बाराबंकी में मृत मिले 14 बंदर, वन विभाग ने जताई जहर देने की आशंका

बाराबंकी: जिले के कोठी थाना क्षेत्र में एक साथ 14 बंदरों के मृत मिलने पर हड़कंप मच गया है. हैरानी की बात यह कि इस इलाके में बंदर हैं ही नहीं. वन विभाग की टीम ने मृत बंदरों का तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया है. साथ ही सभी का विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए लैब भेजा है. आशंका जताई जा रही है कि कोई किसी दूसरे क्षेत्र से बंदरों को जहरीला पदार्थ खिलाकर लाया गया और यहां छोड़ दिया गया. वन दरोगा ने अज्ञात के विरुद्ध कोठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

हरख रेंज के क्षेत्रीय वन दरोगा सचिन कुमार पटेल ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे वह रोज की तरह गश्त पर थे. तभी अमसेरूआ गांव के ग्रामीणों ने उन्हें दो बंदरों के मरने की सूचना दी. मौके पर पहुंचे वन दरोगा ने अमेसुरवा से डीहा रहीमपुर के बीच पानी टंकी के पास देखा कि दो बंदर मृत अवस्था में पड़े हैं. आसपास छानबीन की तो पाया कि 7 और बंदर मृत धान के खेत में थोड़ी-थोड़ी दूर पर मृत पड़े हैं.

वन विभाग की टीम अभी इन मौतों की छानबीन कर ही रही थी कि शनिवार सुबह फिर 7 बंदर उसी जगह खेतों में पाए गए. इनमें से दो बंदर जीवित हालत में थे. इसमें से एक बंदर भाग गया, जबकि दूसरा मूर्छित अवस्था में था. उसका इलाज कराया जा रहा है. इस तरह कुल 14 बंदर मृत पाए गए हैं.