इस बार फेस्टिव सीजन में यात्रियों की चांदी; वापसी की यात्रा पर किराए में 20% की छूट, लखनऊ से चलेंगी 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें
रेलवे दीपावली-छठ की भीड़ को देखते हुए चलाएगा 12 हजार विशेष ट्रेनें.
Published : September 28, 2025 at 2:22 PM IST
लखनऊ: दीपावली और छठ पूजा का त्योहार मनाने के बाद वापसी यात्रा में इस बार यात्रियों की चांदी रहेगी. वापसी में यात्रियों को इन ट्रेनों के किराए में 20% तक की छूट मिलेगी. इसके लिए आने-जाने के टिकट एक साथ एक ही श्रेणी में कराने होंगे. इसकी घोषणा बजट सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी. अब देश भर में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के चलाने की तैयारी शुरू हो गई है. पिछले साल की तुलना में इस साल दीपावली और छठ पर्व पर साढ़े चार हजार और भी ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी है. इस बार रेलवे की तरफ से 12000 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का भी एलान किया गया है.
यात्रा होगी सस्ती: त्योहारों पर घर पहुंचने के लिए यात्रियों का सबसे बड़ा सहारा ट्रेनें ही बनती हैं, लेकिन त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ के चलते यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है या फिर उस रूट पर ट्रेन की ही कमी पड़ जाती है. इस बार ऐसा नहीं होगा. यात्री अगर थोड़ी सी सतर्कता दिखाएंगे तो वे किराए में छूट पाकर सस्ती यात्रा भी कर सकेंगे और उन्हें कंफर्म टिकट भी मिल सकेगा. रेलवे ने इस बार दोनों तरफ की ट्रिप का एक साथ टिकट बुक करने पर किराए में 20% छूट देने की घोषणा की है तो यात्री इसका फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, फ्लेक्सी किराए वाली ट्रेनों में यह छूट लागू नहीं होगी, लेकिन अन्य ट्रेनों में इसका फायदा यात्रियों को मिलेगा.
12000 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें: इसके साथ ही इस बार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है. 12000 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यात्रियों को त्योहार मनाने के लिए उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगी. इससे यात्रियों को यात्रा के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल भी इस बार यात्रियों को पिछले साल के तुलना में तीन गुना ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध कराने को तैयार है. इससे लखनऊ से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को जाने और देश के विभिन्न राज्यों की तरफ रुख करने वाले यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने पिछले साल 17 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, जबकि इस बार 50 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें लखनऊ से चलाने की तैयारी है. जो यात्रियों के त्यौहार पर यात्रा को और भी ज्यादा खुशनुमा बना देगी.
रेल मंत्री ने की है घोषणा: बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों कहा था कि इन पर्वों पर पिछले साल 7500 स्पेशल ट्रेनें संचालित की थीं. इस बार हम अपनी क्षमता को और भी बढ़ा रहे हैं. इस बार छठ और दिवाली पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे का 12 हजार स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का टारगेट है. रेलवे की ओर से अभी तक 10 हजार स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. छठ-दिवाली के लिए चलाई जाने वाली इन स्पेशल ट्रेनों में 150 ट्रेनें पूरी तरह से अनरिजर्वड होंगी.
कब से कब तक छूट: ये ट्रेनें अंतिम समय में संचालित कराई जाएंगी. इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन एक अक्टूबर से शुरू होगा और 15 नवंबर तक होगा. 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलेगा तो 17 नवंबर से एक दिसंबर तक वापसी यात्रा करने पर किराए में 20% की छूट यात्रियों को मिलेगी. यात्रियों को जाने और आने के एक साथ एक ही श्रेणी के टिकट बुक करने होंगे. टिकट अगर कैंसिल करते हैं तो इसमें रिफंड की व्यवस्था नहीं होगी.
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत दी जाएगी. इसके लिए रेलवे बोर्ड को डिमांड भेज दी गई है. जल्द ही स्पेशल ट्रेनें मिल जाएंगी. पिछले साल 17 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ था. इस बार 52 ट्रेनों की डिमांड की गई है. 50 ट्रेनें मिलने की पूरी उम्मीद है.
