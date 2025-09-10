ETV Bharat / state

डीडवाना-कुचामन : 13 हजार सक्षम परिवार डकार रहे गरीब के हिस्से का राशन, अब होगी वसूली

कुचामन-डीडवाना जिले में 13 हजार 603 सक्षम परिवारों ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वा रखे हैं.

Dso Office
जिला रसद अधिकारी कार्यालय (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: गरीब तबके को राशन के लिए चलाई गई केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों की सूची में कई सक्षम परिवारों के नाम शामिल हैं. डीडवाना जिले में लग्जरी लाइफ जी रहे 13 हजार 603 परिवार सामने आए हैं, जो लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाकर गरीब के खाने पर डाका डाल रहे हैं. अब इन परिवारों से राशन के दाम वसूले जाएंगे. इसके लिए रसद विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है.

जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि डीडवाना जिले में 13 हजार 603 सक्षम परिवार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते पकड़े गए. इनमें 444 लोग विभिन्न कंपनियों में डायरेक्टर्स जैसे बड़े पदों पर हैं. वहीं 6102 लोग चौपहिया वाहन के मालिक हैं, जबकि 4750 परिवार ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है. इनके पास भी चौपहिया वाहन हैं. इनमें ऐसे परिवार भी हैं, जिनके काराबोर का सालाना टर्नओवर 25 लाख से अधिक है. कई बिजनेसमैन भी रियायती दर पर सरकारी गेहूं का लाभ ले रहे हैं.

जिला रसद अधिकारी बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:गिव अप अभियान का असर, 23 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, 51 लाख नए जुड़े

उन्होंने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले के ब्लॉक डीडवाना में 3466, कुचामन में 1987, परबतसर में 1965, मकराना में 3021, नावां में 1326 तथा लाडनूं में 1838 अपात्र परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो योजना का लाभ ले रहे हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक रसद विभाग ने राशन कार्ड के डाटा का आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर विश्लेषण किया था. उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई. जांच रिपोर्ट प्रदेश के रसद विभाग को भेजकर संदिग्ध लाभार्थियों को चिह्नित किया जाएगा. यह कार्य एक माह में करना होगा.

डीएसओ ने बताया कि जांच में खुलासे के बाद सरकार ने ऐसे 3.25 लाख से भी ज्यादा अपात्र परिवारों को गिव अप अभियान के तहत खुद लाभार्थी सूची से बाहर निकलने का अवसर दिया था. जिन अपात्र परिवारों ने योजना से 31 अक्टूबर तक नाम नहीं हटवाया, ऐसे 13 हजार 603 परिवार हैं. अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर अब तक खाद्य सुरक्षा योजना में लिए लाभ की संपूर्ण वसूली की जाएगी.

