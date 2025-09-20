ETV Bharat / state

NEET UG 2025: राजस्थान की MBBS काउंसलिंग के दूसरे राउंड में बढ़ गए 1446 कैंडिडेट

कोटा: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग चल रही है. इस काउंसलिंग में राजस्थान के दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने जारी कर दी है. इस मेरिट लिस्ट के अनुसार पहले राउंड से दूसरे राउंड में 1446 कैंडिडेट की बढ़ोतरी हुई है. निजी कोचिंग संस्थान की करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि पहले राउंड में 14,452 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन दूसरे राउंड में कुल कैंडिडेट 15,898 हो गए हैं.

इसी तरह एनआरआई कैंडिडेट्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है. पहले राउंड में जहां 154 कैंडिडेट एनआरआई कैटेगरी में रजिस्टर्ड थे, अब यह बढ़कर 178 हो गए हैं. इसमें 24 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले एनआरआई कैटेगरी के 154 कैंडिडेट में 59 राजस्थान से और 95 आउटसाइड थे, जबकि इस बार 178 में 62 राजस्थान और 116 आउटसाइड के हैं. पारिजात मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर तक चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चलेगी. उम्मीदवारों की चॉइस 22 सितंबर को रात 11:45 बजे ऑटो-लॉक हो जाएगी. वहीं, 25 सितंबर को काउंसलिंग बोर्ड दूसरे राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित करेगा.

