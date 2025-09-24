ETV Bharat / state

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; प्रयागराज बुलाकर वसूलते थे 26 हजार रुपये, पुलिस ने 15 ठगों को किया गिरफ्तार

प्रयागराज : पुलिस ने युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. नैनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा पुलिस ने बंधक बनाए गए सभी युवाओं को मुक्त करा लिया है. इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, दो आईडी कार्ड, अन्य प्रपत्र और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है.

'मारपीट और धमकी देकर करते थे वसूली' : डीसीपी सिटी, मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि थाना नैनी में 23 सितंबर को झुंझुनू (राजस्थान) निवासी गोपीचंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि गैंग के सदस्य सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अन्य स्थानों से लोगों को बुलाते थे, फिर मारपीट और धमकी देकर वसूली करते थे. विरोध करने पर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी. इस नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया था.

15 आरोपियों को पकड़ा : नैनी के प्रभारी निरीक्षक बृजकिशोर गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार कोसरपतहिया रोड, नैनी स्थित एक गेस्ट हाउस से सभी 15 आरोपियों को पकड़ा गया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वह लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे. गिरोह का सरगना प्रकाश राव बताया गया है, जो वसूली गई रकम लेकर फरार है.



'दोनों आरोपी गेस्ट हाउस लेकर पहुंचे' : राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले प्रेमाराम ने पुलिस को बताया कि उसे चुरू जिले के रहने वाले रविंद्र ने फोन किया था. रविंद्र से उसकी पुरानी जान-पहचान है. उसने कहा कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं अगर तुम्हें करनी है तो मेरे साथ प्रयागराज चलो. उसके कहने पर मैं मंगलवार को प्रयागराज पहुंच गया. प्रयागराज जंक्शन पर रवींद्र ने हमारी मुलाकात अनीश से करवाई. दोनों बाद में मुझे बाइक से लेकर झूंसी स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचे.

'26 हजार रुपये की डिमांड की' : उन्होंने पुलिस को बताया कि वहां अमित कुमार, सुमित कुमार, सोनू विश्वकर्मा, राजू, राजकुमार रॉयल, सोनू यादव, विश्वजीत, शिवराज सिंह, सुमित बलराम, मीणा और मोहित पहले से मौजूद थे. सभी ने मुझसे थोड़ी देर बात की और बाद में मेरा सामान जमा कर दिया और 26 हजार रुपये की डिमांड करने लगे. मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे बंधक बना लिया.