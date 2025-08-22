ETV Bharat / state

सोनभद्र में किशोर ने 6 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म - RAPE GIRL

सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 13 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया. किशोर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. घटना के बाद किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने पीड़िता बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.



जानकारी के अनुसार, बच्ची गुरुवार शाम ब्रेड लेने के लिए पास के ही दुकान पर गई हुई थी. पड़ोस के रहने वाले किशोर ने उसे बहला फुसला कर अपने साथ प्राथमिक विद्यालय में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म कर उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गया.

गांव के अन्य एक बच्चे ने बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ पीड़ित बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य अभी ठीक है. मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर किशोर से पूछताछ की गई है. उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.