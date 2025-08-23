प्रयागराज : नैनी थाना क्षेत्र के महेवा नई बस्ती में 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह शव घर से 500 मीटर दूर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पास झाड़ियों में मिला. शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और मुंह से झाग निकल रहा था. बच्चा शुक्रवार शाम से लापता था. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई.

घटना की सूचना पर नैनी पुलिस और डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इंस्पेक्टर नैनी बृजकिशोर गौतम ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. परिजनों ने अब तक किसी पर संदेह नहीं जताया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल से जो साक्ष्य ले गए हैं, उसकी लैब में जांच कराई जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

पूरी रात तलाशते रहे परिजन : महेवा नई बस्ती के रहने वाले मोहन लाल टाइल्स लगाने का काम करते हैं. उनके तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा अरमान, दूसरा बेटा शरद और तीसरा बेटा संस्कार. शरद (12) कक्षा पांच में पढ़ता था. शुक्रवार शाम वह अचानक घर से गायब हो गया. परिजनों ने सोचा कि पड़ोस में खेल रहा होगा, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा.

शव देख मां हुई बेहोश : इसके बाद परिवारजन और रिश्तेदार रातभर शरद को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पिता मोहनलाल थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई. शनिवार सुबह गांव के कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने झाड़ियों में कुछ संदिग्ध देखा. पास जाकर देखा तो वह शरद का शव था. शरद ने नीले रंग की टी-शर्ट और लोवर पहन रखी थी. इसकी जानकारी परिजनों को दी. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, बच्चे की लाश देखते ही मां बेहोश होकर वहीं गिर पड़ीं.

हत्या कहीं और हुई : कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा हो गई और गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोगों का कहना है कि घर के इतनी नजदीक शव मिलने से यह साफ होता है कि हत्या कहीं और हुई और शव को जान-बूझकर यहां डाला गया.

शरीर पर चोट के गहरे निशान : फोरेंसिक टीम और पुलिस ने शव की जांच की. औंधे मुंह गिरे शरद के शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान मिले. उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था. शव पर या उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नहीं थे. मां का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता मोहनलाल ने कहा कि उनका मासूम किसका क्या बिगाड़ सकता था.

