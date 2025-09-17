ETV Bharat / state

दीक्षांत में 143 मेधावियों को 166 पदक, राज्यपाल ने दिव्यांगजनों को विशेष मेडल मिलने पर जताई खुशी

डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, विभिन्न संकायों के कुल 2113 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं.

डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 8:08 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 9:45 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शैक्षिक सत्र 2024-25 में विभिन्न संकायों के कुल 2113 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें 962 छात्राएं और 1151 छात्र हैं. कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 143 मेधावी विद्यार्थियों को 166 पदकों से अलंकृत किया. 143 विद्यार्थियों में 76 पदक छात्राओं को और 67 पदक छात्रों को दिए गए. पहली बार कुल 166 पदकों में 27 दिव्यांग विद्यार्थियों ने 41 पदक प्राप्त कर रिकॉर्ड कायम किया. समारोह में 22 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. इस अवसर पर कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष मेडल की व्यवस्था की गई है.

राज्यपाल ने क्या कहा: उन्होंने कहा कि यह एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है, जहां के दिव्यांग विद्यार्थी अपने भौतिक अवरोधों को तोड़ते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. इसके दृष्टिगत दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अन्य प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग से कुलाध्यक्ष स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक एवं कुलपति स्वर्ण पदक की व्यवस्था की गई है. मेरी कामना है कि यह संस्था एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय का रूप ले और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने.

कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो: राज्यपाल ने कहा कि कई दिव्यांग स्कूल-कॉलेज पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए इसलिए विश्वविद्यालय को अब ऑनलाइन क्लास ही नहीं परीक्षाएं भी ऑनलाइन करवानी चाहिए. प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन की मंजूरी दी जा चुकी है. इसके अलावा काफी दिव्यांग ऐसे भी होंगे, जिन्हें आवेदन के बावजूद प्रवेश नहीं मिल पता. ऐसे में विवि को व्यवस्था में बदलाव लाते हुए सबको प्रवेश देने के लिए दो शिफ्ट में पढ़ाई करवानी चाहिए.


राज्यपाल ने मंच से ही विवि को नैक मूल्यांकन का टारगेट देने के साथ ही वीसी प्रो. संजय सिंह को 15 दिन के अंदर राजभवन आकर प्रेजेंटेशन देने को कहा है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को शिक्षा देने वाला यूपी में अपनी तरह का इकलौता विवि होने से पता नहीं चल सकेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं. ऐसे में नैक मूल्यांकन से स्तर का पता चल सकेगा.

सरकारी योजनाओं का सदुपयोग करें: दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एस गोविंद राजू ने छात्रों से सरकारी योजनाओं का सदुपयोग करने लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. कहा कि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता को हासिल करना पड़ता है. दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा देने वाले ऐसे विश्वविद्यालय वर्तमान में पूरे देश में महज 2 है, जो बहुत कम है. यहां 50 फीसदी आरक्षण के साथ पूरे कैंपस को दिव्यांगों के अनुरूप बनाया गया है. ऐसा विश्वविद्यालय हर राज्य में खुलना चाहिए. विश्वविद्यालय ने सभी विद्यार्थियों को रास्ता दिखाया है. छात्रों को चाहिए कि जीवन भर सीखने की प्रकृति को न सिर्फ कायम रखें, बल्कि खुद को इस स्तर तक ले जाएं और वह देश के काम आ सकें.


विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि 11 लाख 32 हजार 254 दिव्यांगजनों की भरण-पोषण राशि 300 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह की है. यूपी में 8 हजार 863 दिव्यांगजनों को दुकान बनाकर दी गई. 55 डे केयर सेंटर और 28 समेकित विद्यालय खोले गए हैं.

कुलपति प्रो. संजय सिंह ने कहा कि नवसृजित भेषज विज्ञान संकाय (फैकल्टी ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज) एवं प्रौद्योगिकी संकाय (फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी) और 2 विभागों संस्कृत विभाग एवं योग विभाग सहित कुल 10 संकाय और 35 विभाग कार्य कर रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सत्र 2025-26 से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू कर दिया गया है, जिससे हमारे प्रोग्राम एवं कोर्स में भी वृद्धि हुई है. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पैरा खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. इस वर्ष प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों ने कुल 60 पदक जीते हैं.

किसे कौन सा मेडल मिला

  • रजत सिंहल, शिखा वर्मा, अभिषेक तिवारी, लवली, अर्पित चौरसिया और परमात्मा कुमार को कुलाधिपति व कुलपति मेडल
  • लवली को डॉ. शकुंतला मिश्रा स्वर्ण पदक
  • दिव्यांग श्रेणी में परमात्मा कुमार को स्वर्ण पदक
  • कुलदीप चौरसिया को मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक
  • समीर कुमार, साधना कुमारी को मुख्यमंत्री स्वर्ण मेडल
  • दृष्टिबाधित श्रेणी में रानू तिवारी को स्वर्ण पदक
  • रिया मरियम को स्वर्ण
  • प्रशांत गौर, प्रिया यादव, अंकित गुप्ता, आराधना चौरसिया को स्वर्ण पदक
  • दीपांकर पाण्डेय को मुलायम सिंह यादव को स्वर्ण पदक


12 वें दीक्षांत समारोह पर एक नजर

  • कुल 166 पदक
  • 81 स्वर्ण पदक (छात्राएं 45.68 प्रतिशत एवं छात्र 54.32 प्रतिशत)
  • छात्राओं को कुल 37 स्वर्ण पदक वितरित किए गए.
  • छात्रों को कुल 44 स्वर्ण पदक वितरित किए गए.
  • व्यक्ति के रूप में कुल 65 छात्र-छात्राओं में से 31 छात्राएं एवं 34 छात्रों को स्वर्ण पदक,
    43 रजत पदक (छात्राएं 53.49 प्रतिशत व छात्र 46.51 प्रतिशत)
  • छात्राओं को कुल 23 रजत पदक वितरित किए गए.
  • छात्रों को कुल 20 रजत पदक वितरित किए गए.
  • व्यक्ति के रूप में कुल 40 छात्र/छात्राओं में से 22 छात्राएं एवं 18 छात्रों को रजत पदक,
    42 कांस्य पदक (छात्राएं 61.9 प्रतिशत व छात्र 38.10 प्रतिशत)
  • छात्राओं को कुल 26 कांस्य पदक वितरित किए गए.
  • छात्रों को कुल 16 कांस्य पदक वितरित किए गए.
  • व्यक्ति के रूप में कुल 38 छात्र/छात्राओं में से 23 छात्राएं एवं 15 छात्रों को कांस्य पदक.
  • कुल 166 पदकों में से 27 दिव्यांग विद्यार्थियों ने 41 पदक प्राप्त किए, जिसमें 10 दिव्यांग छात्राएं व 17 दिव्यांग छात्र हैं.

यह भी पढ़ें: डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में मिलेगी स्पेशल पीएचडी, स्नातक स्तर के प्रोग्राम में ऐसे कोर्स होंगे शामिल

यह भी पढ़ें: प्रोफेसर संजय सिंह बने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के नए कुलपति

Last Updated : September 17, 2025 at 9:45 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SMU CONVOCATIONNATIONAL REHABILITATION UNIVERSITYGOVERNOR ANANDIBEN PATELLUCKNOW NEWSSHAKUNTALA MISHRA UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.