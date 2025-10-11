ETV Bharat / state

भिलाई में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का आयोजन, गतका खेल को अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी

भिलाई में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Published : October 11, 2025 at 3:00 PM IST

सांसद विजय बघेल पहुंचे: यह प्रतियोगिता नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NGAI) और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा मिलकर करवाई जा रही है. इसमें मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल रहे. वहीं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, NGAI अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, सिख पंचायत अध्यक्ष जसबीर सिंह चहल, समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू भी मौजूद रहे.

भिलाई में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई: सेक्टर-6 स्थित गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार से तीन दिवसीय राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है. तीन दिवसीय इस आयोजन में पूरे देश से 12 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. सभी खिलाड़ी पारंपरिक सिख पोशाक में ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे, जिससे माहौल पूरी तरह जोश और ऊर्जा से भर गया.

गतका खेल को अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेक्टर-6 स्थित गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार से तीन दिवसीय राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रविवार को होगा समापन समारोह: रविवार को विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. साथ ही स्वर्ण पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार और विशेष खेल सुविधाएँ भी दी जाएंगी.

गतका भारतीय संस्कृति और सिख परंपरा की पहचान है. यह खेल युवाओं में साहस, अनुशासन और आत्मसंयम को बढ़ाता है- विजय बघेल, सांसद

यहां खेल की कई प्रतिभाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर बच्चे जाएंगे, सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं- प्रेम प्रकाश पांडे,पूर्व मंत्री

गुरु नानक स्कूल में शुरू हुई 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गतका को ओलंपिक में लाने की कोशिश: NGAI अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने बताया कि आने वाले समय में गतका को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलिंपिक तक लेकर जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे. अभी ये खेलो इंडिया समेत कई अहम प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुका है.

सांसद विजय बघेल समेत कई नेता चैंपियनशिप की शुरुआत में पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेशनल गतका चैंपियनशिप यहां आयोजित होना खुशी की बात है, हमारी कोशिश रहेगी कि गतका को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाएं- हरजीत सिंह ग्रेवाल,अध्यक्ष एनजीएआई

पूरे शहर का सहयोग: इस आयोजन में स्थानीय गुरुद्वारों, सिख पंचायतों, युवा समितियों और सांस्कृतिक संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. इसने भिलाई को सिख परंपरा और वीरता की राजधानी बना दिया.