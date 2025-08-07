लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले 60 दिनों में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई की गयी. इस दौरान पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में 298 अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजार को चिन्हित किया गया. जबकि 223 अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी की गयी. 198 अवैध निर्माण को सील करते हुए 130 को ध्वस्त किया गया.

श्रावस्ती में 140 अवैध निर्माण सीलः श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंडो नेपाल बार्डर के 10 किमी. के मध्य सरकारी भूमि और निजी भूमि पर बने अवैध मजिस्द, ईदगाह, मदरसे और मजार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. श्रावस्ती में अब तक 149 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से सभी 149 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी. जबकि 140 अवैध निर्माण को सील किया गया. वहीं, 37 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. डीएम ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है.

महराजगंज में 31 अवैध निर्माण पर कार्रवाईः लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि जिले में 13 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया. इनमें से 1 को नोटिस दी गयी, जबकि 10 अवैध निर्माण को सील किया गया. वहीं, 3 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. इसी तरह महराजगंज में 45 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से सभी 45 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी. जबकि 24 अवैध निर्माण को सील किया गया. 31 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.

बलरामपुर में 21 अवैध निर्माण ध्वस्तः सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है. इनमें से 2 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी जबकि 21 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, बहराइच में 25 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है. इनमें से 25 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी, जबकि 5 को सील किया गया. साथ ही 15 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. पीलीभीत में 2 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इन दोनों ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, बलरामपुर में 41 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से 1 अवैध निर्माण को नोटिस दी, 19 को सील और 21 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. पिछले 60 दिनों में नेपाल सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ श्रावस्ती ने सबसे अधिक कार्रवाई की. इसके बाद महराजगंज और बलरामपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर गरजा है.

