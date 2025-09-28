ETV Bharat / state

पीएम मोदी ने देशवासियों से की 'मन की बात', छठ को यूनिस्को की सूची में शामिल कराने के प्रयासों की दी जानकारी, झारखंड के युवा का किया जिक्र

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 'मन की बात' की. कार्यक्रम के 126वें संस्करण को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह के साथ सुना. इस बीच रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने सांसद आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद रांचीवासियों के साथ पीएम की बातों ध्यान से सुना.

पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह को याद किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र में देश की बेटियों, महिलाओं के हौसले को सलाम करते हुए, भारतीय नौसेना की उन दो जाबांज बेटियों का जिक्र किया और उनसे बात की, जिन्होंने अपनी छोटी सी नौका से 8 माह में सागर की लहरों में 50 हजार किलो मीटर की यात्रा पूरी कर वापस भारत लौटी हैं. उन्होंने दिलना और रूपा से इस यात्रा की जानकारी ली और उन्हें शुभकामनाएं दी. कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ साथ भूपेन हजारिका के गीतों को श्रीलंकन कलाकारों द्वारा सिंहली और तमिल में रूपांतरित करने का भी जिक्र किया.

रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने लोगों के साथ 'मन की बात' सुनी (Etv Bharat)

'वोकल फॉर लोकल' पर जोर समेत झारखंड के युवक का लिया नाम

पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 126वें संस्करण में कहा कि यह त्योहारों का महीना है और जीएसटी बचत उत्सव भी देश मना रहा है, ऐसे में हमें यह ख्याल रखना है कि जब भी हम खरीददारी करें, यह जरूर ध्यान रखें कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह देश में बनी हो. पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हम खादी का कोई न कोई उत्पाद जरूर खरीदें.

प्रधानमंत्री ने लिया झारखंड के आशीष सत्यव्रत का नाम

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि देश में खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं. इस दौरान जैसे ही उन्होंने झारखंड के आशीष का नाम लिया, लोग ताली बजाने लगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें स्थापना दिवस 2 अक्टूबर 2025 के जिक्र करते हुए प्रधानमंंत्री ने कहा कि आरएसएस के लिए हमेशा 'राष्ट्र' पहले रहा है और जरूरत के समय इस संगठन ने राष्ट्र सेवा और जरूरतमंदों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है.