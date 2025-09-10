ETV Bharat / state

प्रयागराज में 12वीं के छात्र की हत्या; साथ पढ़ने वाले छात्रों ने मारा चाकू, इंटर कॉलेज में हुई वारदात

एसीपी करछना करछना अरुण त्रिपाठी ने कहा, 12वीं क्लास के छात्र ने दूसरे पर चाकू से वार किया था. इसमें छात्र की मौत हो गयी.

Photo Credit: Prayagraj Police
प्रयागराज में 12वीं क्लास के छात्र अवनीश पांडे की हत्या (Photo Credit: Prayagraj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 6:27 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 6:59 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में बुधवार को 12वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. दो छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें गढ़वा ग्राम सभा में रहने वाले पिंटू पांडे के बेटे अवनीश पांडे की मौत हो गयी.

लंच के दौरान छात्रों ने की हत्या: एसीपी करछना करछना अरुण त्रिपाठी ने कहा कि प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र लालापुर स्थित इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच विवाद हो गया था. लंच के बाद दोनों में फिर जमकर कहासुनी हुई थी.

छात्रा को लेकर हुआ था छात्रों में विवाद: छात्र अभिषेक सोनी और अभय पाठक ने गढ़वा कला निवासी अवनीश पांडे (19 वर्ष) के ऊपर चाकू से हमला कर दिया. हमले में अवनीश के सीने और गले में चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया. छात्रों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घायल छात्र अवनीश पांडे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि स्कूल की किसी छात्रा को लेकर विवाद हुआ था.

मुख्य आरोपी हमले के बाद हुआ फरार: प्रयागराज में छात्र के मर्डर के मामले में दो छात्र नामजद किये गए हैं. मुख्य आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया था. छात्र के पिता पिंटू पांडे ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है. उन्होंने शिक्षक समेत चार लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी. चार दिन पहले शिक्षक पप्पू मिश्रा और छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई थी.

शिक्षक ने जान से मारने की धमकी दी थी: शिक्षक पप्पू मिश्रा ने चार दिन पहले छात्र को जान से मारने की धमकी भी थी. एसीपी करछना करछना अरुण त्रिपाठी ने कहा कि केस के हर पहलू की जांच की जा रही है. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है.

नामजद आरोपी की तलाश: एसीपी करछना अरुण त्रिपाठी और थाना प्रभारी अनूप सरोज छात्र की हत्या के बाद इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज पहुंचे. पुलिस की टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की. थाना प्रभारी अनूप सरोज ने कहा कि नामजद आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे.

Last Updated : September 10, 2025 at 6:59 PM IST

