ETV Bharat / state

डीडवाना-कुचामन : 13 हजार सक्षम परिवार डकार रहे गरीब के हिस्से का राशन, अब होगी वसूली

जिला रसद अधिकारी कार्यालय ( ETV Bharat Kuchaman City )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 1:11 PM IST 2 Min Read

कुचामन सिटी: गरीब तबके को राशन के लिए चलाई गई केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों की सूची में कई सक्षम परिवारों के नाम शामिल हैं. डीडवाना जिले में लग्जरी लाइफ जी रहे 13 हजार 603 परिवार सामने आए हैं, जो लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाकर गरीब के खाने पर डाका डाल रहे हैं. अब इन परिवारों से राशन के दाम वसूले जाएंगे. इसके लिए रसद विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है. जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि डीडवाना जिले में 13 हजार 603 सक्षम परिवार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते पकड़े गए. इनमें 444 लोग विभिन्न कंपनियों में डायरेक्टर्स जैसे बड़े पदों पर हैं. वहीं 6102 लोग चौपहिया वाहन के मालिक हैं, जबकि 4750 परिवार ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है. इनके पास भी चौपहिया वाहन हैं. इनमें ऐसे परिवार भी हैं, जिनके काराबोर का सालाना टर्नओवर 25 लाख से अधिक है. कई बिजनेसमैन भी रियायती दर पर सरकारी गेहूं का लाभ ले रहे हैं. जिला रसद अधिकारी बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)