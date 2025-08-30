पलामू: झारखंड के पलामू जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. यह कहानी एक 14 साल के बच्चे की है, जिसे जन्म कोई और देता है, पालता कोई और है. वहीं जब बच्चा अपने पालने वाले पिता के साथ बड़ा हो रहा होता है तो उसके वास्तविक माता पिता वापस आ जाते हैं, कोर्ट केस चलता है और अंत में बच्चे को दिव्यांग आवासीय विद्यालय और फिर वहां से बाल गृह में भेज दिया जाता है.

दरअसल, इस कहानी की शुरुआत 2011 में होती है. बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर को रांची में एक नवजात शिशु पड़ा मिला. ट्रक ड्राइवर ने उस नवजात शिशु को अपना बच्चा मान उसकी परवरिश शुरू की. सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही महीने बाद उसकी जिंदगी में एक और नया मोड़ आ जाता है.

जानकारी देते पलामू सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष शैलेंद्रनाथ चतुर्वेदी (ईटीवी भारत)

2012 में, बिहार के औरंगाबाद के एक दंपती पलामू के छत्तरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है. प्राथमिकी दर्ज कराने वाले दंपती ने ड्राइवर द्वारा मिले लावारिस बच्चे पर अपना दावा किया. जिसके बाद, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस द्वारा बच्चों को ड्राइवर से रेस्क्य़ू कर दिव्यांग आवासीय विद्यालय में रखा जाता है.

शिकायतकर्ता की पत्नी का डीएनए सैंपल होता है मैच

जांच शुरू होती है. पुलिस शिकायतकर्ता की पत्नी का डीएनए सैंपल लेती है और बच्चे से उसका मिलान करती है. दोनों के डीएनए सैंपल मेल खाते हैं. जांच और प्रक्रिया चलते हुए साल 2017 आ जाता है. पुलिस जांच में, अपहरण की शिकायत झूठी निकलती है, जबकि डीएनए सैंपल मेल खाता है. लेकिन इस बीच, बच्चे का दावा करने वाला दंपती और शिकायतकर्ता गायब हो जाते हैं.

यह दंपती 2023 तक न तो अदालत में पेश हुआ और न ही पुलिस से संपर्क किया. एफआईआर के दौरान दंपती ने पलामू के छतरपुर को अपना अस्थायी पता बताया था, लेकिन उस पते पर भी पुलिस दंपती से संपर्क नहीं कर पाई. वहीं बिहार में भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका. 2023 में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने वाले दंपती की सिविल डेथ मानी. जिसके बाद बच्चे का पालन पोषण करने वाले ट्रक ड्राइवर ने सीडब्ल्यूसी में आवेदन दिया. उसने कहा कि वह बच्चे का पालन पोषण करेगा, बच्चा उसे सौंप दें.

जांच शुरू होने से 2020 तक बच्चा दिव्यांग आवासीय विद्यालय में रहा. इसी बीच उसकी कहानी में फिर एक मोड़ आता है. दिव्यांग आवासीय विद्यालय में छापेमारी हुई और प्रशासन ने उसे सील कर दिया. जिसके बाद 2020 से बच्चा पलामू बालगृह में रह रहा है. वर्तमान में बच्चा क्लास 5 में पढ़ाई कर रहा है.

सीडब्ल्यूसी जारी करेगी सार्वजनिक नोटिस, पालने वाले ने किया दावा

पलामू सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष शैलेंद्रनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि 2023 में अदालत ने एक फैसला दिया था, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने वाले दंपती की सिविल डेथ मानी गई थी. बाद में बच्चे का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति ने सीडब्ल्यूसी में आवेदन दिया है और बच्चे की कस्टडी की मांग की है. वहीं, पुलिस जांच में एफआईआर की कहानी झूठी पाई गई. बच्चे के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी गई हैं. अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो 60 दिनों के भीतर बच्चे को सौंप दिया जाएगा. किसी भी बच्चे को बाल गृह में अधिकतम 21 साल तक रखा जाता है.

यह भी पढ़ें:

पलामू में दो बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त, समोसा-बिरयानी दुकान में काम कर रहे थे नाबालिग

बचपन में चार मासूमों के सिर से उठ गया था मांता-पिता साया, अब संवरने लगी जिंदगी, आपसी सहयोग से एक की हुई शादी

पलामू के बच्चे केरल, बिहार और छत्तीसगढ़ में फंसे, सभी बाल तस्करी का हुए शिकार