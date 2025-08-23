ETV Bharat / state

प्रयागराज में 12 साल के बच्चे की हत्या, शरीर पर गहरे चोट के निशान, घर से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली लाश - PRAYAGRAJ NEWS

बच्चा शुक्रवार शाम से गायब था. शनिवार सुबह झाडियों में लाश मिली. शव देखते ही मां बेहोश होकर गिर गई.

पुलिस ने मौके पर की जांच पड़ताल. इनसेट में शरद भारतीय.
पुलिस ने मौके पर की जांच पड़ताल. इनसेट में शरद भारतीय. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read

प्रयागराज : नैनी थाना क्षेत्र के महेवा नई बस्ती में 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह शव घर से 500 मीटर दूर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पास झाड़ियों में मिला. शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और मुंह से झाग निकल रहा था. बच्चा शुक्रवार शाम से लापता था. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई.

घटना की सूचना पर नैनी पुलिस और डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इंस्पेक्टर नैनी बृजकिशोर गौतम ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. परिजनों ने अब तक किसी पर संदेह नहीं जताया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल से जो साक्ष्य ले गए हैं, उसकी लैब में जांच कराई जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

पूरी रात तलाशते रहे परिजन : महेवा नई बस्ती के रहने वाले मोहन लाल टाइल्स लगाने का काम करते हैं. उनके तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा अरमान, दूसरा बेटा शरद और तीसरा बेटा संस्कार. शरद (12) कक्षा पांच में पढ़ता था. शुक्रवार शाम वह अचानक घर से गायब हो गया. परिजनों ने सोचा कि पड़ोस में खेल रहा होगा, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा.

शव देख मां हुई बेहोश : इसके बाद परिवारजन और रिश्तेदार रातभर शरद को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पिता मोहनलाल थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई. शनिवार सुबह गांव के कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने झाड़ियों में कुछ संदिग्ध देखा. पास जाकर देखा तो वह शरद का शव था. शरद ने नीले रंग की टी-शर्ट और लोवर पहन रखी थी. इसकी जानकारी परिजनों को दी. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, बच्चे की लाश देखते ही मां बेहोश होकर वहीं गिर पड़ीं.

हत्या कहीं और हुई : कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा हो गई और गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोगों का कहना है कि घर के इतनी नजदीक शव मिलने से यह साफ होता है कि हत्या कहीं और हुई और शव को जान-बूझकर यहां डाला गया.

शरीर पर चोट के गहरे निशान : फोरेंसिक टीम और पुलिस ने शव की जांच की. औंधे मुंह गिरे शरद के शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान मिले. उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था. शव पर या उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नहीं थे. मां का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता मोहनलाल ने कहा कि उनका मासूम किसका क्या बिगाड़ सकता था.

यह भी पढ़ें : घर में है पालतू डाॅगी और कैट तो आज ही कर लें ये काम...नहीं तो होगी FIR, प्रयागराज में ये व्यवस्था की गई लागू

प्रयागराज : नैनी थाना क्षेत्र के महेवा नई बस्ती में 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह शव घर से 500 मीटर दूर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पास झाड़ियों में मिला. शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और मुंह से झाग निकल रहा था. बच्चा शुक्रवार शाम से लापता था. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई.

घटना की सूचना पर नैनी पुलिस और डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इंस्पेक्टर नैनी बृजकिशोर गौतम ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. परिजनों ने अब तक किसी पर संदेह नहीं जताया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल से जो साक्ष्य ले गए हैं, उसकी लैब में जांच कराई जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

पूरी रात तलाशते रहे परिजन : महेवा नई बस्ती के रहने वाले मोहन लाल टाइल्स लगाने का काम करते हैं. उनके तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा अरमान, दूसरा बेटा शरद और तीसरा बेटा संस्कार. शरद (12) कक्षा पांच में पढ़ता था. शुक्रवार शाम वह अचानक घर से गायब हो गया. परिजनों ने सोचा कि पड़ोस में खेल रहा होगा, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा.

शव देख मां हुई बेहोश : इसके बाद परिवारजन और रिश्तेदार रातभर शरद को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पिता मोहनलाल थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई. शनिवार सुबह गांव के कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने झाड़ियों में कुछ संदिग्ध देखा. पास जाकर देखा तो वह शरद का शव था. शरद ने नीले रंग की टी-शर्ट और लोवर पहन रखी थी. इसकी जानकारी परिजनों को दी. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, बच्चे की लाश देखते ही मां बेहोश होकर वहीं गिर पड़ीं.

हत्या कहीं और हुई : कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा हो गई और गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोगों का कहना है कि घर के इतनी नजदीक शव मिलने से यह साफ होता है कि हत्या कहीं और हुई और शव को जान-बूझकर यहां डाला गया.

शरीर पर चोट के गहरे निशान : फोरेंसिक टीम और पुलिस ने शव की जांच की. औंधे मुंह गिरे शरद के शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान मिले. उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था. शव पर या उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नहीं थे. मां का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता मोहनलाल ने कहा कि उनका मासूम किसका क्या बिगाड़ सकता था.

यह भी पढ़ें : घर में है पालतू डाॅगी और कैट तो आज ही कर लें ये काम...नहीं तो होगी FIR, प्रयागराज में ये व्यवस्था की गई लागू

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER OF CHILD IN PRAYAGRAJPRAYAGRAJ NEWSMURDER IN PRAYAGRAJप्रयागराज में बच्चे की हत्याPRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शनि अमावस्या 2025; शनिदेव की साढ़े साती और अढैया से मुक्ति को ऐसे करें व्रत-पूजन, क्या चढ़ाना शुभ, जानिए

यूपी के चार प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.