छात्र ने फ्री फायर मैक्स गेम के नाम पर 13 लाख ठगे जाने के बाद किया था सुसाइड, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

ऑनलाइन ठगी से तंग आकर छात्र ने किया था सुसाइड: ठगी से परेशान होकर छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. छात्र के पिता की तहरीर पर कार्रवाई शुरू हुई. बुधवार को मोहनलालगंज पुलिस ने अभियुक्त सनत गोराई पुत्र प्रभास गोराई निवासी 142 मुस्लिम बस्ती राजस्टेट घाटशिला थाना घाटशिला जनपद पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड उम्र करीब 21 वर्ष को पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड से गिरफ्तार कर लिया.

लखनऊः राजधानी के मोहनलालगंज में आनलाइन गेम में 13 लाख गंवाने के बाद 14 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में पुलिस ने बुधवार को झारखंड से 21 वर्षीय सनत गोराई को गिरफ्तार कर लिया. उसने छात्र से 13 लाख रुपये लिये थे. इसके बाद भी उसे फ्री फायर मैक्स गेम की अपग्रेड आईडी और पासवर्ड नहीं दिया था.

25 अकाउंट-वॉलेट्स में कराए थे 13 लाख रुपये ट्रांसफर: पुलिस ने साइबर ठग सनत गोसाई और बिहार के एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बिहार से पकड़े गए नाबालिग के खाते में भी साढ़े पांच लाख रुपये ट्रांसफर किये गए थे. आरोपी के पास से पुलिस ने 4.71 लाख रुपये कैश, ठगी के रुपयों से खरीदा गया लैपटाप और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. साथ ही कई वॉलेट्स में भेजे गये डेढ़ लाख रुपये पुलिस ने फ्रीज कर दिए हैं.

मोहनलालगंज थाने में दर्ज हुई FIR: पुलिस उपायुक्त दक्षिण निपुण अग्रवाल ने बताया कि थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम धनुवासांड निवासी 14 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. जब उसके पिता ने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा, तो उसमें संदिग्ध लेनदन पाये गये. पिता सुरेश कुमार की तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गयी.

अभियुक्त ने सबूत मिटाने की कोशिश की: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था. मोहनलालगंज और साइबर सेल पुलिस टीम की जांच में यह पता लगा कि छात्र फ्री फायर मैक्स ऑनलाइन गेम खेल रहा था. इसी गेम के माध्यम से अभियुक्तों ने उससे 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी की. उनके पास छात्र का ईमेल आईडी और पासवर्ड की भी था. अभियुक्त ने तुरंत छात्र का मोबाइल फॉर्मेट कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी.

