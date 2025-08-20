ETV Bharat / state

जबलपुर के थाने में गुंडों का हुजूम, एक साथ 1200 निगरानी शुदा बदमाशों की हाजिरी

जबलपुर शहर में रहते हैं 1200 से ज्यादा गुंडे. जानिए पुलिस की नजर में कौन होता है गुंडा. पुलिस कैसे रखती है इन पर निगाह.

जबलपुर में गुंडों की परेड (ETV Bharat)
August 20, 2025

जबलपुर: जबलपुर शहर गुंडों का शहर है क्योंकि जब जबलपुर पुलिस ने शहर के सभी निगरानी शुदा बदमाश और गुंडों को एक साथ गुंडा परेड करवाने के लिए बुलाया तो शहर के 22 थानों से 1200 लोग आ पहुंचे. यह सभी निगरानी शुदा बदमाश और गुंडे हैं. जिनके ऊपर 2 से ज्यादा अपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड है. यह संख्या केवल शहर की है. पुलिस का कहना है कि गांव के गुंडों को मिला दिया जाए तो जबलपुर में 2000 से ज्यादा गुंडे हैं.

गुंडा शब्द सुनते ही आम आदमी दहशत में आ जाता है. यह बदमाश होते हैं जिसकी वजह से जनता परेशान रहती है. गुंडागर्दी पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है और इस पर नियंत्रण करना एक कठिन कार्य है. फिल्मों में भी आपने अक्सर गुंडे देखे होंगे. फिल्मों में इन्हें कुछ ज्यादा ही नाटकीय ढंग से दिखाया जाता है. जबलपुर पुलिस ने बुधवार को गुंडा परेड का आयोजन किया था. इसके तहत शहर के 22 थानों से गुंडे और निगरानी शुदा बदमाशों की लिस्ट में शामिल हर आदमी को पुलिस परेड ग्राउंड बुलाया गया था.

निगरानी शुदा बदमाश और गुंडों से पूछताछ (ETV Bharat)

जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि, ''केवल जबलपुर शहर में 1200 से ज्यादा गुंडे हैं इन्हें निगरानीशुदा बदमाशों की सूची में रखा गया है.'' सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि, ''पुलिस निगरानी शुदा बदमाशों की रोज चेकिंग करती है इसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि आखिर निगरानी शुदा बदमाश या गुंडे अपनी आजीविका किस तरह चल रहे हैं. यदि वह किसी गैर कानूनी काम में लगा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है.''

इस गुंडा परेड में कई लोगों ने पुलिस के सामने यह अपील भी की उन्होंने कई साल पहले अपराध किया था. लेकिन अभी भी उनका नाम गुंडा लिस्ट में शामिल है, इसलिए उनका नाम हटा दिया जाए. सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि, ''यदि लंबे समय की निगरानी के बाद किसी बदमाश ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसका नाम गुंडा लिस्ट से हटा भी दिया जाता है.''

बदमाशों पर पुलिस रखती है निगाह
जबलपुर के कोतवाली थाने के सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि, ''जब कोई आदतन आरोपी एक से ज्यादा अपराध करता है तो उसे गुंडा लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है और वह उसे क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश हो जाता है. ऐसी स्थिति में उस पर हमें लगातार निगाह रखनी पड़ती है. यदि पुलिस निगाह रखना छोड़ देती है तो ऐसे बदमाश बाद में बड़े गुंडे बन जाते हैं.''

पुलिस निगरानीशुदा बदमाशों को रात में जगा कर उन पर नजर रखती है और हर वारदात के बाद उन्हें थाने बुलाया जाता है. यह पुलिस की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बार कोई बदमाश यदि फंस जाता है तो वह आगे से बदमाशी करना छोड़ देता है. सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि, ''यह सामान्य परेड है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 1200 गुंडे बुला लिए गए और उनसे पूछताछ की गई.

15 करोड़ के सोने की चोरी, गुंडों पर शक
जबलपुर के खितोला की एक बैंक में 15 करोड़ रुपए की सोने की चोरी हुई है. अब तक इस मामले में पुलिस सोना बरामद नहीं कर पाई है. हालांकि जबलपुर पुलिस की टीमें झारखंड और बिहार भी गई हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं की जबलपुर का कोई गुंडा या निगरानी शुदा बदमाश इस घटना से जुड़ा हुआ है.

