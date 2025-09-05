12 वर्षीय बच्ची को मम्मी के पास जाने की जिद पड़ी भारी, मां की सहेली ने ले ली जान

ETV Bharat / state

चूरू: चूरू में एक 12 वर्षीय मासूम की अपनी मां के पास जाने की जिद्द ने उसकी जान ले ली. मासूम को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी महिला मृतक बच्ची की मां की सहेली है. डीएसपी दरजाराम ने बताया कि मृतक 12 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी की मां और आरोपी महिला चांदनी दोनों सहेली थीं.

उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर मां ने लक्ष्मी को अपनी सहेली चांदनी को पालने के लिए करीब डेढ़ माह पहले दिया था. गत 3 सितंबर को 12 वर्षीय लक्ष्मी अपनी मां के पास जाने की जिद करने लगी और अपनी मां के पास जाने की इसी जिद्द नें लक्ष्मी की जान ले ली. डीएसपी दरजाराम ने बताया कि 12 वर्षीय लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी मां ने सुजानगढ़ के कोतवाली थाने में चांदनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.