NEET UG 2025: राजस्थान की MBBS काउंसलिंग के दूसरे राउंड में बढ़ गए 1446 कैंडिडेट

राजस्थान मेडिकल कॉलेजों की 85% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 1446 कैंडिडेट बढ़े. एनआरआई कैटेगरी में भी 24 की बढ़ोतरी.

NEET UG 2025
NEET UG 2025 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
कोटा: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग चल रही है. इस काउंसलिंग में राजस्थान के दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने जारी कर दी है. इस मेरिट लिस्ट के अनुसार पहले राउंड से दूसरे राउंड में 1446 कैंडिडेट की बढ़ोतरी हुई है. निजी कोचिंग संस्थान की करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि पहले राउंड में 14,452 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन दूसरे राउंड में कुल कैंडिडेट 15,898 हो गए हैं.

इसी तरह एनआरआई कैंडिडेट्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है. पहले राउंड में जहां 154 कैंडिडेट एनआरआई कैटेगरी में रजिस्टर्ड थे, अब यह बढ़कर 178 हो गए हैं. इसमें 24 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले एनआरआई कैटेगरी के 154 कैंडिडेट में 59 राजस्थान से और 95 आउटसाइड थे, जबकि इस बार 178 में 62 राजस्थान और 116 आउटसाइड के हैं. पारिजात मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर तक चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चलेगी. उम्मीदवारों की चॉइस 22 सितंबर को रात 11:45 बजे ऑटो-लॉक हो जाएगी. वहीं, 25 सितंबर को काउंसलिंग बोर्ड दूसरे राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित करेगा.

टॉप रैंक वाले भी बढ़े: एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा के अनुसार कैंडिडेट्स की बढ़ोतरी टॉप से लेकर बॉटम सभी रैंक तक हुई है. उन्होंने बताया कि 5000 ऑल इंडिया रैंक तक वाले कैंडिडेट्स में 24 की बढ़ोतरी हुई है. पहले राउंड में यह संख्या 532 थी, जो दूसरे राउंड में बढ़कर 556 हो गई. इसी तरह 10,000 रैंक तक 59, 15,000 तक 81, 20,000 तक 105, 25,000 तक 130, 30,000 तक 158, 40,000 तक 199, 50,000 तक 223 और 60,000 तक 254 कैंडिडेट्स बढ़े हैं.

रैंक के अनुसार काउंसलिंग के राउंड-1 और राउंड-2 में कैंडिडेट्स

AIR RankRound-1Round-2अंतर
500053255624
100001444150359
150002237231881
2000029413046105
2500035223652130
3000040884246158
4000048305029199
5000053505573223
6000057816035254

