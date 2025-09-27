ETV Bharat / state

इंदौर से होगा 13वें वूमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट का आगाज़, 28 सितंबर से पहुंचने लगेंगी टीमें

इंदौर करेगा 5 मैचों की मेजबानी. एक अक्टूबर को होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड महिला टीम के बीच होने वाला वर्ल्ड कप का दूसरा मैच.

WOMEN CRICKET WORLD CUP 2025
इंदौर से होगी 13वें वूमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच की शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 12:11 PM IST

इंदौर: दुनिया भर में वूमेंस क्रिकेट के बढ़ते क्रेज के बीच 13वें वूमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच की शुरुआत इंदौर से होने जा रही है. पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच दीपावली के एक दिन पूर्व होगा जिसे लेकर शहर में तैयारी शुरू हो गई है. देश के स्वच्छतम शहर इंदौर को 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप-2025 में पांच मैचों की मेजबानी का अवसर मिला है.

एक दिवसीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 28 सितंबर से टीमों का आना शुरू हो जाएगा. मध्य प्रदेश में वूमेन वर्ल्ड कप मेजबानी कर रहे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रोहित पंडित ने बताया "5 मैचों की मेजबानी इंदौर को करनी है. पहला मैच एक अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के बीच होगा. इंदौर में महिला क्रिकेट टीमों का आगमन 28 सितंबर से प्रारंभ होगा. टीमों के आने के पश्चात आगमन के समयानुसार टीमें होलकर स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी."

WOMEN CRICKET WORLD CUP 2025
इंदौर में 13वें वूमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच (ETV Bharat)

एक अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड महिला क्रिकेट टीम के बीच होने वाला मैच इस वर्ल्ड कप का दूसरा और इंदौर में होने वाला पहला मैच होगा. इसी प्रकार दूसरा मैच 6 अक्टूबर को न्यूजीलैण्ड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच होगा. तीसरा मैच 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैण्ड के बीच, चौथा मैच 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैण्ड के बीच तथा पांचवां मैच 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगा. 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच गुवाहाटी में होगा, जबकि फाइनल 20 नवम्बर को होगा. सभी मैच दोपहर तीन बजे से शुरू होंगे.

इंदौर में वूमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों की तैयारियां शुरू

वूमेंस वर्ल्ड कप मैच की तैयारियों के संबंध में हाल ही में संभागायुक्त डॅा. सुदाम खाड़े ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों और नगर निगम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है. जिसमें इंदौर आने वाली चार देशों की महिला क्रिकेट टीमों व स्टाफ की व्यवस्था एवं सुविधाएं आईसीसी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं वाहन पार्किंग और स्टेडियम तथा बाहर की ओर सफाई के अलावा नगर निगम के अमलों को समय-समय पर फॉगिंग, डॉग स्कॉड्स और सड़कों के पेवर्स आदि समुचित ढ़ंग से आवश्यक सुधार करने के साथ टीमों के आगमन के समय रूट व प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय तथा एमरजेंसी में हॉस्पिटल और स्टेडियम में मेडिकल रूम तथा डॉक्टर्स को नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं.

महिलाओं को मिलेगा टिकट में डिस्काउंट

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेटी ने खेलों में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए टिकिट में डिस्काउंट देने का फैसला किया है. आईसीसी के अनुसार इंदौर में होने वाले मैच के टिकिट 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये में आईसीसी की अधिकारिक वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं. साथ ही इस वर्ल्ड कप में पेपर टिकिट्स के स्थान पर मोबाइल टिकिट यानि ई-टिकिट को ज्यादा अहमियत दी जाएगी.

ETV Bharat Logo

