संगठन सृजन अभियान: राजस्थान के 13 नेता बने पर्यवेक्षक, लंबे समय बाद सीपी जोशी को भी मिली जिम्मेदारी - CONGRESS SANGTHAN SRIJAN ABHIYAN

कांग्रेस ने सीपी जोशी, सांसद भजनलाल जाटव को पंजाब, सांसद कुलदीप इंदौरा, राहुल कसवां को उत्तराखंड और रघु शर्मा को झारखंड में पर्यवेक्षक लगाया है.

कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 16, 2025 at 6:48 PM IST

जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) इन दिनों देश के सभी राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है. पार्टी ने इसके लिए 'संगठन सृजन अभियान' शुरू किया है. इसके तहत अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति रायशुमारी से की जाएगी. इसके लिए पार्टी द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद, अब राहुल गांधी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट अभियान के तहत उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और ओडिशा में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. इसमें राजस्थान के 13 नेताओं को पर्यवेक्षक की भूमिका मिली है. एआईसीसी ने इन चारों राज्यों के लिए देशभर से 115 कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है, जिनमें उत्तराखंड के लिए 26, झारखंड के लिए 25, ओडिशा के लिए 35 और पंजाब के लिए 29 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है. संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं.

राजस्थान के 13 नेताओं को मिली पर्यवेक्षक की भूमिका: एआईसीसी द्वारा जारी सूची के अनुसार इन चार राज्यों में राजस्थान के 13 नेताओं को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. उत्तराखंड के लिए सांसद कुलदीप इंदौरा और राहुल कसवां को पर्यवेक्षक बनाया गया है. इसके अलावा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रिहाना रियाज और बाल आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी यह जिम्मेदारी दी गई है. झारखंड के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. ओडिशा के लिए पूर्व मंत्री ममता भूपेश, रामलाल जाट और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर को पर्यवेक्षक बनाया गया है. पंजाब के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद भजनलाल जाटव, पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़, विधायक शिखा बराला और पूर्व विधायक मनीषा पंवार को यह भूमिका दी गई है.

लंबे समय बाद सीपी जोशी को जिम्मेदारी: सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे सीपी जोशी को लंबे समय बाद पार्टी ने संगठन में जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें पंजाब का पर्यवेक्षक बनाया गया है. जोशी को संगठन में जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे जोशी साल 2009 में भीलवाड़ा से सांसद चुने गए थे और मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे. उस दौरान उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया था और वे कई राज्यों के प्रभारी रहे. हालांकि, पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण उन्हें केंद्रीय राजनीति से हटा दिया गया था. तब से वे संगठनात्मक कार्यों से दूर थे. गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब लंबे समय बाद पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए संगठन में जिम्मेदारी दी है.

पर्यवेक्षकों की राय से तय होंगे जिलाध्यक्ष: संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षक अपने-अपने जिलों में जाकर जिलाध्यक्षों के नाम के लिए रायशुमारी करेंगे. ग्रासरूट स्तर से फीडबैक लेकर वे संभावित नामों की सिफारिश पार्टी हाईकमान को भेजेंगे, जिसके आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी. पार्टी का मानना है कि इस प्रक्रिया से नेताओं द्वारा जिलाध्यक्षों के नाम थोपने की संभावना कम होगी और जमीनी स्तर से मजबूत नेतृत्व सामने आएगा.

वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि संगठन सृजन अभियान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है .वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साल 2025 संगठन को समर्पित किया है. संगठन सृजन अभियान उन्हीं राज्यों में लागू किया जा रहा है जहां पर संगठन कमजोर है, फिलहाल राजस्थान में यह फार्मूला लागू नहीं होगा क्योंकि यहां पर बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक संगठन मजबूत है. इस अभियान के तहत पर्यवेक्षक अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच राय शुमारी करेंगे और फीडबैक जुटाएंगे की उस जिले में संगठन के लिहाज से कौन व्यक्ति मजबूत है, रायशुमारी के बाद पर्यवेक्षक तीन-तीन नाम का पैनल तैयार करके टिप्पणी के साथ अपनी रिपोर्ट पार्टी हाई कमान को देंगे.

