खेत में निगले शिकार के साथ मिला 13 फीट का अजगर, लंबाई देख अचंभित लोग

सालेरा में विशाल अजगर को देखकर लोग अचंभित रह गए. वन्यजीव प्रेमी टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

Team rescuing a giant python
विशाल अजगर को रेस्क्यू करती टीम (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 1:37 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार क्षेत्र के सालेरा में सोमवार को 13 फीट लंबा अजगर अचंभे का कारण बना रहा. अजगर एक शिकार को निगले था. लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन्यजीव प्रेमी टीम ने कहा कि अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.

वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि उनकी टीम ने सालेरा में रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किया. ग्रामीणों ने नंदराम जाट के खेत में बड़ा अजगर देखा, जिसकी लंबाई चौंकाऊं थी. इतना लम्बा अजगर पहले कभी ग्रामीणों ने नहीं देखा था. ग्रामीण देखने को उमड़ पड़े. कालूलाल सुथार ने वन विभाग एवं वन्य जीव प्रेमियों को सूचना दी.

अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: शौचालय के कमोड में फन फैलाकर बैठी मादा ब्लैक कोबरा, घर वालों के उड़े होश - FEMALE BLACK COBRA IN TOILET

वन्यजीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि कॉल आते ही पीयूष कामले, मुबारिक व रामकुमार साहू को तुरंत मौके पर भेजा.टीम ने पाया कि अजगर ने हाल में शिकार कर निगल रखा था. इससे वह अत्यधिक भारी होकर गतिशील कम था. टीम ने दो से तीन घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को बिना हानि पहुंचाए सुरक्षित पकड़ लिया. फिर अजगर को प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया.टीम ने अपील की कि वन्यजीवों को देखकर ना तो डरें और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाएं.

Villager with python
अजगर के साथ ग्रामीण (ETV Bharat Chittorgarh)

बिना शिकार उगले सुरक्षित: तिवारी ने बताया कि टीम ने मौके पर काफी धैर्य दिखाया. अमूमन शिकार निगलने की स्थिति में तनाव में अजगर शिकार पुनः उगल देते हैं, लेकिन इस रेस्क्यू में ऐसा नहीं हुआ. तनाव में आकर अजगर शिकार को उल्टी से बाहर निकालने का प्रयास करता तो उसके लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन इस रेस्क्यू में अजगर ने शिकार को नहीं उगला.

