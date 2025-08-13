ETV Bharat / state

15, 16 या 17? कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी, जानें सही तारीख, मुहूर्त और पूजन विधि - JANMASHTAMI 2025 DATE

इस बार जन्माष्टमी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है. चलिए जानते हैं कब मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार.

कब है जन्माष्टमी
कब है जन्माष्टमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 1:41 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read

शिमला: देशभर में जनमाष्टमी की तैयारियां चल रही हैं. मंदिरों को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, लेकिन लोग दुविधा में हैं कि ये त्योहार 15 अगस्त को मनाया जाए या 16 अगस्त को, तो चलिए जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाएगा.

दरअसल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था,ऐसे में जिस दिन ऐसा संयोग बन रहा हो उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी.

इस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी

पंडित सुशील चंद्र (श्री राधा-कृष्ण मंदिर, शिमला) ने बताया कि 'इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग-अलग दिन में आ रहे हैं. इस स्थिति में जिस दिन अष्टमी तिथि है उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. पंचांग के हिसाब से भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी 15 अगस्त 2025 की रात लगभग 11:50 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 16 अगस्त 2025 की रात 9:36 बजे होगा, जबकि रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 04:38 बजे से शुरू होकर 18 अगस्त को प्रात: काल 03:17 तक रहेगा. ऐसे में 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्तो को ही मनाई जाएगी.'

ये है पूजा का शुभ मुहूर्त

पंडित सुशील चंद्र ने कहा कि 'कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त रात 12:03 से लेकर 12:49 मिनट तक रहेगा. इस दिन का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह धर्म, नीति और भक्ति का संदेश देता है. व्रती को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर संकल्प लेना चाहिए और दिनभर फलाहार और जल का सेवन कर भगवान के बाल स्वरूप का पूजन करना चाहिए. रात को बारह बजे झूला झुलाने, आरती करने और भोग लगाने के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए.'

व्रत विधि

  1. प्रात: स्नान व संकल्प: सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें.
  2. पूजन सामग्री में पीत वस्त्र, तुलसी पत्ते, माखन-मिश्री, दूध, पंचामृत, गंगाजल, धूप, दीपक, फूल.
  3. बाल गोपाल का अभिषेक पंचामृत और गंगाजल से करें.
  4. पीत वस्त्र पहनाकर झूले में विराजमान करें.
  5. तुलसी पत्तों के साथ भोग लगाएं.
  6. रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें और प्रसाद बांटें.

वहीं, जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारियां तेज हो चुकी हैं. इस बार जन्माष्टमी का पर्व खास रहेगा, क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11 बजकर 50 मिनट से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9 बजकर 36 मिनट तक रहेगी. मंदिरों में रातभर झांकियां सजेंगी और माक्खन-मिश्री के भोग के साथ 'नंद के आनंद भयो' के स्वर गूंजेंगे.

ये भी पढ़ें: राधा की तलाश में गायब हो जाती थी श्री कृष्ण की मूर्ति, जंगल से आती थी बांसुरी की आवाज

शिमला: देशभर में जनमाष्टमी की तैयारियां चल रही हैं. मंदिरों को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, लेकिन लोग दुविधा में हैं कि ये त्योहार 15 अगस्त को मनाया जाए या 16 अगस्त को, तो चलिए जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाएगा.

दरअसल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था,ऐसे में जिस दिन ऐसा संयोग बन रहा हो उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी.

इस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी

पंडित सुशील चंद्र (श्री राधा-कृष्ण मंदिर, शिमला) ने बताया कि 'इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग-अलग दिन में आ रहे हैं. इस स्थिति में जिस दिन अष्टमी तिथि है उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. पंचांग के हिसाब से भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी 15 अगस्त 2025 की रात लगभग 11:50 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 16 अगस्त 2025 की रात 9:36 बजे होगा, जबकि रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 04:38 बजे से शुरू होकर 18 अगस्त को प्रात: काल 03:17 तक रहेगा. ऐसे में 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्तो को ही मनाई जाएगी.'

ये है पूजा का शुभ मुहूर्त

पंडित सुशील चंद्र ने कहा कि 'कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त रात 12:03 से लेकर 12:49 मिनट तक रहेगा. इस दिन का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह धर्म, नीति और भक्ति का संदेश देता है. व्रती को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर संकल्प लेना चाहिए और दिनभर फलाहार और जल का सेवन कर भगवान के बाल स्वरूप का पूजन करना चाहिए. रात को बारह बजे झूला झुलाने, आरती करने और भोग लगाने के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए.'

व्रत विधि

  1. प्रात: स्नान व संकल्प: सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें.
  2. पूजन सामग्री में पीत वस्त्र, तुलसी पत्ते, माखन-मिश्री, दूध, पंचामृत, गंगाजल, धूप, दीपक, फूल.
  3. बाल गोपाल का अभिषेक पंचामृत और गंगाजल से करें.
  4. पीत वस्त्र पहनाकर झूले में विराजमान करें.
  5. तुलसी पत्तों के साथ भोग लगाएं.
  6. रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें और प्रसाद बांटें.

वहीं, जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारियां तेज हो चुकी हैं. इस बार जन्माष्टमी का पर्व खास रहेगा, क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11 बजकर 50 मिनट से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9 बजकर 36 मिनट तक रहेगी. मंदिरों में रातभर झांकियां सजेंगी और माक्खन-मिश्री के भोग के साथ 'नंद के आनंद भयो' के स्वर गूंजेंगे.

ये भी पढ़ें: राधा की तलाश में गायब हो जाती थी श्री कृष्ण की मूर्ति, जंगल से आती थी बांसुरी की आवाज

Last Updated : August 13, 2025 at 1:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ANMASHTAMI 2025 PUJA MUHURATJANMASHTAMI 2025 DATE AND PUJA TIMEKRISHNA JANMASHTAMI 2025जन्माष्टमी कब मनाई जाएगीJANMASHTAMI 2025 DATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.