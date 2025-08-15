ETV Bharat / state

बालाघाट में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईपीएस समेत 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार - INDEPENDENCE DAY 2025

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 53 अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित.

MP POLICE AWARDS INDEPENDENCE DAY
आईपीएस समेत 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 5:32 PM IST

5 Min Read

भोपाल: राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस, जेल और होम गार्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया.

इस दौरान बालाघाट जिले नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 2016 बैच के आईपीएस समीर सौरभ समेत 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

MP POLICE awards INDEPENDENCE DAY
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

एक एडीजी, एक आईजी और 3 एसपी हुए सम्मानित

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस, जेल और होमगार्ड के अफसरों-कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है.

MP POLICE awards INDEPENDENCE DAY
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित (ETV Bharat)

इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिन अफसरों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला, उनमें एडीजी चंचल शेखर, वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ में आईजी मकरंद देउस्कर और रिटायर आईजी राजेश हिंगणकर के नाम शामिल हैं. इसके अलावा मुरैना, देवास और अनूपपुर के एसपी को पुलिस विभाग के वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

MP POLICE awards INDEPENDENCE DAY
12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार (ETV Bharat)

पुलिस विभाग वीरता पदक से सम्मानित 12 अधिकारी और कर्मचारी

1. समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक, मुरैना
2. पुनीत गहलोद, पुलिस अधीक्षक, देवास
3. मोती उर रहमान, पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर
4. आशीष शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट (वीरता पदक का प्रथम बार)
5. मोहन लाल मरावी, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
6. राजेश धुर्वे, पर्यवेक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
7. मोहम्मद अय्युब खान, कार्यवाहक निरीक्षक, रतलाम
8. नामदेव शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
9. अरुण मिश्रा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
10. अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक, हॉक फोर्स बालाघाट (वीरता पदक का प्रथम बार)
11. आशीष शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
12. हनुमंत तेकाम, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट

पुलिस विभाग राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

1. चंचल शेखर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.स.बल., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. मकरन्द देऊस्कर, महानिरीक्षक, (कार्मिक) बी.एस.एफ. मुख्यालय, नई दिल्ली
3. राजेश कुमार हिंगणकर, पुलिस महानिरीक्षक/ओ.एस.डी. टू सी.एम.मध्यप्रदेश (सेवानिवृत्त)
4. अरविंद कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर
5. हिमानी खन्ना, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन/अतिरिक्त प्रभार निदेशक जे.एन.पी.ए., सागर
6. रामाधार भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., जबलपुर (सेवानिवृत्त)
7. वीर विक्रम सिंह सेंगर, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) रेडियो जोन, उज्जैन
8. नवाब खांन, मानसेवी उप पुलिस अधीक्षक (अ)/ स्टेनो प्रशिक्षण शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

जेल विभाग राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

1. एलिक जेण्डर, प्रहरी केन्द्रीय जेल, जबलपुर

नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

1. भगवान दास बैण्डवाल, उप निरीक्षक (अ), होमगार्ड डिवीजनल कार्यालय, उज्जै
2. सुनील कुमार गर्ग, डिवीजनल वार्डन, सिविल डिफेंस, जबलपुर

पुलिस विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. रुचि वर्धन मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. बीरेन्द्र कुमार सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक, चयन/भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
3. पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध/मुख्यालय) नगरीय पुलिस, भोपाल
4. राजेश कुमार सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, पी.आर.टी.एस. इंदौर
5. विनीत कपूर, उप पुलिस महानिरीक्षक/पी.एस.ओ. टू डी.जी.पी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
6. विक्रांत मुराब, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
7. मनीषा पाठक सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेल इंदौर
8. अंजना तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
9. योगेश्वर शर्मा, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, सागर
10. विनय प्रकाश पॉल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
11. शैलेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा), नगरीय पुलिस, भोपाल
12. महावीर सिंह मुजाल्दे, जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, भोपाल
13. राकेश खाखा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रतलाम
14. इरमीन शाह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
15. मानवेन्द्र सिंह कुशवाह, उप सेनानी, 2री वाहिनी, माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा, ग्वालियर
16. रवि कुमार द्विवेदी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. ऋतुराज गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. प्रवीण नारायण बघेल, उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. मुख्यालय, भोपाल
3. संजय कुमार दुबे, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस रेडियो मुख्यालय, भोपाल
4. सुरेन्द्र सिंह सिकरवार, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
5. दीपिका शिंदे, कार्यवाहक नगर पुलिस अधीक्षक, माधव नगर, उज्जैन
6. मनोज कुमार शर्मा, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
7. मनोज बैस, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) डाटा सेंटर डॉयल-100 भोपाल
8. सुरेश कुमार बाजनघाटे, निरीक्षक (अ)/ स्टेनो पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बालाघाट
9. शैलेन्द्र सिंह राजपूत, निरीक्षक, 6वीं वाहिनी वि.स.बल, जबलपुर
10. पंकज कुमार राजवैद्य, पर्यवेक्षक (अ)/ स्टेनो स्टेट साइबर मुख्यालय, भोपाल
11. योगेश कुमार शर्मा, निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर
12. राजकुमार तिवारी, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
13. सतीश माण्डिया, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर
14. देव बहादुर सिंह परिहार, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर
15. होशियार सिंह ठाकुर, कार्यवाहक उप निरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., भोपाल
16. ए. जानकी राव, आरक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल

जेल विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. भारती राठौर, सहायक ग्रेड-2, जेल मुख्यालय, भोपाल
2. राजरूप सिंह मार्काे, मुख्य प्रहरी, उप जेल, लखनऊ
3. लोकेश उदे, प्रहरी केन्द्रीय जेल, भोपाल
4. विमल कुमार सिंह, प्रहरी केन्द्रीय जेल, भोपाल (सेवानिवृत्त)
5. कैलाश कर्मा, प्राचीन जेल, मुग़ल

नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. चन्दर सिंह चन्देरिया, सहायक उप निरीक्षक, होमगार्ड, सीहोर
2. श्याम सिंह राजपूत, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक-01, होमगार्ड, नर्मदापुरम
3. मोहन लाल शर्मा, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक-145, होमगार्ड, शाजापुर
4. संजीव कुमार शर्मा, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक-601, होमगार्ड, भोपाल

जीवन रक्षा पदक

1. किशोर कुमार अरने, कार्यवाहक उप निरीक्षक, इंदौर

भोपाल: राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस, जेल और होम गार्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया.

इस दौरान बालाघाट जिले नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 2016 बैच के आईपीएस समीर सौरभ समेत 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

MP POLICE awards INDEPENDENCE DAY
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

एक एडीजी, एक आईजी और 3 एसपी हुए सम्मानित

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस, जेल और होमगार्ड के अफसरों-कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है.

MP POLICE awards INDEPENDENCE DAY
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित (ETV Bharat)

इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिन अफसरों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला, उनमें एडीजी चंचल शेखर, वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ में आईजी मकरंद देउस्कर और रिटायर आईजी राजेश हिंगणकर के नाम शामिल हैं. इसके अलावा मुरैना, देवास और अनूपपुर के एसपी को पुलिस विभाग के वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

MP POLICE awards INDEPENDENCE DAY
12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार (ETV Bharat)

पुलिस विभाग वीरता पदक से सम्मानित 12 अधिकारी और कर्मचारी

1. समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक, मुरैना
2. पुनीत गहलोद, पुलिस अधीक्षक, देवास
3. मोती उर रहमान, पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर
4. आशीष शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट (वीरता पदक का प्रथम बार)
5. मोहन लाल मरावी, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
6. राजेश धुर्वे, पर्यवेक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
7. मोहम्मद अय्युब खान, कार्यवाहक निरीक्षक, रतलाम
8. नामदेव शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
9. अरुण मिश्रा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
10. अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक, हॉक फोर्स बालाघाट (वीरता पदक का प्रथम बार)
11. आशीष शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट
12. हनुमंत तेकाम, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट

पुलिस विभाग राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

1. चंचल शेखर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.स.बल., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. मकरन्द देऊस्कर, महानिरीक्षक, (कार्मिक) बी.एस.एफ. मुख्यालय, नई दिल्ली
3. राजेश कुमार हिंगणकर, पुलिस महानिरीक्षक/ओ.एस.डी. टू सी.एम.मध्यप्रदेश (सेवानिवृत्त)
4. अरविंद कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर
5. हिमानी खन्ना, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन/अतिरिक्त प्रभार निदेशक जे.एन.पी.ए., सागर
6. रामाधार भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., जबलपुर (सेवानिवृत्त)
7. वीर विक्रम सिंह सेंगर, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) रेडियो जोन, उज्जैन
8. नवाब खांन, मानसेवी उप पुलिस अधीक्षक (अ)/ स्टेनो प्रशिक्षण शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

जेल विभाग राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

1. एलिक जेण्डर, प्रहरी केन्द्रीय जेल, जबलपुर

नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

1. भगवान दास बैण्डवाल, उप निरीक्षक (अ), होमगार्ड डिवीजनल कार्यालय, उज्जै
2. सुनील कुमार गर्ग, डिवीजनल वार्डन, सिविल डिफेंस, जबलपुर

पुलिस विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. रुचि वर्धन मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. बीरेन्द्र कुमार सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक, चयन/भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
3. पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध/मुख्यालय) नगरीय पुलिस, भोपाल
4. राजेश कुमार सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, पी.आर.टी.एस. इंदौर
5. विनीत कपूर, उप पुलिस महानिरीक्षक/पी.एस.ओ. टू डी.जी.पी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
6. विक्रांत मुराब, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
7. मनीषा पाठक सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेल इंदौर
8. अंजना तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
9. योगेश्वर शर्मा, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, सागर
10. विनय प्रकाश पॉल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
11. शैलेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा), नगरीय पुलिस, भोपाल
12. महावीर सिंह मुजाल्दे, जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, भोपाल
13. राकेश खाखा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रतलाम
14. इरमीन शाह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
15. मानवेन्द्र सिंह कुशवाह, उप सेनानी, 2री वाहिनी, माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा, ग्वालियर
16. रवि कुमार द्विवेदी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. ऋतुराज गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. प्रवीण नारायण बघेल, उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. मुख्यालय, भोपाल
3. संजय कुमार दुबे, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस रेडियो मुख्यालय, भोपाल
4. सुरेन्द्र सिंह सिकरवार, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
5. दीपिका शिंदे, कार्यवाहक नगर पुलिस अधीक्षक, माधव नगर, उज्जैन
6. मनोज कुमार शर्मा, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
7. मनोज बैस, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) डाटा सेंटर डॉयल-100 भोपाल
8. सुरेश कुमार बाजनघाटे, निरीक्षक (अ)/ स्टेनो पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बालाघाट
9. शैलेन्द्र सिंह राजपूत, निरीक्षक, 6वीं वाहिनी वि.स.बल, जबलपुर
10. पंकज कुमार राजवैद्य, पर्यवेक्षक (अ)/ स्टेनो स्टेट साइबर मुख्यालय, भोपाल
11. योगेश कुमार शर्मा, निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर
12. राजकुमार तिवारी, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
13. सतीश माण्डिया, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर
14. देव बहादुर सिंह परिहार, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर
15. होशियार सिंह ठाकुर, कार्यवाहक उप निरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., भोपाल
16. ए. जानकी राव, आरक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल

जेल विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. भारती राठौर, सहायक ग्रेड-2, जेल मुख्यालय, भोपाल
2. राजरूप सिंह मार्काे, मुख्य प्रहरी, उप जेल, लखनऊ
3. लोकेश उदे, प्रहरी केन्द्रीय जेल, भोपाल
4. विमल कुमार सिंह, प्रहरी केन्द्रीय जेल, भोपाल (सेवानिवृत्त)
5. कैलाश कर्मा, प्राचीन जेल, मुग़ल

नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए पदक

1. चन्दर सिंह चन्देरिया, सहायक उप निरीक्षक, होमगार्ड, सीहोर
2. श्याम सिंह राजपूत, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक-01, होमगार्ड, नर्मदापुरम
3. मोहन लाल शर्मा, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक-145, होमगार्ड, शाजापुर
4. संजीव कुमार शर्मा, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक-601, होमगार्ड, भोपाल

जीवन रक्षा पदक

1. किशोर कुमार अरने, कार्यवाहक उप निरीक्षक, इंदौर

For All Latest Updates

TAGGED:

MP POLICE AWARDS INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY MP POLICE AWARDMADHYA PRADESH INDEPENDENCE DAYIPS SAMEER SAURABH GALLANTRY MEDALINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.