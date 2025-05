ETV Bharat / state

पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में हिमाचल का नाम रोशन, राकेश और अजय ने जीते स्वर्ण - NATIONAL PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP

राकेश और अजय ने जीते स्वर्ण! ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 12:40 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 1:34 PM IST 2 Min Read

मंडी- हिमाचल प्रदेश के मंडी और कांगड़ा जिला के दो खिलाड़ियों ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय सीनियर और मास्टर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है. मंडी जिले के राकेश कुमार ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और कांगड़ा जिले के अजय कुमार ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. लखनऊ में हुआ आयोजन, देशभर के 800 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा यह प्रतियोगिता 9 से 12 मई तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित के डी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित की गई थी. आयोजन का संचालन इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन और उत्तर प्रदेश पेंचक सिलाट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया. प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, और सुरक्षा बलों जैसे एसएसबी, आर्मी और ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की टीमों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया. पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में हिमाचल का नाम रोशन (ETV BHARAT)

