नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; प्रयागराज बुलाकर वसूलते थे 26 हजार रुपये, पुलिस ने 15 ठगों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, दो आईडी कार्ड, अन्य प्रपत्र और कार बरामद की है.
प्रयागराज : पुलिस ने युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. नैनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा पुलिस ने बंधक बनाए गए सभी युवाओं को मुक्त करा लिया है. इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, दो आईडी कार्ड, अन्य प्रपत्र और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है.
'मारपीट और धमकी देकर करते थे वसूली' : डीसीपी सिटी, मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि थाना नैनी में 23 सितंबर को झुंझुनू (राजस्थान) निवासी गोपीचंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि गैंग के सदस्य सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अन्य स्थानों से लोगों को बुलाते थे, फिर मारपीट और धमकी देकर वसूली करते थे. विरोध करने पर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी. इस नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया था.
15 आरोपियों को पकड़ा : नैनी के प्रभारी निरीक्षक बृजकिशोर गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार कोसरपतहिया रोड, नैनी स्थित एक गेस्ट हाउस से सभी 15 आरोपियों को पकड़ा गया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वह लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे. गिरोह का सरगना प्रकाश राव बताया गया है, जो वसूली गई रकम लेकर फरार है.
'दोनों आरोपी गेस्ट हाउस लेकर पहुंचे' : राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले प्रेमाराम ने पुलिस को बताया कि उसे चुरू जिले के रहने वाले रविंद्र ने फोन किया था. रविंद्र से उसकी पुरानी जान-पहचान है. उसने कहा कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं अगर तुम्हें करनी है तो मेरे साथ प्रयागराज चलो. उसके कहने पर मैं मंगलवार को प्रयागराज पहुंच गया. प्रयागराज जंक्शन पर रवींद्र ने हमारी मुलाकात अनीश से करवाई. दोनों बाद में मुझे बाइक से लेकर झूंसी स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचे.
'26 हजार रुपये की डिमांड की' : उन्होंने पुलिस को बताया कि वहां अमित कुमार, सुमित कुमार, सोनू विश्वकर्मा, राजू, राजकुमार रॉयल, सोनू यादव, विश्वजीत, शिवराज सिंह, सुमित बलराम, मीणा और मोहित पहले से मौजूद थे. सभी ने मुझसे थोड़ी देर बात की और बाद में मेरा सामान जमा कर दिया और 26 हजार रुपये की डिमांड करने लगे. मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे बंधक बना लिया.
उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी. उन्होंने यह भी बताया कि अन्य कमरों में भी तुम्हारी तरह बहुत सारे लड़के बंद हैं. आरोपियों ने भी कहा कि हम लोग तुम्हारे जैसे 800 लोगों को ठग चुके हैं. हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे. ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो जान से मार देंगे.
झुंझुनू के दो भाइयों ने बनाई फर्जी वेबसाइट : गिरफ्तार आरोपी अमित कुमार और सुमित कुमार से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह दोनों सगे भाई हैं और राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं. बेरोजगारों से संपर्क करने के लिए उन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई, इससे जब युवा संपर्क करने लगे तो ठगी का पूरा ताना-बाना नोएडा के रहने वाले विजय चौहान के साथ मिलकर बनाया गया.
किराए पर लिया गेस्ट हाउस : पूछताछ में बताया कि अमित तीन महीने पहले प्रयागराज आया और उसने नैनी इलाके में गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया. इसके बाद उसने राजस्थान के कई जिलों में रहने वाले युवाओं को कमीशन के नाम पर अपने नेटवर्क में शामिल किया. धीरे-धीरे यह गिरोह 20 लोगों का हो गया. पहले अमित और सुमित गिरोह के युवाओं को राजस्थान में ग्राहक फंसाने का काम करते थे, लेकिन बाद में जब देखा कि उनके झांसे में जल्दी लोग नहीं आ रहे हैं तो एक फर्जी वेब पेज बनाकर युवाओं से संपर्क करने लगे.
पुलिस ने बरामद किया रजिस्टर : उस पर बाकायदा विज्ञापन जारी किया गया, जो युवा वह पेज देखकर उनसे बात करते थे उनसे बताया जाता था कि उनका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है. फॉर्म भरने के लिए 1100 लिए जाते थे. इसके बाद उन्हें प्रयागराज बुलाकर प्रति स्टूडेंट 26 हजार की वसूली की जाती थी. यह सिलसिला पिछले तीन महीने से चल रहा था. इस बार इंटरव्यू देने के नाम पर 30 युवाओं को बुलाया गया था. गेस्ट हाउस के रजिस्टर में सभी का नाम पता दर्ज किया जाता था. पुलिस ने वह रजिस्टर भी बरामद किया है.
गिरफ्तार आरोपी : पुलिस के मुताबिक, अमित कुमार, सुमित कुमार (दोनों झुंझुनू), सोनू विश्वकर्मा (धनबाद), राजूराम (चुरू), राजकुमार रायल (चुरू), सोनू यादव (कोटपुतली-बहरोड़), विश्वजीत (नागौर), शिवराज सिंह (चुरू), सुमित (झुंझुनू), बलराम मीना (सीकर), मोहित (झुंझुनू), अनीश (झुंझुनू), रवीन्द्र कुमार (चुरू), साहिल (झुंझुनू) और मनोज (चुरू) को गिरफ्तार किया गया है. सभी की उम्र 19 से 30 वर्ष के बीच है.
