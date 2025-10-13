ETV Bharat / state

खेत में निगले शिकार के साथ मिला 13 फीट का अजगर, लंबाई देख अचंभित लोग

विशाल अजगर को रेस्क्यू करती टीम ( ETV Bharat Chittorgarh )

Published : October 13, 2025 at 1:37 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार क्षेत्र के सालेरा में सोमवार को 13 फीट लंबा अजगर अचंभे का कारण बना रहा. अजगर एक शिकार को निगले था. लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन्यजीव प्रेमी टीम ने कहा कि अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि उनकी टीम ने सालेरा में रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किया. ग्रामीणों ने नंदराम जाट के खेत में बड़ा अजगर देखा, जिसकी लंबाई चौंकाऊं थी. इतना लम्बा अजगर पहले कभी ग्रामीणों ने नहीं देखा था. ग्रामीण देखने को उमड़ पड़े. कालूलाल सुथार ने वन विभाग एवं वन्य जीव प्रेमियों को सूचना दी. अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat Chittorgarh)