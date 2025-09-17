ETV Bharat / state

दीक्षांत में 143 मेधावियों को 166 पदक, राज्यपाल ने दिव्यांगजनों को विशेष मेडल मिलने पर जताई खुशी

लखनऊः डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शैक्षिक सत्र 2024-25 में विभिन्न संकायों के कुल 2113 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें 962 छात्राएं और 1151 छात्र हैं. कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 143 मेधावी विद्यार्थियों को 166 पदकों से अलंकृत किया. 143 विद्यार्थियों में 76 पदक छात्राओं को और 67 पदक छात्रों को दिए गए. पहली बार कुल 166 पदकों में 27 दिव्यांग विद्यार्थियों ने 41 पदक प्राप्त कर रिकॉर्ड कायम किया. समारोह में 22 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. इस अवसर पर कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष मेडल की व्यवस्था की गई है.

राज्यपाल ने क्या कहा: उन्होंने कहा कि यह एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है, जहां के दिव्यांग विद्यार्थी अपने भौतिक अवरोधों को तोड़ते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. इसके दृष्टिगत दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अन्य प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग से कुलाध्यक्ष स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक एवं कुलपति स्वर्ण पदक की व्यवस्था की गई है. मेरी कामना है कि यह संस्था एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय का रूप ले और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने.



कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो: राज्यपाल ने कहा कि कई दिव्यांग स्कूल-कॉलेज पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए इसलिए विश्वविद्यालय को अब ऑनलाइन क्लास ही नहीं परीक्षाएं भी ऑनलाइन करवानी चाहिए. प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन की मंजूरी दी जा चुकी है. इसके अलावा काफी दिव्यांग ऐसे भी होंगे, जिन्हें आवेदन के बावजूद प्रवेश नहीं मिल पता. ऐसे में विवि को व्यवस्था में बदलाव लाते हुए सबको प्रवेश देने के लिए दो शिफ्ट में पढ़ाई करवानी चाहिए.



राज्यपाल ने मंच से ही विवि को नैक मूल्यांकन का टारगेट देने के साथ ही वीसी प्रो. संजय सिंह को 15 दिन के अंदर राजभवन आकर प्रेजेंटेशन देने को कहा है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को शिक्षा देने वाला यूपी में अपनी तरह का इकलौता विवि होने से पता नहीं चल सकेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं. ऐसे में नैक मूल्यांकन से स्तर का पता चल सकेगा.



सरकारी योजनाओं का सदुपयोग करें: दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एस गोविंद राजू ने छात्रों से सरकारी योजनाओं का सदुपयोग करने लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. कहा कि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता को हासिल करना पड़ता है. दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा देने वाले ऐसे विश्वविद्यालय वर्तमान में पूरे देश में महज 2 है, जो बहुत कम है. यहां 50 फीसदी आरक्षण के साथ पूरे कैंपस को दिव्यांगों के अनुरूप बनाया गया है. ऐसा विश्वविद्यालय हर राज्य में खुलना चाहिए. विश्वविद्यालय ने सभी विद्यार्थियों को रास्ता दिखाया है. छात्रों को चाहिए कि जीवन भर सीखने की प्रकृति को न सिर्फ कायम रखें, बल्कि खुद को इस स्तर तक ले जाएं और वह देश के काम आ सकें.



विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि 11 लाख 32 हजार 254 दिव्यांगजनों की भरण-पोषण राशि 300 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह की है. यूपी में 8 हजार 863 दिव्यांगजनों को दुकान बनाकर दी गई. 55 डे केयर सेंटर और 28 समेकित विद्यालय खोले गए हैं.

