रामलीला के लिए 1200 यूनिट फ्री बिजली देगी रेखा सरकार, सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी हर अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापस लौटी बीजेपी सरकार इस बार रामलीला के भव्य आयोजन के लिए बड़ा फैसला लिया है. पहली बार रामलीला आयोजन करने वाले समितियों को दिल्ली सरकार ने 1200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया. शनिवार को दिल्ली सचिवालय में रामलीला आयोजन समिति और दुर्गा पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक आयोजन समितियों को रामलीला मंचन के लिए 1200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आयोजन समितियों को डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जलबोर्ड, फायर समेत अन्य विभागों से जो एनओसी लेनी होती है, वह सब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लागू किया गया है. इसके लिए उन्हें अलग-अलग विभागों के दफ्तर चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे. 22 सितंबर से नवरात्र शुरू होने के साथ ही दिल्ली में रामलीलाओं का बड़े स्तर पर मंचन होता है. सीएम ने आयोजकों को इसकी तैयारी में होने वाली परेशानियों से बचाने और मंचन के लिए दी जाने वाली अनुमतियों का समुचित निदान कर दिया है. अब रामलीला मंचन के लिए सारी औपचारिकताएं जिलों में डीएम कार्यालय स्तर पर ही सुलझा दी जाएंगी. सरकार इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है.

डीएम की अगुवाई में सिंगल विंडो सिस्टम: मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले कुछ सालों से रामलीला आयोजकों को मंचन के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. उन्हें जमीन मिलने में देरी होती थी, साथ ही कई प्रकार के एनओसी के चलते रामलीला मंचन में दिक्कतें आ रही थी. अब रामलीला मंचन के लिए सारी अनुमतियों के लिए जिला स्तर पर डीएम की अगुवाई में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां से रामलीला मंचन के लिए सभी तरह के एनओसी जारी किए जाएंगे. रामलीला मंचन के लिए भूमि की सिक्योरिटी राशि को 20 रुपये वर्गमीटर से घटाकर 15 रुपये वर्गमीटर पहले ही कर दिया गया है.