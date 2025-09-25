ETV Bharat / state

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सरगुजा: रामगढ़ पर्वत को माइनिंग से खतरे पर स्थानीय लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है. इसे लेकर सियासत भी चल रही है. सरगुजा में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब माइनिंग के कारण प्राकृतिक संरचना नष्ट हो गई थी. ये वाकया सूरजपुर जिले की बिल द्वार गुफा का है.

ब्लास्टिंग से गिरा था गुफा का द्वार: करीब 12 साल पहले बिलद्वार गुफा में महान खदान में ब्लास्टिंग हुई और गुफा का द्वार गिर गया. इस मलबे में दबने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद से बिलद्वार गुफा पर प्रशासन ने प्रतिबन्ध लगा दिया और तब से ये बंद है.

बिल द्वार गुफा कहां है: अंबिकापुर से करीब 30 किलोमीटर दूर खड़गंवा गांव में महान नदी के किनारे बिलद्वार नाम की रहस्यमयी गुफा है. इस गुफा की लम्बाई कितनी है और ये कहां तक जाती है, इसका पता तो नहीं लगाया जा सका लेकिन पर्यटक इसके अंदर काफी दूर तक जाते थे और ये एक रोमांच का विषय हुआ करता था. लेकिन इस क्षेत्र में ओपन कास्ट माइंस से कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग शुरू हुई और बिल द्वार गुफा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया.

बिलद्वार गुफा (ETV Bharat)

गुफा का एतिहासिक और धार्मिक महत्व: स्थानीय साहित्यकार अजय चतुर्वेदी बताते हैं कि "सूरजपुर जिले में बिल द्वार गुफा एतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है. गुफा के अंदर पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था. धार्मिक दृष्टि से किवदंती है कि भगवन राम भी यहां रुके थे. यही वजह है कि लोग बिल द्वार गुफा देखने के लिए आते जाते थे, लेकिन कोल ब्लास्टिंग के कारण गुफा का द्वार गिर चुका है."

जियोलाजिकल स्ट्रक्चर की प्रक्रिया से हुआ हुआ निर्माण: भूगोल के जानकर डॉ. अनिल सिन्हा ने बताया कि " बिलद्वार गुफा को एक प्राकृतिक गुफा के रूप में हम सब जानते रहे हैं, अब उसका अस्तित्व नहीं है. इसका निर्माण एक जियोलाजिकल स्ट्रक्चर की प्रक्रिया से हुआ था, प्राकृतिक गुफाओं का निर्माण संरचनात्मक अंतर के कारण होता है. ये अंडरग्राउंड वाटर पावर से होता है, जो कमजोर परतें होती हैं, वो जल के साथ बह जाती हैं और वहां पर केव का निर्माण हो जाता है.

पर्यटक आते थे इसे देखने: डॉ. अनिल सिन्हा ने बताया कि डोलोमाइट या चूने का क्षेत्र घुलनशील होता है और वो धीरे धीरे जल के साथ आगे चला जाता है. इस तरह इस गुफा का निर्माण हुआ था. ये प्राकृतिक गुफा लोगों के मनोरंजन का केंद्र थी. गुफा वीरान जरूर थी, लेकिन लोग वहां जाते थे.

खदान में होने वाले धमाकों से पड़ा असर: डॉ. अनिल सिन्हा के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों पहले मानवीय कारणों से उस गुफा का अस्तित्व अब नहीं है. कोयले की खदानें वहां पर हैं. उसमें विस्फोट होते ही होंगे, जिस वजह से गुफा का द्वार गिरा होगा. स्थानीय कारण तो यही समझ आता है, क्योंकि कोई बड़ी भूकंपीय घटना तो वहां हुई नहीं है.