रामलीला के लिए 1200 यूनिट फ्री बिजली देगी रेखा सरकार, सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी हर अनुमति

दिल्ली सचिवालय में रामलीला समितियों के साथ अहम बैठक, इस वर्ष के आयोजन की रूपरेखा पर हुई विस्तृत चर्चा

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 5:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापस लौटी बीजेपी सरकार इस बार रामलीला के भव्य आयोजन के लिए बड़ा फैसला लिया है. पहली बार रामलीला आयोजन करने वाले समितियों को दिल्ली सरकार ने 1200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया. शनिवार को दिल्ली सचिवालय में रामलीला आयोजन समिति और दुर्गा पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक आयोजन समितियों को रामलीला मंचन के लिए 1200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आयोजन समितियों को डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जलबोर्ड, फायर समेत अन्य विभागों से जो एनओसी लेनी होती है, वह सब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लागू किया गया है. इसके लिए उन्हें अलग-अलग विभागों के दफ्तर चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे. 22 सितंबर से नवरात्र शुरू होने के साथ ही दिल्ली में रामलीलाओं का बड़े स्तर पर मंचन होता है. सीएम ने आयोजकों को इसकी तैयारी में होने वाली परेशानियों से बचाने और मंचन के लिए दी जाने वाली अनुमतियों का समुचित निदान कर दिया है. अब रामलीला मंचन के लिए सारी औपचारिकताएं जिलों में डीएम कार्यालय स्तर पर ही सुलझा दी जाएंगी. सरकार इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है.

डीएम की अगुवाई में सिंगल विंडो सिस्टम: मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले कुछ सालों से रामलीला आयोजकों को मंचन के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. उन्हें जमीन मिलने में देरी होती थी, साथ ही कई प्रकार के एनओसी के चलते रामलीला मंचन में दिक्कतें आ रही थी. अब रामलीला मंचन के लिए सारी अनुमतियों के लिए जिला स्तर पर डीएम की अगुवाई में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां से रामलीला मंचन के लिए सभी तरह के एनओसी जारी किए जाएंगे. रामलीला मंचन के लिए भूमि की सिक्योरिटी राशि को 20 रुपये वर्गमीटर से घटाकर 15 रुपये वर्गमीटर पहले ही कर दिया गया है.

दिल्ली में रामलीला मंचन का इतिहास पुराना: रामलीला मंचन को लेकर लिए गए निर्णयों व सुविधाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार राजधानी में रामलीला का मंचन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने जा रहा है. दिल्ली में रामलीला मंचन का इतिहास बहुत पुराना है और आधुनिक युग में भारी व्यस्तता के बावजूद आज भी दिल्लीवासी रामलीलाओं को देखने में विशेष रुचि दिखाते हैं. दिल्ली में 600 रामलीलाओं का मंचन किया जाता है. इनमें से 100 बड़ी रामलीलाओं का मंचन भव्य तरीके से होता है.

रामलीला में पर्यावरण व देश हित से संबंधित संदेश: दिल्ली सचिवालय पहुंचे रामलीला समिति के सदस्यों से मुख्यमंत्री ने कहा; ''वह मंच से आम लोगों को देशहित व जनहित में जारी संदेशों का भी लोगों को बताएं. पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, देश हित से संबंधित सरकार की अपील आदि का भी संदेश रामलीला शुरू होने से पहले या अंत में जरूर दें. ताकि इसे एक अच्छा संदेश लोगों को प्राप्त हो. उन्होंने नवरात्र के दौरान ही दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़े के तहत भी रामलीला आयोजन स्थल पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखने की भी बात कही है.

बता दें कि इस समय रामलीला की तैयारी शुरू करने के लिए जगह-जगह भूमि पूजन किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं कई भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत हुई, वहां पर उन्होंने आयोजन समितियां को सरकार से हर संभव सुविधा देने का वादा किया था. मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि रामलीलाओं का आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को मर्यादा, संयम और सेवा की शिक्षा देने का पवित्र माध्यम है.

