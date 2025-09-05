ETV Bharat / state

12 वर्षीय बच्ची को मम्मी के पास जाने की जिद पड़ी भारी, मां की सहेली ने ले ली जान

सुजानगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची की मौत मामले में पुलिस ने चांदनी नाम की महिला को किया गिरफ्तार है.

Accused woman in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 5:43 PM IST

चूरू: चूरू में एक 12 वर्षीय मासूम की अपनी मां के पास जाने की जिद्द ने उसकी जान ले ली. मासूम को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी महिला मृतक बच्ची की मां की सहेली है. डीएसपी दरजाराम ने बताया कि मृतक 12 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी की मां और आरोपी महिला चांदनी दोनों सहेली थीं.

उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर मां ने लक्ष्मी को अपनी सहेली चांदनी को पालने के लिए करीब डेढ़ माह पहले दिया था. गत 3 सितंबर को 12 वर्षीय लक्ष्मी अपनी मां के पास जाने की जिद करने लगी और अपनी मां के पास जाने की इसी जिद्द नें लक्ष्मी की जान ले ली. डीएसपी दरजाराम ने बताया कि 12 वर्षीय लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी मां ने सुजानगढ़ के कोतवाली थाने में चांदनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.

बच्ची की जिद पर आया गुस्सा, मासूम को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat Churu)

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की, तो सामने आया की लक्ष्मी के बार-बार घर और मां के पास जाने की जिद करने पर आरोपी महिला चांदनी ने 12 वर्षीय बच्ची पहले लकड़ी और फिर पैरों से पीटा. पीटते वक्त लक्ष्मी के पेट में गहरी चोट लगी और उससे उसकी मृत्यु हो गई. डीएसपी ने बताया कि आरोपी महिला बस पकड़ सुजानगढ़ से फरार होने के फिराक में थी. तभी उसे दर्ज मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया.

