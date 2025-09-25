ETV Bharat / state

अलीगढ़ में 12 साल के लड़के की गोली लगने से मौत, दूसरे किशोर से असलहा छीनते समय हुई फायरिंग

16 वर्षीय किशोर को हिरासत में ( Photo Credit: Aligarh Police )

अलीगढ़: थाना बन्नादेवी क्षेत्र के आईटीआई चौकी अंतर्गत फैक्ट्री एरिया में कबाड़ की दुकान पर काम करने वाले 12 वर्षीय किशोर की गोली लगने से मौत हो गई. वह सिविल लाइन थानाक्षेत्र का रहने वाला था. कूड़ा बीनने और बेचने का काम करता था. कबाड़ की दुकान पर काम करता था लड़का: नगर क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के आईटीआई चौकी अंतर्गत फैक्ट्री एरिया में कबाड़ की दुकान पर काम करने वाले 12 वर्षीय लड़के की गोली लगने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद बच्चों ने पुलिस को बताया कि एक 16 साल के लड़के से उसकी असलहे को लेकर छीना-झपटी हो रही थी. मौके पर जांच करते पुलिस अधिकारी (Photo Credit: Aligarh Police)