12 वर्षीय बच्ची को मम्मी के पास जाने की जिद पड़ी भारी, मां की सहेली ने ले ली जान

सुजानगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची की मौत मामले में पुलिस ने चांदनी नाम की महिला को किया गिरफ्तार है.
Published : September 5, 2025 at 5:43 PM IST
चूरू: चूरू में एक 12 वर्षीय मासूम की अपनी मां के पास जाने की जिद्द ने उसकी जान ले ली. मासूम को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी महिला मृतक बच्ची की मां की सहेली है. डीएसपी दरजाराम ने बताया कि मृतक 12 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी की मां और आरोपी महिला चांदनी दोनों सहेली थीं.
उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर मां ने लक्ष्मी को अपनी सहेली चांदनी को पालने के लिए करीब डेढ़ माह पहले दिया था. गत 3 सितंबर को 12 वर्षीय लक्ष्मी अपनी मां के पास जाने की जिद करने लगी और अपनी मां के पास जाने की इसी जिद्द नें लक्ष्मी की जान ले ली. डीएसपी दरजाराम ने बताया कि 12 वर्षीय लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी मां ने सुजानगढ़ के कोतवाली थाने में चांदनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.
पढ़ें: परिचित के घर छोड़कर गए थे माता-पिता, 70 साल के बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म - MINOR MOLESTED IN AJMER
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की, तो सामने आया की लक्ष्मी के बार-बार घर और मां के पास जाने की जिद करने पर आरोपी महिला चांदनी ने 12 वर्षीय बच्ची पहले लकड़ी और फिर पैरों से पीटा. पीटते वक्त लक्ष्मी के पेट में गहरी चोट लगी और उससे उसकी मृत्यु हो गई. डीएसपी ने बताया कि आरोपी महिला बस पकड़ सुजानगढ़ से फरार होने के फिराक में थी. तभी उसे दर्ज मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया.