खरीद करके ले जाते हैं. वर्तमान में यह 500 रुपये किलो के हिसाब से भेजी जाती है. कहा कि हमारे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई.

विरोध के तरीके: बताते हैं कि अंग्रेजों की सख्ती का जवाब देने के लिए लोगों ने और भी तरीकों का इस्तेमाल किया, बनारसी पान से संदेश पहुंचाए जाने लगे थे. जबकि तिरंगी बर्फी क्रांति का अलख जगाने लगी. गुप्ता परिवार ने तब इस मिठाई घर-घर पहुंचना शुरू किया था और यह बर्फी बनारस की पहचान बनने लगी. समय बीत गया है मगर यह पहचान आज भी यहां की तंग गलियों में जिंदा है.

जीआई टैग ने बढ़ाई पहचान : बताते चलें कि, तिरंगी बर्फी को जीआई टैग भी मिल चुका है. 16 अप्रैल 2024 को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय ने तिरंगे बर्फी को जीआई टैग दिया है. इस टैग के मिलने से अब इस मिठाई को एक विशिष्ट पहचान मिल चुकी है और देश के अलग-अलग हिस्सों में इसकी डिमांड होती है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

वाराणसी: आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले वीर बलिदानियों के नाम से तो आप बखूबी परिचित होंगे, लेकिन बनारस से जुड़ा एक ऐसा वाकया भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. 1940 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी और दमनकारी अंग्रेजों ने जनसभा, आंदोलन और तिरंगा फहराने पर रोक लगा दी थी, तब बनारस के गुप्ता परिवार ने एक ऐसी मिठाई बनाई, जिसने विदेशी सत्ता के होश उड़ा दिए थे. यहां बात हो रही है 'तिरंगी बर्फी' की, जो आजादी के पहले से ही अब तक बनाई जाती है. जानिए इस मिठाई से जुड़ी दिलचस्प कहानी...

कहानी तिरंगी बर्फी की : बनारस के चौक इलाके में आज भी तिरंगी बर्फी को पहली बार बनाने वाले मदन गोपाल गुप्ता का परिवार रहता है. यहां तिरंगी बर्फी की दुकान है. तिरंगी बर्फी के इतिहास के बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. ज्ञान प्रकाश मिश्र बताते हैं, ये बर्फी 1940 में पहली बार बनी थी, जब अंग्रेजों हुकूमत ने काशी में किसी भी तरह के मार्च, तिरंगा फहराने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी. बताते हैं कि उस समय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगी रहे, इसी सोच के साथ बनारस के गुप्ता परिवार ने तिरंगी बर्फी को तैयार किया था. जब पहली बार अंग्रेजों ने देखा था तो उनके होश उड़ गए थे. उस समय इस बर्फी को आजादी के दीवानों में बांटा जाता था और लोग अपने घरों में सजाते थे. अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का यह अनोखा तरीका था.

बनारस की मशहूर तिरंगी बर्फी.
बनारस की मशहूर तिरंगी बर्फी. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे तैयार होती है तिरंगी बर्फी : दुकान को संचालित करने वाले वरुण गुप्ता बताते हैं कि, आज भी लोग इसकी खूब डिमांड करते हैं. तिरंगी बर्फी तीन रंगों की होती है, जिसे बनाने में खोवा, चीनी और अलग-अलग सूखे मेवे का प्रयोग होता है. इसे बनाने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता बल्कि केसर, पिस्ता, और काजू इस्तेमाल किया जाता है. बर्फी में केसरिया रंग के लिए केसर का इस्तेमाल किया जाता है. हरे रंग के लिए पिस्ता और सफेद भाग के लिए खोवा-काजू एक साथ मिलाया जाता है.

परिवार को है नाज: परिवार के ओम गुप्ता बताते हैं कि आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी के मौके पर इसकी मांग खूब होती है. स्कूल से लेकर कॉलेज, अलग-अलग संस्थान-संगठन इसका विशेष आर्डर देते हैं. यही नहीं, बनारस के घरों में भी लोग इसे खरीद करके ले जाते हैं. वर्तमान में यह 500 रुपये किलो के हिसाब से भेजी जाती है. कहा कि हमारे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई.

विरोध के तरीके: बताते हैं कि अंग्रेजों की सख्ती का जवाब देने के लिए लोगों ने और भी तरीकों का इस्तेमाल किया, बनारसी पान से संदेश पहुंचाए जाने लगे थे. जबकि तिरंगी बर्फी क्रांति का अलख जगाने लगी. गुप्ता परिवार ने तब इस मिठाई घर-घर पहुंचना शुरू किया था और यह बर्फी बनारस की पहचान बनने लगी. समय बीत गया है मगर यह पहचान आज भी यहां की तंग गलियों में जिंदा है.

जीआई टैग ने बढ़ाई पहचान : बताते चलें कि, तिरंगी बर्फी को जीआई टैग भी मिल चुका है. 16 अप्रैल 2024 को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय ने तिरंगे बर्फी को जीआई टैग दिया है. इस टैग के मिलने से अब इस मिठाई को एक विशिष्ट पहचान मिल चुकी है और देश के अलग-अलग हिस्सों में इसकी डिमांड होती है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

For All Latest Updates

TAGGED:

BANARAS TIRANGI BARFIBANARAS FREEDOM FIGHTER15TH AUGUST INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY TIRANGI BARFIVARANASI TIRANGI BARFI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.