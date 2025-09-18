ETV Bharat / state

पीएम के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, महाराष्ट्र ओडिशा को पीछे छोड़ा

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड पीएम के जन्मदिन पर किए गए रक्तदान और सिकल सेल स्क्रीनिंग के मामले में बनाया है. देश में सबसे ज्यादा रक्तदान और सिकल सेल की स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश में हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस स्थान को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

पूरे मध्य प्रदेश में 14573 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में अलग-अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए थे. इसके अलावा प्रदेश के आदिवासी अंचलों में सिकल सेल की स्क्रीनिंग के लिए कैंप लगाए गए. इसमें प्रदेश में एक दिन में 14 हजार 573 यूनिट स्वेच्छिक रक्तदान लोगों द्वारा किया गया. इसके अलावा 20 हजार 379 हितग्राहियों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की गई. यह देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा. भारत सरकार द्वारा राज्यवार दैनिक रिपोर्ट जारी की गई.