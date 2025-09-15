ETV Bharat / state

13 IFS अधिकारियों का तबादला, छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. प्रशासनिक कसावट लाने के लिए किए गए इस फेरबदल में कई प्रमुख जिलों के मुख्य वन संरक्षकों की जिम्मेदारी बदल दी गई है.



13 IFS अधिकारियों का तबादला: छत्तीसगढ़ शासन ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 13 आईएफएस अधिकारियों की पदस्थापना सूची जारी की है. इस आदेश पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव डी.आर. चंद्रवंशी ने हस्ताक्षर किए हैं.

इन अफसरों का हुआ तबादला



राजेश कुमार चंदेले (2003 बैच): सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, नवा रायपुर से स्थानांतरित होकर अब मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), कांकेर एवं प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना मंडल, कांकेर बनाए गए.

एस. वेंकटाचलम (2005 बैच): मुख्य वन संरक्षक (वन मिशन) एवं प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर से स्थानांतरित होकर अब मुख्य वन संरक्षक (व्यवस्थापन) एवं संचालक, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अंबिकापुर नियुक्त. साथ ही प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (एलिफेंट), सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार.

डॉ. के. मैचियो (2006 बैच): दुर्ग वृत्त से हटाकर अब मुख्य वन संरक्षक (परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन), नवा रायपुर बनाए गए.

माथेश्वरन व्ही. (2006 बैच): सरगुजा से स्थानांतरित होकर मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण) नवा रायपुर नियुक्त.

एम. मर्सीबेला (2007 बैच): क्षेत्रीय महाप्रबंधक, राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर से मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), दुर्ग बनाई गईं.

मनोज कुमार पांडेय (2007 बैच): क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वन विकास निगम, बिलासपुर से मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), बिलासपुर नियुक्त.

आलोक कुमार तिवारी (2007 बैच): अरण्य भवन, नवा रायपुर से प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), जगदलपुर बनाए गए.

अमिताभ बाजपेयी (2007 बैच): सचिवालय में कार्यरत बाजपेयी को अब मुख्य वन संरक्षक (समन्वय), नवा रायपुर की जिम्मेदारी मिली.