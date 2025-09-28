संभल का 14वां स्थापना दिवस; बसपाइयों ने काटा केक, कहा- भीम नगर हो नाम, मंत्री गुलाब देवी ने कहा- कल्कि अवतार से है पहचान
बसपा पदाधिकारियों ने कहा कि अगर 2027 में बसपा सरकार बनी तो संभल का नाम भीम नगर रखा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 7:45 PM IST
संभल : बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पदाधिकारियों ने रविवार को 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया. इस मौके पर केक काटकर जिले के गठन की वर्षगांठ मनाई गईं. कार्यकर्ताओं ने 'संभल बने भीन नगर' का नारा भी लगाया. बता दें, 28 सितंबर 2011 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संभल को जिला बनाने का ऐलान किया था.
संभल जिले के बसपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष संसार सिंह ने दावा किया कि महापुरुषों का सम्मान सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि जिलों और शहरों के नाम बदलकर किया जा सकता है. इसलिए संभल को भीम नगर कहा जाना चाहिए. 2027 में बसपा सरकार बनी तो संभल का नाम भीम नगर रखा जाएगा.
वहीं, योगी सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए 'कल्कि नगर' नाम रखने की वकालत की. उन्होंने कहा कि संभल वही धरती है जहां कल्कि अवतार की आस्था है और इस नाम से ही इसकी पहचान बनेगी. इसलिए सरकार को संभल का नाम कल्कि नगर कर देना चाहिए.
संभल के लोग कहते हैं, संभल अपनी असली पहचान से ही जाना जाना चाहिए. नाम बदलना सिर्फ राजनीति है और असली इतिहास से खिलवाड़ होगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति कोई नई बात नहीं है. भाजपा, सपा, बसपा हर पार्टी ने अपने समय पर जिलों और शहरों के नाम बदलकर राजनीति को गर्माया है. अब संभल भी उसी राजनीति का हिस्सा है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में मलखान के घर चल रहा था ईसाई बनाने का खेल, चंगाई सभा के नाम पर भीड़ जुटाता, पैसे का लालच देकर कन्वर्ट करता