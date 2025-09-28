ETV Bharat / state

संभल का 14वां स्थापना दिवस; बसपाइयों ने काटा केक, कहा- भीम नगर हो नाम, मंत्री गुलाब देवी ने कहा- कल्कि अवतार से है पहचान

संभल जिले की 14वीं वर्षगांठ पर बसपा पदाधिकारियों ने काटा केक. ( Photo Credit; BSP team )

संभल : बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पदाधिकारियों ने रविवार को 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया. इस मौके पर केक काटकर जिले के गठन की वर्षगांठ मनाई गईं. कार्यकर्ताओं ने 'संभल बने भीन नगर' का नारा भी लगाया. बता दें, 28 सितंबर 2011 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संभल को जिला बनाने का ऐलान किया था.

संभल जिले के बसपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष संसार सिंह ने दावा किया कि महापुरुषों का सम्मान सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि जिलों और शहरों के नाम बदलकर किया जा सकता है. इसलिए संभल को भीम नगर कहा जाना चाहिए. 2027 में बसपा सरकार बनी तो संभल का नाम भीम नगर रखा जाएगा.

वहीं, योगी सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए 'कल्कि नगर' नाम रखने की वकालत की. उन्होंने कहा कि संभल वही धरती है जहां कल्कि अवतार की आस्था है और इस नाम से ही इसकी पहचान बनेगी. इसलिए सरकार को संभल का नाम कल्कि नगर कर देना चाहिए.