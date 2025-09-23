ETV Bharat / state

132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला: कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा दशानन तैयार, दो क्रेन और 100 मजदूर करेंगे खड़ा

कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाने में चार माह से जुटे हैं तेजेंद्र चौहान. चौहान ने 25 साल रावण का अभिनय किया है.

Tejendra Chauhan making the effigy of Ravan
रावण का पुतला बनाते तजेन्द्र चौहान (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 7:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: राष्ट्रीय दशहरा मेला 132वें में विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाया जा रहा है. हरियाणा के अंबाला के बराड़ा निवासी तेजेंद्र चौहान बीते चार माह से 215 फीट का रावण बनाने में जुटे हैं. तजेंद्र खुद अपने गांव की रामलीला में 25 साल रावण का अभिनय कर चुके हैं. तेजेंद्र चौहान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि वर्ष 1990 से रामलीला में रावण की भूमिका निभाना शुरू किया. यह सिलसिला वर्ष 2015 तक जारी रहा. इसके अगले 2 साल उनका भतीजा सौरभ चौहान रावण बना. गांव में रामलीला बंद हो गई और सौरभ अमेरिका शिफ्ट हो गए. उन्होंने बताया कि कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण बना रहे हैं, जिसका 90 फीसदी काम हो चुका. फिनिशिंग जारी है. मुकुट लगाने के अलावा तलवार और ढाल लहराना बाकी है. यह कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद 29 सितंबर को लंकापति को खड़ा किया जाएगा.

रामलीला के बाद तैयार हुई टीम: तेजेंद्र चौहान ने बताया कि उनके यहां रामलीला रावण दहन के तीन-चार दिन पहले खत्म होती थी. इसके बाद पूरी टीम रावण बनाने में लगती थी.वर्तमान में उनके साथ रावण बनाने वाली टीम के सदस्य पहले रामलीला में सेट भी बनाते थे. साल 2017 के बाद आधिकारिक रूप से रावण भी बनाने लगे. सेट बनाने वाली टीम के पूरे सदस्य उनकी रावण बनाने वाली टीम से जुड़ गए. इसके बाद विश्व के बड़े रावण बनाने का रिकॉर्ड भी दिल्ली में बनाया. इसे तोड़ने के लिए कोटा में इस टीम के साथ काम कर रहे हैं. वे कोटा में 215 फीट ऊंचा रावण बनाएंगे.

दशहरे पर दुनिया का सबसे ऊंचे रावण का होगा दहन (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:कोटा दशहरा मेला 2025 : इस बार बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा रावण, 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर होगी सजावट

44 लाख रुपए खर्चा: तेजेंद्र चौहान का कहना है कि विश्व रिकॉर्ड का रावण बनाने के लिए 44 लाख रुपए में टेंडर लिया था, हालांकि इससे ज्यादा खर्च होना बता रहे हैं. उनका कहना था कि 100 फीट का रावण अपने गांव में खड़ा कराते थे, तब हजारों रुपए खर्च होते थे. दिल्ली में विश्व रिकॉर्ड वाले 210 फीट के रावण को खड़ा करने में हजारों खर्च हुए, लेकिन कोटा में क्रेन मालिक लाखों रुपए मांग रहे हैं. इसे खड़े करने में दो बड़ी क्रेन, एक बैकहो लोडर और 100 मजदूर लगेंगे.

रावण की बदली जगह: नगर निगम में मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि पहले विजय श्रीरंगमंच के बाहर रावण दहन होता था, लेकिन इस बार विश्व रिकॉर्डधारी रावण बनेगा. सुरक्षा के लिहाज से डी बनाएंगे ताकि कोई भी इसके अंदर ना जा सके और रावण को सुरक्षित खड़ा किया जा सके, इसीलिए किशोरपुरा थाने की तरफ रास्ते के नजदीक इसे खड़ा किया जाएगा. इस पूरे क्षेत्र को बैरिकेड्स से पैक करेंगे.

face of Ravan's effigy is ready.
रावण के पुतले का चेहरा तैयार (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:इस बार कोटा दशहरा मेले में बनेगा रिकॉर्ड, दिखेगा रावण दहन का सबसे भव्य और आधुनिक रूप

खड़ा करने में लगेगा जैक: तेजेंद्र चौहान का कहना है कि रावण करीब 12 टन यानी 12000 किलो का है. भारी भरकम रावण को तेज हवा से बचाना है, इसीलिए 15 गुना 25 फीट का फाउंडेशन बनाया है, जहां जैक जैसे मोटे लोहे के नट बोल्ट लगाए जाएंगे. रावण को क्रेन की मदद से खड़ा करेंगे. उसके बाद नट बोल्ट कसेंगे. लोहे के आठ रस्सों के जरिए मैदान में बांधेंगे. इनके लिए फाउंडेशन बनाया है ताकि तेज हवा से हिले डुले नहीं.

Tejendra Chauhan used to play the role of Ravan in Ramlila
रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे तेजेन्द्र चौहान (ETV Bharat Kota)

यह काम बाकी: चौहान ने बताया कि अभी रावण के पुतले के मुकुट और 9 चेहरे लगाने का काम बाकी है. कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों पर वेलवेट का कपड़ा चढ़ाना शेष है. कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों के लिए छोटा फाउंडेशन बनाया है. यह भी रावण के साथ 29 सितंबर को खड़े किए जाएंगे.अभी कुंभकरण और मेघनाद के चेहरे पर कलर का काम बचा है. दोनों पुतलों को कपड़ा पहनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. उनकी 25 सदस्यीय टीम कुछ घंटे में दोनों पुतलों को कपड़ा पहना देगी.

पढ़ें: भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज में शामिल कोटा का दशहरा मेला, स्लीपर का किराया 20 हजार

रावण के चेहरे का रंग बदला: तेजेंद्र चौहान ने अपने हिसाब से पहले रावण के चेहरे पर पर्पल कलर किया था. चेहरा करीब 25 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है. इसे फाइबर से तैयार किया. रंग पर आपत्ति के बाद इसे स्किन कलर का किया गया. रंग करने में भी काफी मशक्कत होती है. खड़ा होने के बाद यह 2 किलोमीटर दूर से नजर आएगा. इसका चेहरा अलग लगेगा. तीनों पुतलों का चेहरा एलइडी लाइट से अलग चमकेगा.

90 percent of the work on Ravana's effigy is complete
रावण के पुतले का 90 प्रतिशत काम पूरा (ETV Bharat Kota)

10 मिनट तक जलेगा: तेजेन्द्र चौहान ने बताया कि इस बार रावण 10 मिनट जलाने की योजना है. इसकी तैयारी शुरू कर दी. रावण, मेघनाद और कुंभकरण के सीधा खड़ा होने के बाद 30 सितंबर से उसमें आतिशबाजी और ग्रीन पटाखे लगाने का काम शुरू करेंगे. इससे पूरा सिस्टम रिमोट कंट्रोल का काम करेगा. लाखों रुपए की आतिशबाजी लगाएंगे.रावण के पुतले में 15 हजार से ज्यादा ग्रीन पटाखे जबकि 60-60 फीट के मेघनाद और कुंभकरण के पुतले में चार-चार हजार ग्रीन पटाखे लगाएंगे. रावण में 20 जगह रिमोट कंट्रोल होगा, ताकि अलग-अलग समय पर हिस्सेवार दहन किया जा सके. उसकी जलने की टाइमिंग बढ़ाई जा सके. कुंभकरण और मेघनाद में 10-10 रिमोट कंट्रोल सिस्टम होंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD RECORD RAVAN215 FEET TALL RAVANकोटा में सबसे ऊंचा दशाननBURNING ON OCTOBER 2ND ON DUSSEHRAKOTA DUSSEHRA FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

23 सितंबर 2025 का राशिफल: नवरात्रि के दूसरे दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, जानें राशियों का हाल

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.