अलीगढ़ में 12 साल के लड़के की गोली लगने से मौत, दूसरे किशोर से असलहा छीनते समय हुई फायरिंग
नगर क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने कहा, हत्या के केस में 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया गया है. जांच की जा रही है.
Published : September 25, 2025 at 9:14 PM IST
अलीगढ़: थाना बन्नादेवी क्षेत्र के आईटीआई चौकी अंतर्गत फैक्ट्री एरिया में कबाड़ की दुकान पर काम करने वाले 12 वर्षीय किशोर की गोली लगने से मौत हो गई. वह सिविल लाइन थानाक्षेत्र का रहने वाला था. कूड़ा बीनने और बेचने का काम करता था.
कबाड़ की दुकान पर काम करता था लड़का: नगर क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के आईटीआई चौकी अंतर्गत फैक्ट्री एरिया में कबाड़ की दुकान पर काम करने वाले 12 वर्षीय लड़के की गोली लगने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद बच्चों ने पुलिस को बताया कि एक 16 साल के लड़के से उसकी असलहे को लेकर छीना-झपटी हो रही थी.
छीना-झपटी के दौरान गोली गले में लगी: इस दारौन गोली चल गयी. इसमें 12 साल के लड़के की मौत हो गयी. वह कूड़ा बीनकर बेचता था और किसी तरह गुजर-बसर कर रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए: नगर क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने कहा कि कि दुकान पर मौजूद ही एक दूसरे 16 वर्षीय किशोर के तमंचे से खींचतान के दौरान गोली चल गई. यह गोली 12 साल के गले में जा लगी. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. साक्ष्य एकत्र किए गये.
पुलिस कर रही मामले की जांच: तमंचे और कारतूस के साथ 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की तहरीर पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
