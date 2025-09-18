पीएम के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, महाराष्ट्र ओडिशा को पीछे छोड़ा

पीएम के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, महाराष्ट्र ओडिशा को पीछे छोड़ा
मध्य प्रदेश में एक दिन में 14 हजार 573 यूनिट स्वेच्छिक रक्तदान किया गया. इसके अलावा 20,379 हितग्राहियों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की गई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 8:18 PM IST
भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड पीएम के जन्मदिन पर किए गए रक्तदान और सिकल सेल स्क्रीनिंग के मामले में बनाया है. देश में सबसे ज्यादा रक्तदान और सिकल सेल की स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश में हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस स्थान को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
पूरे मध्य प्रदेश में 14573 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में अलग-अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए थे. इसके अलावा प्रदेश के आदिवासी अंचलों में सिकल सेल की स्क्रीनिंग के लिए कैंप लगाए गए. इसमें प्रदेश में एक दिन में 14 हजार 573 यूनिट स्वेच्छिक रक्तदान लोगों द्वारा किया गया. इसके अलावा 20 हजार 379 हितग्राहियों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की गई. यह देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा. भारत सरकार द्वारा राज्यवार दैनिक रिपोर्ट जारी की गई.
- सागर जिले के सरकारी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक ओवरफ्लो, भोपाल तक सप्लाई
- 160 बार ब्लड डोनेट कर बना लिया है रिकॉर्ड, ये शख्स दशकों से बचा रहा है लोगों की जान
सबसे ज्यादा रक्तदान और सिकल सेल की स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश में
- मध्य प्रदेश ने 20379 सिकल सेल स्क्रीनिंग के साथ पहला स्थान प्राप्त किया. ओडिशा राज्य 10851 स्क्रीनिंग के साथ दूसरे नंबर पर रहा. महाराष्ट्र 10821 स्क्रीनिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहा.
- ब्लड डोनेशन के मामले में मध्य प्रदेश पहले, उत्तराखंड दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा. उत्तराखंड में 5065 यूनिट और राजस्थान में 3530 यूनिट ब्लड दान किया गया.
सीएम बोले शिविर का लाभ लें महिलाएं
उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश भर में महिलाओं के स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए 20 हजार से जयादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं. इसमें निशुल्क जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा दी जा रही है. अभियान के दौरान ईट राइट कार्यक्रम, पोषण माह की गतिविधिया, योग, वेलनेस कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं.