UP में 14 IPS के ट्रांसफर; योगी सरकार ने बदले 8 जिलों के पुलिस कप्तान, वाराणसी के IG मोहित गुप्ता बने सचिव गृह - IPS TRANSFER IN UP

यूपी में 14 IPS के ट्रांसफर; ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:06 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात फिर से तबादला एक्सप्रेस चलाई और प्रदेश के 14 आईपीएस के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है. इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ ही वाराणसी में आईजी रहे मोहित गुप्ता को सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ पद की जिम्मेदारी मिली है. संदीप मीना और डॉ. गौरव ग्रोवर. (Etv Bharat) सहारनपुर के पुलिस उप महानिदेशक अजय कुमार साहनी को पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली तथा पुलिस उप महानिरीक्षक महाकुंभ मेला प्रयागराज वैभव कृष्ण को पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी बनाया गया है. इसी के साथ मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात अभिषेक सिंह को पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर बनाया गया है. अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नय्यर को गोरखपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा डॉक्टर गौरव ग्रोवर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या बनाया गया है. यूपी में 14 IPS के ट्रांसफर; (Etv Bharat) वहीं, इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार को मुजफ्फरनगर का तथा सेनानायक 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ अनूप कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर की जिम्मेदारी मिली है. कौशांबी के पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा तथा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार द्वितीय को पुलिस अधीक्षक कौशांबी बनाया गया है. फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक धवल अग्रवाल को पुलिस उपयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा सत्यजीत गुप्ता पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर भेजा गया है. इसी तरह संदीप कुमार मीना जो कि वर्तमान समय में पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर में तैनात थे, को पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर का प्रभार मिला है. वहीं पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय लखनऊ में तैनात लक्ष्मी निवास मिश्र को पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर बनाया गया है. यह भी पढ़ें: IAS अनिल कुमार को कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, जानिए कहां गए मनोज कुमार सिंह?

