लखनऊ की 14 साल की रेप पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म; 23 साल का आरोपी जेल में है बंद - RAPE VICTIM DELIVERS BABY

किशोरी के माता-पिता ने 29 मई को पुलिस में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस समय बच्ची 4 महीने की गर्भवती थी.

लखनऊ की 14 साल की रेप पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 5:57 PM IST

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित झलकारी बाई अस्पताल में एक 14 साल की रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है. उसे परिवार वालों ने गंभीर हालत में भर्ती कराया था. प्रसव के बाद मां और बच्चा दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

मामला 29 मई का है, जब किशोरी के माता-पिता ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में अपनी बेटी के साथ रेप होने का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद अब 8 अगस्त को किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया है. रेप का आरोपी युवक जेल में बंद है.

घटना लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र की है. आरोपी 23 साल का युवक प्रमोद है. उसे जेल भेज दिया गया है. किशोरी परिवार के साथ गोमतीनगर विस्तार में रहती थी. परिवार की माली हालत कमजोर थी, जिसके चलते बहराइच से परिवार लखनऊ शिफ्ट हुआ था. प्रमोद का घर में आना-जाना था. इस दौरान उसने घटना को अंजाम दिया. मेडिकल के समय किशोरी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी.

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार, 6 अगस्त की देर रात पीड़िता को लेबर पेन होने पर भर्ती कराया गया था. बुधवार रात करीब 3 बजे उसने सामान्य प्रसव से बच्चे को जन्म दिया. डॉक्टरों की टीम मां बनी नाबालिग की काउंसिलिंग भी कर रही है और उसे जरूरी देखभाल के बारे में बता रही है.

महज 14 साल की उम्र में मां बनी इस किशोरी और नवजात बच्चे की परवरिश अब एक बड़ी चुनौती है. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे इस दुविधा में हैं कि आगे क्या होगा. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने साफ किया है कि मां और बच्चे का इलाज पूरी तरह से निशुल्क होगा.

इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह के मुताबिक 29 मई को गोमतीनगर विस्तार की रहने वाली एक किशोरी के माता-पिता ने अपनी बेटी के रेप का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद 30 मई को पुलिस ने आरोपी प्रमोद को पकड़ कर जेल भेज दिया था.

