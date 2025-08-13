पूर्णिया: चुनावी साल में नीतीश सरकार लगातार लोगों को कई तरह के लाभ पहुंचा रही है. इसी कड़ी में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू की गई है और इसका फायदा भी उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो गया है. अब तक पूरे बिहार में 80 लाख उपभोक्ताओं के बीच बिल का वितरण किया गया है, जिसमें से 60 लाख उपभोक्ताओं को एक रुपया भी बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ा. यानी कि इन 60 लाख लोगों का बिल जीरो है.

60 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने जुलाई में फ्री बिजली देने का ऐलान किया था और कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित किया गया. बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ जुलाई महीने से ही मिलना शुरू कर दिया गया है. इस महीने पहली बार बिहार में 60 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य आया है. ऊर्जा विभाग के अनुसार अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा.

पूर्णिया में ढाई लाख उपभोक्ताओं का जीरो बिल: बिहार सरकार ने जुलाई माह से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री किया है.।पूर्णिया के करीब ढाई लाख उपभोक्ताओं को इस बार जीरो बिल आया है. वहीं 5 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा मिला है.

सीएम ने उपभोक्ताओं को गिनाए फायदे: 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर मुख्यमंत्री बिजली उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री ने संवाद कर बिजली उपभोक्ताओं को इसके फायदे बताए. वहीं पूर्णिया के आर्ट गैलरी से भी विधायक, विभाग के अधिकारी समेत कई लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े. इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित थे. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पटना से जुड़े थे.

"ऊर्जा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है. संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है. राज्य सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. साल 2005 से पहले कोई काम नहीं होता था. बिजली का हाल बुरा था. पटना में ही 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी. हम सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते हैं. सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है. अब छत पर ही सोलर सिस्टम आ जाएगा तो लोगों को बहुत फायदा होगा."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

पूर्णिया में ढाई लाख उपभोक्ताओं का जीरो बिल (ETV Bharat)

जुलाई से योजना लागू: मौके पर सदर विधायक विजय खेमका और पूर्णिया के जिला अधिकारी अंशुल कुमार के साथ-साथ कई अधिकारी मौजूद थे. पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी है, जिसका घरेलू उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिल रहा है. डीएम ने कहा कि यह योजना जुलाई महीने से लागू हो गयी है.

"बिहार सरकार की ओर से ऐतिहासिक कदम लिया गया है. सभी जिलों में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है. इसी को लेकर विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम किया गया था. पूर्णिया से लगभग 50 हजार घरेलू उपभोक्ता इस कार्यक्रम से जुड़े थे. इस महीने जिनका बिल जीरो आया है, उन्हें हमलोगों ने सम्मानित किया है. लोगों और आमजनों में खुशी की लहर है. इस अनुदान से उन्हें फायदा होगा, जो राशि बचेगी उससे वह अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ और कर सकेंगे."- अंशुल कुमार , डीएम, पूर्णिया

'समाज के हर तबके के लिए हो रहा काम': वहीं सदर विधायक विजय खेमका ने बताया कि बिजली के साथ-साथ विभिन्न तरह के पेंशन योजना की राशि भी अब लोगों के खाते में बढ़ी हुई दर से आ रही है. वहीं पत्रकारों के लिए पेंशन का ऐलान किया गया है तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई है.

"समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार सोचती है. वहीं विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, जिसे जनता समझती है."- विजय खेमका,सदर विधायक

