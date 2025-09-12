ETV Bharat / state

झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित 13 को हुई 2 साल की सजा, 12 साल पहले बिजली कटौती को लेकर कानपुर हाईवे किया था जाम

सजा का ऐलान होते ही पूर्व मंत्री की आंखें नम हो गईं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 12, 2025

झांसी : पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य' और उनके 13 समर्थकों को MP/MLA कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छः महीने का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है. यह फैसला 12 साल बाद आया है. सजा का ऐलान होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री की आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि फांसी भी हो तो भी जनसेवा के लिए तैयार हैं. पूर्व मंत्री प्रदीप जैन के वकील विवेक वाजपेई ने बताया कि शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या प्रथम/ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MP/MLA अनिल कुमार सप्तम की कोर्ट ने सजा सुनाई है. वकील विवेक वाजपेई ने बताया, सभी को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा किया किया है. कोर्ट ने सात दिन में जमानत पेश करने के समय के साथ ही एक माह के अंदर अपील करने का मौका भी दिया गया है. जल्द हाईकोर्ट में अपील करेंगे. जानकारी के अनुसार, 11 जून 2013 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व समर्थकों ने पारीछा थर्मल पावर प्लांट के सामने सम्मेलन की अनुमति ली थी. आंदोलन के दौरान बिजली कटौती से परेशान लोगों ने कानपुर हाईवे पर चक्का जाम किया था. पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी बड़गांव हकीम सिंह ने प्रदीप जैन सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा बनने, बलवा करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे की सुनवाई ए सी जे एम प्रथम की अदालत में चल रही थी.