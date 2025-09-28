पीएम मोदी ने देशवासियों से की 'मन की बात', छठ को यूनिस्को की सूची में शामिल कराने के प्रयासों की दी जानकारी, झारखंड के युवा का किया जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के युवा आशीष सत्यव्रत के बारे में चर्चा की.
Published : September 28, 2025 at 3:28 PM IST
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 'मन की बात' की. कार्यक्रम के 126वें संस्करण को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह के साथ सुना. इस बीच रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने सांसद आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद रांचीवासियों के साथ पीएम की बातों ध्यान से सुना.
पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह को याद किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र में देश की बेटियों, महिलाओं के हौसले को सलाम करते हुए, भारतीय नौसेना की उन दो जाबांज बेटियों का जिक्र किया और उनसे बात की, जिन्होंने अपनी छोटी सी नौका से 8 माह में सागर की लहरों में 50 हजार किलो मीटर की यात्रा पूरी कर वापस भारत लौटी हैं. उन्होंने दिलना और रूपा से इस यात्रा की जानकारी ली और उन्हें शुभकामनाएं दी. कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ साथ भूपेन हजारिका के गीतों को श्रीलंकन कलाकारों द्वारा सिंहली और तमिल में रूपांतरित करने का भी जिक्र किया.
'वोकल फॉर लोकल' पर जोर समेत झारखंड के युवक का लिया नाम
पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 126वें संस्करण में कहा कि यह त्योहारों का महीना है और जीएसटी बचत उत्सव भी देश मना रहा है, ऐसे में हमें यह ख्याल रखना है कि जब भी हम खरीददारी करें, यह जरूर ध्यान रखें कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह देश में बनी हो. पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हम खादी का कोई न कोई उत्पाद जरूर खरीदें.
स्वच्छता, स्वदेशी, बेटी बढ़ाओ और #VocalForLocal पर माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने मन की बात में बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। यह सिर्फ उद्बोधन नहीं बल्कि हर देशवासी को दिया गया एक मंत्र है; जो #AatmaNirbharBharat और #ViksitBharat2047 के संकल्प को सिद्धि प्रदान… pic.twitter.com/p3Ln4VHAGe— Sanjay Seth (@SethSanjayMP) September 28, 2025
प्रधानमंत्री ने लिया झारखंड के आशीष सत्यव्रत का नाम
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि देश में खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं. इस दौरान जैसे ही उन्होंने झारखंड के आशीष का नाम लिया, लोग ताली बजाने लगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें स्थापना दिवस 2 अक्टूबर 2025 के जिक्र करते हुए प्रधानमंंत्री ने कहा कि आरएसएस के लिए हमेशा 'राष्ट्र' पहले रहा है और जरूरत के समय इस संगठन ने राष्ट्र सेवा और जरूरतमंदों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा देशवासियों से संवाद के लोकप्रिय कार्यक्रम " मन की बात" को आज पिस्का मोड़ स्थित काजू बगान में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा समाज के प्रबुद्धजनों के साथ सामूहिक रूप से सुना।— CP Singh (@bjpcpsingh) September 28, 2025
प्रधानमंत्री जी के… pic.twitter.com/khWBfvf961
यूनेस्को की सूची में महापर्व छठ को शामिल कराने के प्रयास: पीएम मोदी
संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि पर्व और त्योहार भारत को जीवंत बनाये रखते हैं. सूर्योपासना के महापर्व छठ को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की सरकार कोशिश कर रही है ये जानकारी पीएम मोदी ने देशवासियों को दी और बताया कि सरकार के प्रयास से कोलकाता में होने वाला 'दुर्गोत्सव', यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया है. पीएम ने आगे कहा कि ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में दुनिया भर में महापर्व छठ पहचान बना रहा है. यह एक ऐसा पर्व है, जिसमें हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं.
तमिलनाडु से लेकर बिहार-झारखंड तक आज देशभर में खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कुछ लोग कमाल के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। परंपरा और इनोवेशन के संगम से बनने वाली इन स्वदेशी चीजों की जहां देश-विदेश में मांग बढ़ रही है, वहीं वोकल फॉर लोकल के अभियान को भी नई तेजी मिल रही है।… pic.twitter.com/GWN80L6Tyf— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
छठ पूजा में डूबते सूर्य की आराधना
7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राम के अवतार से दुनिया को परिचित कराया है. मानवता को रामायण जैसा ग्रंथ दिया है. भगवान राम ने सबको गले लगाया. आप भी जब अयोध्या जाएं तो वाल्मीकि और निषादराज के मंदिर के दर्शन जरूर करें.
भारतीय वस्तुएं खरीदने पर जोर
'मन की बात' को रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने काफी प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि त्योहारों के इस सीजन में, हम स्वदेशी को अपनाएं. लोकल और भारत में बने उत्पादों की खरीदी करें और दूसरे देश में बने सामान के इस्तेमाल से परहेज करें, जिससे देश सशक्त होगा और 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होगा.
अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने सम्मानित
'मन की बात' कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से चल रहे सेवा पखवाड़ा के क्रम में रांची में समाज के अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालों को रक्षा राज्यमंत्री की ओर से सम्मानित भी किया गया.
ये भी पढ़ें- 'मन की बात': जुबीन गर्ग से लता मंगेशकर की जयंती तक, पीएम मोदी ने संगीत जगत की इन हस्तियों को किया याद
सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है: पीएम मोदी
पुलवामा में डे-नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन बदलते भारत की तस्वीर है: पीएम मोदी