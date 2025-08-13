अजमेर: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2023 के तहत विशेष योग्यजन वर्ग में 13 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इधर आयोग एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उप निदेशक परीक्षा-2024 का आयोजन 20 अगस्त को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 17 अगस्त को अपलोड किए जाएंगे.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के तहत साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के विशेष योग्यजन वर्ग के लिए अपात्र पाए जाने/वर्ग संशोधन के कारण अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है. इसी प्रकार ​परीक्षांतर्गत वर्ग संशोधन के कारण 12 अभ्यर्थियों को उनके मूल वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आने के कारण जारी किए गए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणामों के तहत असफल घोषित किए गया है.

17 अगस्त को अपलोड किए जाएंगे प्रवेश-पत्र: आरपीएससी की ओर से अजमेर जिला मुख्यालय पर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उप निदेशक परीक्षा-2024 का आयोजन आगामी 20 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा. सुबह 10 से 12 बजे तक प्रथम प्रश्नपत्र एवं दोपहर 3 से 5 बजे तक द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी. आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 अगस्त को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.

आयोग सचिव मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि में प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. बता दें कि 45 पदों पर भर्ती के लिए 5 जुलाई को आयोग ने विज्ञापन जारी किया था.

पहचान के लिए यह दस्तावेज: उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें.