प्रयागराज में 12वीं के छात्र की हत्या; साथ पढ़ने वाले छात्रों ने मारा चाकू, इंटर कॉलेज में हुई वारदात

प्रयागराज: प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में बुधवार को 12वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. दो छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें गढ़वा ग्राम सभा में रहने वाले पिंटू पांडे के बेटे अवनीश पांडे की मौत हो गयी.

लंच के दौरान छात्रों ने की हत्या: एसीपी करछना करछना अरुण त्रिपाठी ने कहा कि प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र लालापुर स्थित इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच विवाद हो गया था. लंच के बाद दोनों में फिर जमकर कहासुनी हुई थी.

छात्रा को लेकर हुआ था छात्रों में विवाद: छात्र अभिषेक सोनी और अभय पाठक ने गढ़वा कला निवासी अवनीश पांडे (19 वर्ष) के ऊपर चाकू से हमला कर दिया. हमले में अवनीश के सीने और गले में चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया. छात्रों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घायल छात्र अवनीश पांडे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि स्कूल की किसी छात्रा को लेकर विवाद हुआ था.

मुख्य आरोपी हमले के बाद हुआ फरार: प्रयागराज में छात्र के मर्डर के मामले में दो छात्र नामजद किये गए हैं. मुख्य आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया था. छात्र के पिता पिंटू पांडे ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है. उन्होंने शिक्षक समेत चार लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी. चार दिन पहले शिक्षक पप्पू मिश्रा और छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई थी.