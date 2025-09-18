ETV Bharat / state

बढ़ई हो या दर्जी, बुनकर हो या सुनार, 20 तरह के काम-धंधे वालों को ऐसे मुफ्त मिलेगी टूल किट और लोन, जानिए

मुख्यमंत्री योगी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना योजना के लाभार्थियों को किया सम्मानित.

सीएम योगी सम्मानित करते हुए
सीएम योगी सम्मानित करते हुए (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 1:45 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक आयोजित एक कार्यक्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की योजना की शुरुआत की. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत अब तक लाखों लोगों की उम्मीदों को पंख लगाए हैं. उन्हें योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराकर कारोबार करने का अवसर प्रदान किया है. जरूरत के उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराए, जिससे व्यवसाय की शुरुआत करने की राह आसान हुई. छोटे-छोटे व्यवसाय कर लोग आगे बढ़ रहे हैं. बेहतर जीवन यापन करने लगे हैं. इस योजना के तहत अब बढ़ई, दर्जी, बुनकर, नाई, सुनार समेत 20 तरह के काम-धंधे वालों को लाभ दिया जा रहा है.

मंच पर सीएम ने दी टूल किट: बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही कारीगरों को मंच पर टूलकिट प्रदान की. 12000 अलग-अलग श्रेणी के कारीगरों को यह टूलकिट सरकार की तरफ से मुफ्त में दी गई हैं. इनमें लखनऊ के रितिक कनौजिया जो लॉन्ड्री का काम करते हैं उन्हें कपड़े धोने और प्रेस करने में आसानी हो इसके लिए वाशिंग मशीन और स्टीम प्रेस सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई. इसी तरह प्रियंका समेत कई महिलाओं को सिलाई मशीन सरकार की तरफ से मुफ्त वितरित की गई. इससे यह लोग अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे और उनका उनकी जिंदगी आसान हो सकेगी.

योगी सरकार की इस योजना से 12000 कारीगर हुए आत्मनिर्भर (Video Credit; ETV BHARAT)
ये नए ट्रेड्स जोड़े गए:
अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत 11 कारीगर ट्रेड्स के साथ अब 12 नए ट्रेड्स को जोड़ दिया है. इनमें मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयरिंग, प्लंबर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी एंड वेलनेस सहित अन्य शामिल हैं. पहले 11 प्रकार के कारीगरों को टूलकिट देते थे. अब 12 नई श्रेणियां जोड़ी जा रही हैं. अब कुल मिलाकर 23 तरह के कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें टूल किट वितरित की जाएगी. उन्हें सस्ता लोन देने की भी व्यवस्था करने का सरकार का प्लान है.


क्या बोले सीएम योगी: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साढ़े आठ साल में कारीगरों, शिल्पकारों ने यूपी को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर इसे विकास का ग्रोथ इंजन बनाया है. अब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इसे बीमारू राज्य कहता हो पूरे देश की धारणा उत्तर प्रदेश को लेकर बदल चुकी है. यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश हो चुका है.

एमएसएमई सेक्टर के लिए 1.32 लाख करोड़ का ऋण

प्रदेश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों के लिए बैंकों ने 1,32,000 करोड़ का ऋण वितरण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है. मंच से सीएम योगी ने सीतापुर की शशि देवी को दो लाख रुपये और लखनऊ की अंशु शर्मा को 9.5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब बीमारू प्रदेश नहीं, बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है. 2017 में जहां 100 रुपये जमा पर केवल 44 रुपये का ऋण मिलता था. वहीं आज यह अनुपात 62 प्रतिशत हो गया है. लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष तक इसे 75 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए. सरकार युवाओं को जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.


ओडीओपी से मिली नई पहचान: मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना अब पूरे देश के लिए मॉडल बन गई है. इस योजना ने यूपी को 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का निर्यात करने वाला राज्य बना दिया है. इससे लाखों युवाओं को रोजगार और प्रदेश को नई पहचान मिली है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे और वहां के कारीगर और शिल्पकार ही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते थे. उन्होंने आह्वान किया कि आज भी कारीगर अपनी विशेषज्ञता और हुनर से प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएं. हमारे कारिगरों के पास सबकुछ है. आज क्रिकेट और फुटबॉल दुनियाभर में खेला जाता है, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है मेरठ में. चमड़े का कार्य आगरा, कानपुर और उन्नाव में होता है. कार्पेट में वाराणसी, मीरजापुर और भदोही के कारीगरों का हुनर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है.


एमओयू से नई तकनीकी ट्रेनिंग का रास्ता खुला: इस मौके पर विभिन्न कंपनियों और संगठनों के साथ तीन महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए गए. इन कंपनियों में रेलटेल इंडिया, जीएमआर, शाही एक्सपोर्ट्स, यदुपति, ऊषा इंटरनेशनल, लक्मे, मिस्टर ब्राउन, राधेलाल, धोबीलाइट, मेसर्स ऐप्टेक, लाउंड्री लेजेंड, समाधान, महेश नमकीन, मिंडा सिल्का, केयर स्किल एकेडमी, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रॉयल इम्पैक्ट, विजय इंडस्ट्रीज, श्याम सन्स, अजिमुत बिजनेस ऑन व्हील्स, जेडी वेलफेयर, ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन, एचसीएल फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सीए चरनजीत सिंह नंदा, सीए ज्ञानचंद मिश्रा मौजूद रहे. ये कंपनियां परंपरागत कारीगरों को नई तकनीक से प्रशिक्षित करेंगी.


कनिष्ठ सहायकों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र: उत्तर प्रदेश के 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए. मुख्यमंत्री ने मंच से 11 अभ्यर्थियों को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपा. इनमें औरैया की शिवा दीक्षित, मथुरा की ज्योति सिंह, हमीरपुर के रोहित कुमार, बांदा के नंदबाबू पटेल, देवरिया के अमित कुमार गोंड, बहराइच के रजनीश कुमार तिवारी, अंबेडकर नगर संध्या वर्मा, लखनऊ की श्वेता श्रीवास्तव, कानुपर की कविता मौर्या, उन्नाव के शशांक यादव, हापुड़ के रविन्द्र निगम को नियुक्ति पत्र वितरित किया.

एक्सपो और ट्रेड शो से मिलेगा बड़ा बाजार: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्वकर्मा एक्सपो 17 से 19 सितंबर तक चलेगा. इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर के खरीदार आएंगे. उन्होंने कारीगरों और उद्यमियों से अपील की कि वे इस मौके का लाभ उठाएं और अपने प्रोडक्ट को वैश्विक मंच तक पहुंचाएं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक तीन लाख टूल किट वितरित की जा चुकी हैं और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अब छह दिनों के बजाय 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रतिदिन 400 मानदेय दिया जाता है. मानदेय देने के पीछे का कारण यही है कि उनकी मजदूरी प्रभावित न हो. घर में खाने पीने की कोई कमी न रहे.


विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की पात्रता

  • आवेदक को पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार का टूल किट प्राप्त नहीं हुआ हो.
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का वैध निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • आवेदक को 20 चिन्हित व्यवसायों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए. इनमें बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची शामिल हैं.

    ऐसे कर सकते हैं आवेदन
  • आवेदक सीधे उद्योग निदेशालय UPMSME पोर्टल www.diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन करें.
  • आवेदक अपनी प्रोफाइल में लॉगइन.
  • आवेदक अनुभाग से संबंधित योजना का चयन करे
  • सभी विवरण भरे.

    लाभार्थी क्या बोले: लखनऊ के ऋत्विक कनौजिया को मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूलकिट प्रदान की, जिसमें वाशिंग मशीन और स्टीम प्रेस पैक थे. ऋत्विक ने बताया कि मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया है. इससे मुझे अपने काम को करने में काफी आसानी होगी. सरकार लगातार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है. अब मुझे कपड़ों की धुलाई करने में आसानी होगी.

ये मौजूद रहे: कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, पूर्व एमएलसी मोहसिन रजा, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार, सचिव प्रांजल यादव, आयुक्त के.विजयेन्द्र पांडियन, शैलेन्द्र कुमार सिंह, दीपक कुमार डे समेत विभिन्न उपकरणों के सप्लायर्स, 22 प्रशिक्षण दाता संस्थानों के सीएमडी सीईओ, ऋण और टूलकिट प्राप्त करने वाले कारिगर और शिल्पकार, बैंकर्स और बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: 'विश्वकर्मा सम्मान योजना' का यूपी में तीन स्तर पर होगा सत्यापन, कारीगरों को दिए जाएंगे ₹15 हजार के टूल किट

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और कामगारों को दिया सम्मान, कहा अब आत्मनिर्भर हो सकेंगे कारीगर

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL TRADE EXPOUTTAR PRADESH GOVERNMENTONE DISTRICT ONE PRODUCTविश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाVISHWAKARMA SHRAM SAMMAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.