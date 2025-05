ETV Bharat / state

UP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस; हरदोई, बलिया, महाराजगंज और पीलीभीत के DM बदले, 14 IAS-6 PCS इधर से उधर - TRANSFER IN UP

यूपी में आईएएस-पीसीएस अफसरों के तबादले. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : May 21, 2025 at 8:37 AM IST 3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में IAS-PCS अधिकारियों के ट्रांसफर लगातार जारी हैं. मंगलवार की रात 4 जिलों के जिलाधिकारी सहित 14 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए. साथ ही 6 पीसीएस अधिकारियों को भी इधर से उधर किया गया है. उत्तर प्रदेश में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने हरदोई, बलिया, महाराजगंज और पीलीभीत जिले के जिलाधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. वहीं, सीनियर आईएएस दीपक कुमार को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो तबादलों का यह दौर इस महीने के आखिर तक जारी रहेगा. सरकार महत्वपूर्ण अफसरों को नए ठिकानों पर तैनात कर रही है. जारी आदेश के मुताबिक हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह को अब बलिया का जिलाधिकारी बनाया गया है. वहीं, बलिया के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार को संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी के पद पर नई तैनाती मिली है. डीएम महाराजगंज रहे अनुनय झा को हरदोई जिले की कमान सौंपी गई है. वहीं पीलीभीत के डीएम रहे संजय कुमार सिंह को संस्कृति विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की लिस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसको कहां मिली तैनाती: इसी तरह अयोध्या तीर्थ विकास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अयोध्या के नगर आयुक्त रहे संतोष कुमार शर्मा को महाराजगंज का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. इनकी जगह जयेंद्र कुमार को अयोध्या तीर्थ विकास का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और नगर आयुक्त बनाया गया है. संयुक्त मजिस्ट्रेट गोरखपुर के पद पर तैनात मृणाली अविनाश जोशी को सिद्धार्थनगर का नया सीडीओ बनाया गया है. विशेष सचिव संस्कृति विभाग रविंद्र कुमार प्रथम को विशेष सचिव कृषि एवं कृषि विपणन के पद पर तैनाती मिली है. संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम नगरी रहे ज्ञानेंद्र सिंह को अब जिलाधिकारी पीलीभीत के पद पर नई तैनाती मिली है. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे को निदेशक सूडा का पदभार दिया गया है. मुख्य विकास अधिकारी बुलंदशहर कुलदीप मीणा को उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बनाया गया है. मथुरा की संयुक्त मजिस्ट्रेट निशा को सीडीओ बुलंदशहर बनाया गया. निदेशक सुडा प्रेरणा शर्मा को विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया गया है. 6 पीसीसीएस अफसर इधर से उधर हुए: पीसीएस अधिकारियों में अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल एवं कानून व्यवस्था वाराणसी प्रकाश चंद्र को अपर जिलाधिकारी न्यायिक हाथरस बनाया गया है. अपर जिलाधिकारी न्यायिक हाथरस शिवनारायण को इसी पद पर बागपत में नई नियुक्ति मिली है. अपर जिलाधिकारी विनीत कुमार सिंह गोरखपुर को अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद मनाया गया है. नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर हिमांशु वर्मा को अब अपर जिलाधिकारी गोरखपुर में नियुक्ति मिली है. उप जिलाधिकारी संत कबीरनगर उत्कर्ष श्रीवास्तव को अब नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर बनाया गया. नगर निगम लखनऊ के सहायक नगर अलंकार अग्निहोत्री को नगर मजिस्ट्रेट बरेली के पद पर नियुक्त किया गया है. यह भी पढ़ें: सुनील कुमार वर्मा बने मंडल रेल प्रबंधक; उत्तर रेलवे के नए DRM ने संभाला चार्ज, 27 वर्षों का है अनुभव

Last Updated : May 21, 2025 at 8:37 AM IST