लखनऊः सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान और उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई छात्रवृत्ति योजना के तहत यूके के सहयोग से छात्रवृत्ति योजना बनाई गई है. चिविनिंग ब्रिटिश काउंसिल की एक प्रशासनिक इकाई है. आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विदेश में मास्टर्स डिग्री के लिए भेजा जाएगा. इस योजना के अंतर्गत पांच प्रतिभावन विद्यार्थियों यूके के विश्वविद्यालय में मुक्त शिक्षा के लिए भेजा जाएगा. कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ़ लंदन किंग्स कॉलेज ऑफ़ लंदन जैसे संस्थानों में पढ़ाई करने का मौका मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स ऑफ़ ससेक्स में भी पढ़ने का मौका मिलेगा.

1 - उच्च शिक्षा विभागः उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के लिए प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में. उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केडी विश्वविद्यालय मथुरा, बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी की स्थापना के सम्बन्ध में.

2-भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में.

3 - वित्त विभागः उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (यथा संशोधित), 2004 में संशोधन. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना. छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन (ए.टी.आर.) को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना.

4-माध्यमिक शिक्षाः अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स विषयक शासनादेश दिनांक 12 जून, 2023 में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में.

5-नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलनः आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर मा० मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के संबंध में. स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

6-सिंचाई एवं जल संसाधन विभागः प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के "1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)" लागत रु0 56120.69 लाख (जी.एस.टी. सहित) के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन ।

7- चिकित्सा शिक्षा विभागः किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए धारा-24(1) (A) अन्तर्विष्ट किए जाने संबंधी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

8- गृह विभागः 3 महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) के सापेक्ष 1 महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) जनपद बदायूं हेतु 82 अदद नये वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में.