मॉनसून की विदाई के बाद भी नहीं सुधरे हालात, तीन महीने से बंद पड़ी 14 सड़कें, अलग-थलग पड़े 50 गांव

पिथौरागढ़: उत्तराखंड से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के सीमांत जिले के हालात अभी भी नहीं सुधरे है. मॉनसून के दौरान बंद हुई सड़कें अभी तक नहीं खोली गई है. ये स्थिति तब है, जब मॉनसून से पहले आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन और लोक निर्माण समेत तमाम अन्य विभागों ने दावा किया था कि बारिश में बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत दावों के उल्ट नजर आ रही है. मॉनसून बीत चुका है और पिथौरागढ़ जिले में अब भी 14 सड़कें बंद हैं. इन सड़कों को खोलने में सिस्टम लाचार नजर आ रहा है. इस सड़कों के बंद होने से हजारों लोग परेशान हैं. मानसून की शुरुआत में ही मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट, बिण और मूनाकोट में कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गईं थी, जिन्हें अब तक नहीं खोला जा सका है. इस तरह जिले में कुल 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं. डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक. (ETV Bharat) इन सड़कों पर आवाजाही शुरू न होने से बोना, तोमिक, मल्ला भैंसकोट, हुनेरा, देवीसूना, पातों, कटौजिया सहित 50 से अधिक गांवों की 15 हजार से ज्यादा की आबादी परेशान है. ग्रामीणों को गांवों से बाहर निकलने के लिए पैदल आवाजाही करनी पड़ रही है. बीमारों और गर्भवतियों को भी कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ रहा है. तब जाकर वे प्रसव, इलाज और जांच के लिए अस्पताल पहुंच पा रहे हैं.