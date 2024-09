ETV Bharat / state

ताजनगरी में बसने का सुनहरा मौका, प्राइम लोकेशन पर मिल रहे फ्लैट्स और प्लॉट्स, जानें प्राइस - Buy Houses Agra

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

शास्त्रीपुरम हाईट्स के 250 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध. (Photo Credit; ETV Bharat)

एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली (Photo Credit; ETV Bharat)

एडीए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. जिसमें इनररिंग रोड के पास ग्रेटर आगरा और ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई टाउनशिप प्रोजेक्ट अहम है. ककुआ- भांडई में टाउनशिप करीब 138.53 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होनी है. जिसमें 4087 ग्रुप हाउसिंग, एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस के भूखंड और भवन होंगे. ऐसे ही इनर रिंग रोड पर ग्रेटर आगरा टाउनशिप प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो 612 हेक्टेयर में विकसित होना है. जहां पर 50 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर तक रिहायशी व व्यावसायिक भूखंड के साथ ही स्कूल-कॉलेज, अस्पताल बनेगे. मगर, अभी इनके लिए लोगों को इंतजार करना होगा.एडीए हाईट्स में 250 फ्लैट बिकाऊ हैं. जो वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके तक सेमी फर्निश्ड फ्लैट हैं. जिनकी कीमत 40 से 60 लाख रुपये तक है. इनकी बिक्री के लिए एडीए ने पंजीकरण खोल दिए हैं. ई-नीलामी 4 नवंबर तक चलेगी.एडीए ने इस बार शास्त्रीपुरम हाईट्स के 250 फ्लैट बिक्री के लिए पंजीकरण खोले हैं. इसके साथ ही शास्त्रीपुरम में एमआईजी, एचआईजी, ईडब्ल्यूएस फ्लैट और भवन से लेकर एमआईजी प्लॉट भी बेच रहा है.एडीए की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर योजना की व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री होनी है. ये 58 प्रॉपर्टी हैं. जिनकी ई-नीलामी के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे.एडीए की ओर से पेठानगरी योजना में व्यावसायिक प्रॉपर्टी की बिक्री होनी है. ये 53 प्रॉपर्टी हैं. जिनकी ई-नीलामी के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे. ताजनगरी फेज-1, 2, कालिंदी विहार, शास्त्रीपुरम में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी फ्लैट, भवन की ई-नीलामी 10 सितंबर से शुरू हुई है.नोएडा और गाजियाबाद की अपेक्षा आगरा में फ्लैट और प्लाट्स एक तिहाई कीमत में मिलेंगे. नोएडा और गाजियाबाद में 3 बीएचके की कीमत 80 लाख से 1.50 करोड़ रुपये तक हैं. जबकि, एडीए की योजना में 3 बीएचके की कीमत करीब 40 से 60 लाख रुपये तक ही है. आगरा में 1 व 2 बीएचके की कीमत 30 से 40 लाख रुपये तक है. जबकि, यही नोएडा व अन्य बड़े शहरों में 40 से 70 लाख रुपये में मिल रहे हैं.एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि एडीए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ई-ऑक्शन की व्यवस्था है. इसके साथ ही भुगतान व आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. एडीए की वेबसाइट पर बिकाऊ संपत्तियों की डिटेल उपलब्ध है. जिसे कोई भी देख सकता है. इसके साथ ही एडीए कार्यालय में भी एक हेल्प डेस्क बनाई है. यहां आकर भी जानकारी ली जा सकती है. प्रापर्टी खरीदने के इच्छुक Welcome to e-Auction Portal of Agra Development Authority https://eauction.adaagra.org.in/home पर विजिट कर सकते हैं.