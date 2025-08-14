ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 15 आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया देशभक्ति का जज़्बा, कैनवास पर उतारे खूबसूरत जज्बात - PAINTING ON INDEPENDENCE DAY

डीगढ़ के 15 आर्टिस्ट अपनी कला के माध्यम से दिलचस्प पेंटिंग बनाते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं.

आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया देशभक्ति का जज़्बा
आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया देशभक्ति का जज़्बा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 9:12 PM IST

चंडीगढ़: 15 अगस्त को हर देश प्रेमी अपने-अपने ढंग से आजादी दिवस मनाता है. वहीं चंडीगढ़ के 15 आर्टिस्ट अपनी कला के माध्यम से दिलचस्प पेंटिंग बनाते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं. चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की ओर से चार दिवसीय ओपन आर्टिस्ट थीम रखी गई है. जहां शहर के 15 आर्टिस्ट सेक्टर 16-17 अंडरपास में आर्ट वर्कशॉप लगाते हुए पेंटिंग बना रहे हैं.

कैनवास पर देश भक्ति की भावना उकेर रहे आर्टिस्ट


इस पेंटिंग में ट्राई सिटी के युवा पेंटर्स लाइफ पेंटिंग के माध्यम से देश के झंडे को कैनवास पर उतार रहे हैं. इस दौरान ईटीवी भारत ने सभी आर्टिस्ट के साथ खास बातचीत की, जहां सभी ने अपने अनुभव साझा किए.

वीर कुंवर सिंह की शहादत पर बनाई पेंटिंग

आर्टिस्ट कुमुद ने बताया कि अंग्रेजों से लड़ाई करते समय बिहार के वीर कुंवर सिंह की बाजू कट गई थी. उसके बावजूद भी वह आजादी की लड़ाई लड़ते रहे. वीर कुंवर सिंह की शहादत को देखते हुए मैंने ये पेंटिंग बनाई है.

आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया देशभक्ति का जज़्बा (Etv Bharat)

लैंडस्केप पेंटिंग से बताया विभाजन का दर्द

गवर्नमेंट टीचर और आर्टिस्ट प्रभजोत ने बताया कि वे अक्सर लैंडस्केप से जुड़ी हुई पेंटिंग ही बनाते हैं. इस बार के आजादी के दिवस पर उन्होंने देश में हुए विभाजन की झलक अपनी पेंटिंग में दिखानी चाही है.

खून और पानी को साथ दिखाकर बनाई पेंटिंग

आर्टिस्ट अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि हमें आजादी आसानी से नहीं मिली है. इस आजादी को पाने के लिए कई शहीदों ने अपना खून बहाया है. हम सभी ने आजादी और विभाजन के बात दूसरों से सुनी है. मैंने अपनी पेंटिंग के जरिए तिरंगे के लिए हुए बलिदान और आपदाओं को सामने रखा है.

लाल किले को उतारा कैनवास पर


आर्टिस्ट अभी प्रीति ने बताया कि उन्हें लाल किले जैसी पुरानी बिल्डिंग में रुचि है. जिसे उन्होंने अपने कैनवास पर उतारा है. हर साल लाल किले पर झंडा लहराया जाता है, जो लाल किले के बाहर खड़े हुए देशवासी की भावनाओं को दर्शाता है.

आर्टिस्ट तनवीर ने दिखाया आजादी का महत्व

आर्टिस्ट तनवीर ने उन लोगों पर अपनी पेंटिंग बनाई है, जो आजादी के दौरान अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे. उन आम लोगों को पेंटिंग में दिखाया है, जो देश में रहते हुए विभाजन का दर्द और आजाद होने की खुशी को महसूस करते आए हैं.

