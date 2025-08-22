ETV Bharat / state

सोनभद्र में किशोर ने 6 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म - RAPE GIRL

बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, किशोर को बाल सुधार गृह भेजा.

बच्ची से दुष्कर्म
बच्ची से दुष्कर्म (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read

सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 13 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया. किशोर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. घटना के बाद किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने पीड़िता बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

जानकारी के अनुसार, बच्ची गुरुवार शाम ब्रेड लेने के लिए पास के ही दुकान पर गई हुई थी. पड़ोस के रहने वाले किशोर ने उसे बहला फुसला कर अपने साथ प्राथमिक विद्यालय में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म कर उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गया.

गांव के अन्य एक बच्चे ने बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ पीड़ित बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य अभी ठीक है. मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर किशोर से पूछताछ की गई है. उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 13 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया. किशोर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. घटना के बाद किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने पीड़िता बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

जानकारी के अनुसार, बच्ची गुरुवार शाम ब्रेड लेने के लिए पास के ही दुकान पर गई हुई थी. पड़ोस के रहने वाले किशोर ने उसे बहला फुसला कर अपने साथ प्राथमिक विद्यालय में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म कर उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गया.

गांव के अन्य एक बच्चे ने बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ पीड़ित बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य अभी ठीक है. मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर किशोर से पूछताछ की गई है. उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.


यह भी पढ़ें: सोनभद्र में गांव के युवक की छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने दे दी जान, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, दो पक्षों के बीच हुआ था विवाद; कौशांबी में दो नाबालिग के साथ रेप, आरोपियों की तलाश जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPE IN UPSONBHADRA NEWSUP RAPE NEWSSONBHADRA CRIME NEWSRAPE GIRL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.