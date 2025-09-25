ETV Bharat / state

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

माइनिंग की वजह से रामगढ़ पर्वत में लगातार लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं और दरारें बढ़ती जा रही हैं.

RAMGARH MOUNTAIN WORLD HERITAGE
बिलद्वार गुफा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 2:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: रामगढ़ पर्वत को माइनिंग से खतरे पर स्थानीय लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है. इसे लेकर सियासत भी चल रही है. सरगुजा में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब माइनिंग के कारण प्राकृतिक संरचना नष्ट हो गई थी. ये वाकया सूरजपुर जिले की बिल द्वार गुफा का है.

ब्लास्टिंग से गिरा था गुफा का द्वार: करीब 12 साल पहले बिलद्वार गुफा में महान खदान में ब्लास्टिंग हुई और गुफा का द्वार गिर गया. इस मलबे में दबने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद से बिलद्वार गुफा पर प्रशासन ने प्रतिबन्ध लगा दिया और तब से ये बंद है.

बिल द्वार गुफा कहां है: अंबिकापुर से करीब 30 किलोमीटर दूर खड़गंवा गांव में महान नदी के किनारे बिलद्वार नाम की रहस्यमयी गुफा है. इस गुफा की लम्बाई कितनी है और ये कहां तक जाती है, इसका पता तो नहीं लगाया जा सका लेकिन पर्यटक इसके अंदर काफी दूर तक जाते थे और ये एक रोमांच का विषय हुआ करता था. लेकिन इस क्षेत्र में ओपन कास्ट माइंस से कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग शुरू हुई और बिल द्वार गुफा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया.

बिलद्वार गुफा (ETV Bharat)

गुफा का एतिहासिक और धार्मिक महत्व: स्थानीय साहित्यकार अजय चतुर्वेदी बताते हैं कि "सूरजपुर जिले में बिल द्वार गुफा एतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है. गुफा के अंदर पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था. धार्मिक दृष्टि से किवदंती है कि भगवन राम भी यहां रुके थे. यही वजह है कि लोग बिल द्वार गुफा देखने के लिए आते जाते थे, लेकिन कोल ब्लास्टिंग के कारण गुफा का द्वार गिर चुका है."

जियोलाजिकल स्ट्रक्चर की प्रक्रिया से हुआ हुआ निर्माण: भूगोल के जानकर डॉ. अनिल सिन्हा ने बताया कि " बिलद्वार गुफा को एक प्राकृतिक गुफा के रूप में हम सब जानते रहे हैं, अब उसका अस्तित्व नहीं है. इसका निर्माण एक जियोलाजिकल स्ट्रक्चर की प्रक्रिया से हुआ था, प्राकृतिक गुफाओं का निर्माण संरचनात्मक अंतर के कारण होता है. ये अंडरग्राउंड वाटर पावर से होता है, जो कमजोर परतें होती हैं, वो जल के साथ बह जाती हैं और वहां पर केव का निर्माण हो जाता है.

पर्यटक आते थे इसे देखने: डॉ. अनिल सिन्हा ने बताया कि डोलोमाइट या चूने का क्षेत्र घुलनशील होता है और वो धीरे धीरे जल के साथ आगे चला जाता है. इस तरह इस गुफा का निर्माण हुआ था. ये प्राकृतिक गुफा लोगों के मनोरंजन का केंद्र थी. गुफा वीरान जरूर थी, लेकिन लोग वहां जाते थे.

खदान में होने वाले धमाकों से पड़ा असर: डॉ. अनिल सिन्हा के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों पहले मानवीय कारणों से उस गुफा का अस्तित्व अब नहीं है. कोयले की खदानें वहां पर हैं. उसमें विस्फोट होते ही होंगे, जिस वजह से गुफा का द्वार गिरा होगा. स्थानीय कारण तो यही समझ आता है, क्योंकि कोई बड़ी भूकंपीय घटना तो वहां हुई नहीं है.

गुफा का द्वार गिरने से दब गए थे 9 लोग: स्थानीय निवासी सोमार साय बताते हैं की "यहां लोग पूजा पाठ करते हैं, उस साल सरस्वती पूजा का दिन था, स्कूल से बहुत से बच्चे आए थे. मैं खेत में गन्ना तोड़ रहा था, तभी महान खदान में ब्लास्टिंग हुई और मैं गन्ना रखकर भागा. वहां पहुंचा तो लोगों ने बताया कि गुफा का द्वार गिर गया है और उसमें 9 लोग दब गये हैं."

अंदर बैठकर प्रसाद खाने की महिलाओं को नहीं थी इजाजत: गांव के बुजुर्ग सोमार सिंह बताते हैं कि "यहां औरत आदमी सब आ सकते हैं लेकिन अंदर बैठकर औरतों को प्रसाद नहीं खाना है. यहां पर जो पुजारी थे वो औरतों को अंदर बैठाकर प्रसाद खिलाते थे, जबकि यहां औरतों को बिठाकर प्रसाद देने की मनाही है."

बिलद्वार गुफा से जुड़ी बड़ी मान्यता: बिलद्वार गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमयी और प्राकृतिक गुफा है, जिसे एक प्राचीन साधना स्थल और राम वनगमन पथ का हिस्सा माना जाता है. इसमें ऊं की आकृति, देवी-देवताओं की मूर्तियां और शिवलिंग मौजूद हैं. यहां से महानदी का उद्गम होता है. यह एक पिकनिक स्पॉट भी है, हालांकि सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण एक चिंता का विषय है.

प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ का आरोप: जानकार कहते हैं कि प्राकृतिक संरचना से मानवीय छेड़छाड़ के कारण विनाश होता है. ये पहले भी सरगुजा में हो चुका है. कोयले के लिए माइनिंग भी जरूरी है, क्योंकि मानव को बिजली के लिए कोयले की जरूत है. लेकिन कुछ धरोहरों की चिंता सभी को होनी चाहिए. हालात नहीं बदले तो कहीं रामगढ़ भी बिलद्वार गुफा की तरह माइनिंग की भेंट ना चढ़ जाए.

रामगढ़ को बचाने की मुहिम: हालांकि वैश्विक धरोहर रामगढ़ पर्वत को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है. कांग्रेस ने प्रमाण देते हुए दावा किया है की गलत तरीके से माइनिंग के लिए फारेस्ट ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है. इधर भाजपा पर्वत को सुरक्षित बता रही है. अब इस मामले में सियासत भी जोर पकड़ चुकी है. भूगोल के जानकारों का मानना है कि प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप पर्वतों पर खतरा आना स्वाभाविक है.

Shri Ram Vatika Ramgarh: सरगुजा के रामगढ़ में राम वन गमन परिपथ का आज लोकार्पण, जानिए क्यों है खास

केते कोल एक्सटेंशन: कांग्रेस ने कहा, इस आदेश से 'रामगढ़ पर्वत' पर मंडराएगा खतरा

ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ पर्वत में दरारें, लैंडस्लाइडिंग, अस्तित्व बचाने शुरू हुआ संघर्ष

For All Latest Updates

TAGGED:

BILDWAR CAVERAMGARH HILLHISTORIC SITE IN SURGUJARAMGARH MOUNTAIN WORLD HERITAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.