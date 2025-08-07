Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

नेपाल से सटे 7 जिलों में जमकर गरजा बाबा का बुलडोजर; 130 अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, 223 को नोटिस - BULLDOZER ACTION

पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, अब तक 298 अवैध निर्माण चिह्नित

Etv Bharat
अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ एक्शन. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले 60 दिनों में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई की गयी. इस दौरान पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में 298 अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजार को चिन्हित किया गया. जबकि 223 अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी की गयी. 198 अवैध निर्माण को सील करते हुए 130 को ध्वस्त किया गया.

श्रावस्ती में 140 अवैध निर्माण सीलः श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंडो नेपाल बार्डर के 10 किमी. के मध्य सरकारी भूमि और निजी भूमि पर बने अवैध मजिस्द, ईदगाह, मदरसे और मजार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. श्रावस्ती में अब तक 149 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से सभी 149 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी. जबकि 140 अवैध निर्माण को सील किया गया. वहीं, 37 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. डीएम ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है.

महराजगंज में 31 अवैध निर्माण पर कार्रवाईः लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि जिले में 13 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया. इनमें से 1 को नोटिस दी गयी, जबकि 10 अवैध निर्माण को सील किया गया. वहीं, 3 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. इसी तरह महराजगंज में 45 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से सभी 45 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी. जबकि 24 अवैध निर्माण को सील किया गया. 31 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.

बलरामपुर में 21 अवैध निर्माण ध्वस्तः सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है. इनमें से 2 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी जबकि 21 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, बहराइच में 25 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है. इनमें से 25 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी, जबकि 5 को सील किया गया. साथ ही 15 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. पीलीभीत में 2 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इन दोनों ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, बलरामपुर में 41 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से 1 अवैध निर्माण को नोटिस दी, 19 को सील और 21 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. पिछले 60 दिनों में नेपाल सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ श्रावस्ती ने सबसे अधिक कार्रवाई की. इसके बाद महराजगंज और बलरामपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर गरजा है.

इसे भी पढ़ें-बहराइच में गरजा बुलडोजर; नगर पालिका ने सरकारी जमीन पर से हटवाया अवैध कब्जा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले 60 दिनों में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई की गयी. इस दौरान पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में 298 अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजार को चिन्हित किया गया. जबकि 223 अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी की गयी. 198 अवैध निर्माण को सील करते हुए 130 को ध्वस्त किया गया.

श्रावस्ती में 140 अवैध निर्माण सीलः श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंडो नेपाल बार्डर के 10 किमी. के मध्य सरकारी भूमि और निजी भूमि पर बने अवैध मजिस्द, ईदगाह, मदरसे और मजार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. श्रावस्ती में अब तक 149 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से सभी 149 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी. जबकि 140 अवैध निर्माण को सील किया गया. वहीं, 37 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. डीएम ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है.

महराजगंज में 31 अवैध निर्माण पर कार्रवाईः लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि जिले में 13 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया. इनमें से 1 को नोटिस दी गयी, जबकि 10 अवैध निर्माण को सील किया गया. वहीं, 3 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. इसी तरह महराजगंज में 45 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से सभी 45 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी. जबकि 24 अवैध निर्माण को सील किया गया. 31 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.

बलरामपुर में 21 अवैध निर्माण ध्वस्तः सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है. इनमें से 2 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी जबकि 21 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, बहराइच में 25 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है. इनमें से 25 अवैध निर्माण को नोटिस दी गयी, जबकि 5 को सील किया गया. साथ ही 15 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. पीलीभीत में 2 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इन दोनों ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, बलरामपुर में 41 अवैध निर्माण को चिह्नित किया गया है. इनमें से 1 अवैध निर्माण को नोटिस दी, 19 को सील और 21 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. पिछले 60 दिनों में नेपाल सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ श्रावस्ती ने सबसे अधिक कार्रवाई की. इसके बाद महराजगंज और बलरामपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर गरजा है.

इसे भी पढ़ें-बहराइच में गरजा बुलडोजर; नगर पालिका ने सरकारी जमीन पर से हटवाया अवैध कब्जा

For All Latest Updates

TAGGED:

BULLDOZER ACTION IN UPILLEGAL CONSTRUCTION NEPAL BORDERILLEGAL MADRASAS DEMOLISHEDयूपी में बुलडोजर कार्रवाईBULLDOZER ACTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.