बिहार में 13000 संविदा कर्मियों की समाप्त होगी नौकरी, जानें पूरा मामला - BIHAR LAND REFORMS DEPARTMENT

बिहार सरकार अब एक्शन मूड में आ गई है. हड़ताल पर गए संविदाकर्मियों की नौकरी जाने वाली है. पढ़ें खबर

Bihar Land Reforms Department
ईटीवी भारत से बात करते दीपक कुमार सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 8:48 PM IST

5 Min Read

पटना : बिहार में इस समय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भूमि सर्वेक्षण और राजस्व महा अभियान साथ-साथ चल रहे हैं. 16 अगस्त से शुरू हुए इस विशेष महाअभियान के तहत राज्यभर में जमाबंदी वितरण, त्रुटियों का सुधार और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है.

अभियान शुरू होते ही राज्य के लगभग 13 हजार संविदा पर नियुक्त अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अभियंता और कानूनगो कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिससे विभाग में हलचल मच गई. इस पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने साफ किया कि हड़ताल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हड़ताल पर गए सभी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

दीपक कुमार सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

हड़ताली कर्मियों की समाप्त होगी नौकरी : अपर मुख्य सचिव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि हड़ताल जनता के हितों से विश्वासघात है. ऐसे में पहले चरण में सभी कर्मियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजा जा रहा है. दूसरे चरण में अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी होगा और इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

''नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि महाअभियान प्रभावित न हो. जिन कर्मियों को काम पर लौटना है, उन्हें अपने जिले के मुख्यालय स्तर पर संबंधित अधिकारी से आदेश प्राप्त कर ड्यूटी पर बहाल होना होगा.''- दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

हड़ताली कर्मियों की दफ्तर में एंट्री बंद : दीपक कुमार सिंह ने जानकारी दी कि विभाग ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों की लॉगिन आईडी बंद कर दी है और उनके कार्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि कहीं कोई सरकारी कागजात का दुरुपयोग न हो सके. वर्तमान में करीब 5 प्रतिशत कर्मी ड्यूटी पर बने हुए हैं, जिनकी सूची विभाग के पास सुरक्षित है. ड्यूटी पर तैनात कर्मियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को इस अभियान की सफलता पर पुरस्कृत भी किया जाएगा.

Bihar Land Reforms Department
बिहार में चल रहा राजस्व महा अभियान (ETV Bharat)

23 लाख जमाबंदी वितरित हो गए : विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 16 अगस्त से पंचायत स्तर पर जमाबंदी वितरण का कार्य चल रहा है और यह कार्य काफी तेज गति से चल रहा है. पिछले तीन दिनों में ही करीब 23 लाख जमाबंदी वितरित की जा चुकी है.

''यह अभियान सही गति पकड़ चुका है, लेकिन इसे और तेज करने की आवश्यकता है. बुधवार को सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की और शिविरों में तेजी लाने का निर्देश दिया. अभियान के तहत करीब 3.5 करोड़ जमाबंदी वितरण का लक्ष्य रखा गया है. बुधवार से पंचायत स्तर पर शिविर लगने भी शुरू हो गए हैं.''- दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

हड़ताल से प्रभावित हो रहा महा अभियान : दीपक कुमार सिंह ने माना कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों के हड़ताल पर चले जाने से पंचायत स्तरीय शिविर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं. विभाग का प्रयास है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी सेवाएं समय पर उपलब्ध हों. जिलाधिकारी अपने स्तर से कैंप के लिए वैकल्पिक कर्मियों की व्यवस्था कर रहे हैं.

Bihar Land Reforms Department
दीपक कुमार सिंह (ETV Bharat)

अभियान का मकसद जमाबंदी में त्रुटि सुधार : विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद जमाबंदी में मौजूद त्रुटियों को सुधारना और जिनका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, उसे ऑनलाइन चढ़ाना है. उन्होंने बताया कि पुराने खतियान और कागजात अधिकतर डिजिटाइज हो चुके हैं और अब लोग उन्हें डिजिटल सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. यदि किसी का कागज नष्ट हो गया है, तो चिंता की बात नहीं है. जमीन का पूरा नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध है और खरीदी-बिक्री के दस्तावेज या चौहद्दीदारों के कागजात के आधार पर जमीन का दावा किया जा सकता है.

ऐसे जानें कब आपके पंचायत में लगेगा शिविर : उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां अगर कोई गलत आवेदन करता है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मियों को तुरंत जानकारी हो जाती है. ऐसे में फर्जी दावों को मौके पर ही खारिज कर दिया जाएगा.

दीपक कुमार सिंह ने उन लोगों को भी संदेश दिया जो शहरों में रहते हैं और अपने गांव के शिविरों की जानकारी चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टल 'बिहार भूमि' बनाया गया है, जो सिंगल विंडो सिस्टम है. इस पोर्टल पर होम पेज पर राजस्व महा अभियान का आइकन है जिस पर क्लिक कर कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उसके पंचायत में राजस्व महाअभियान का शिविर कब और कहां लगने वाला है.

