झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित 13 को हुई 2 साल की सजा, 12 साल पहले बिजली कटौती को लेकर कानपुर हाईवे किया था जाम

सजा सुनते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री की आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि जनसेवा के लिए फांसी की सजा के लिए भी तैयार हूं.

सजा का ऐलान होते ही पूर्व मंत्री की आंखें नम हो गईं.
सजा का ऐलान होते ही पूर्व मंत्री की आंखें नम हो गईं. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 10:07 PM IST

झांसी : पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य' और उनके 13 समर्थकों को MP/MLA कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छः महीने का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है. यह फैसला 12 साल बाद आया है. सजा का ऐलान होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री की आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि फांसी भी हो तो भी जनसेवा के लिए तैयार हैं.

पूर्व मंत्री प्रदीप जैन के वकील विवेक वाजपेई ने बताया कि शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या प्रथम/ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MP/MLA अनिल कुमार सप्तम की कोर्ट ने सजा सुनाई है.

वकील विवेक वाजपेई ने बताया, सभी को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा किया किया है. कोर्ट ने सात दिन में जमानत पेश करने के समय के साथ ही एक माह के अंदर अपील करने का मौका भी दिया गया है. जल्द हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

जानकारी के अनुसार, 11 जून 2013 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व समर्थकों ने पारीछा थर्मल पावर प्लांट के सामने सम्मेलन की अनुमति ली थी. आंदोलन के दौरान बिजली कटौती से परेशान लोगों ने कानपुर हाईवे पर चक्का जाम किया था. पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी बड़गांव हकीम सिंह ने प्रदीप जैन सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा बनने, बलवा करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे की सुनवाई ए सी जे एम प्रथम की अदालत में चल रही थी.

शुक्रवार को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य', तत्कालीन शहर अध्यक्ष नरेश बिल्हाटिया, राहुल गुप्ता, राहुल राय, सलमान पारीक्षा, हरीश कपूर टीटू, नावेद खान, शेरखान, मनोज झारखड़िया, बबीना वाले बीरेंद्र सिंह जूदेव, रजनीश श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और छः महीने का अतिरिक्त कारावास आदेश दिया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने कहा, उस समय झांसी की जनता बिजली समस्या से काफी परेशान थी. शहर अध्यक्ष द्वारा अनुमति लेकर मैदान में प्रदर्शन किया गया था. आज न्यायालय द्वारा सजा दी गई है, वह स्वीकार है. इस सजा के अलावा जनहित और जनसमस्याओं के प्रदर्श किए जाने पर उनको फांसी की सजा भी दी जाती तो वह भी स्वीकार है.

एक अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में अपील के बाद भी राहत नहीं मिलती है, तो पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. संविधान के मुताबिक, दो साल की सजा होने पर चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ता है. पूर्व मंत्री पर लगी धाराओं में धारा 143 में 6 माह तक कैद/जुर्माना है. 146/147 में 2 साल तक कैद और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है. धारा 347 में 3 साल तक कैद और जुर्माना बनता है. अमूमन मामले में देखा गया है निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के बाद अभियुक्तों को कम ही राहत मिली है.

