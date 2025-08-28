जोधपुर: मारवाड़ में बहने वाली दो बरसाती नदियों लूणी और सूकड़ी ने 48 घंटे में 12 जानें ले ली. बरसाती नदियां उफान पर हैं. जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है. जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के आसाणा गांव में मंगलवार शाम डूबे छह दोस्तों में से चार के शव बुधवार शाम तक मिल गए. बाकी दो के शव गुरुवार को गोताखोरों को मिले हैं. वहीं, बुधवार को बालोतरा के पास लूणी नदी में छह लोग डूब गए थे. इनमें से तीन के शव बुधवार को ही मिल गए थे, जबकि तीन के शवों की अभी तलाश जारी है. जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है. इन दोनों हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक एवं जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने इस हादसे पर संवेदना जताई और मौके का दौरा भी किया. जालौर कलेक्टर प्रदीप गंवाडे ने लोगों से अपील की है कि बरसात के दिनों में नदियों में न उतरें. बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने भी लोगों से अपील की है कि मानसून के दौरान रपट (तेज बहाव) वाले पानी से दूरी बनाए रखें और नदी-नालों के आस-पास सावधानी बरतें.

सुशील कुमार, कलेक्टर बालोतरा. (ETV Bharat Jodhpur)

छह दोस्तों की एक साथ हुई मौत: जालौर जिले के सायला के आसाणा गांव में मंगलवार शाम छह दोस्त लूणी की सहायक नदी सूकड़ी में नहाने के लिए उतरे थे. इनमें दो सगे भाई भी शामिल थे. सभी 6 लोग एक साथ पानी में डूब गए. मंगलवार को ही शाम लगभग 5 बजे पुलिस ने खोज अभियान शुरू कर दिया, लेकिन रात तक कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद बुधवार को फिर से अभियान शुरू हुआ, जिसमें चार शव बरामद हुए, जबकि दो नहीं मिले. गुरुवार सुबह फिर से अभियान शुरू हुआ तो गोताखोरों ने दो अन्य शव बरामद कर लिए. इस हादसे में जगताराम पुत्र जेपाराम मेघवाल, मनोहर सिंह पुत्र चेलसिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह पुत्र चेलसिंह राजपूत, श्रवण कुमार पुत्र ताराराम मेघवाल, उमाराम पुत्र चेलाराम मेघवाल और श्रवण कुमार पुत्र मोडाराम देवासी की डूबने से मौत हो गई.

पिता के बनाए खनन गड्ढे में डूबे: यह हादसा आसाणा गांव के पास हुआ. यहां सूकड़ी नदी में अवैध खनन होता है. पुलिस ने चार शव 25 फीट गहरे एक गड्ढे से ही बरामद किए थे. खास बात यह रही कि अवैध खनन के आरोप में चेलसिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था. उसकी जमानत कराने के लिए उसके बेटे मनोहरसिंह और जितेंद्र सिंह बुधवार को जालौर गए थे, लेकिन जमानत न मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया. इसके बाद दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ यह देखने नदी पर पहुंचे कि कार पार हो पाएगी या नहीं, लेकिन खनन से बने गहरे गड्ढे में ही सभी दोस्तों के साथ डूब गए. बुधवार को पिता चेलसिंह की जमानत हो गई, तब उसे जितेंद्र का शव मिला. गुरुवार को मनोहरसिंह का शव मिला.

लूणी में जलस्तर बढ़ा, तीन की तलाश जारी: दूसरी ओर बुधवार रात हुई बारिश के बाद लूणी नदी का जलस्तर करीब दो फीट बढ़ गया. इससे गुरुवार सुबह शुरू हुए खोज अभियान में डूबे लोगों को ढूंढने में परेशानी हो रही है. फिलहाल तलाश जारी है. बालोतरा कलेक्टर सुशील कुमार ने बताया कि जुलाई में बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी की रपटों को बंद करवा दिया गया था. जलस्तर कुछ कम होने पर लोगों ने रपट वापस खोल दी थी, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ने से एसयूवी कार नदी में बह गई. वाहन में आठ लोग थे, इनमें से तीन लोगों की तलाश के लिए अभियान चल रहा है.

आठ माह के बेटे सहित तीन लोग लापता: जोधपुर के शेरगढ़ के नरसिंहपुरा (जाटों का वास) निवासी पेमाराम (40) पुत्र सुरताराम अपने परिवार के साथ जसोल मंदिर दर्शन के लिए निकले थे. गाड़ी में उनके साथ उनकी पत्नी मीरा देवी (32), बेटी उर्मिला (7), बेटी पूजा (3), आठ माह का बेटा, मां कबू देवी (60), एक अन्य व्यक्ति राणीदान सिंह (70) और ड्राइवर देवाराम (55) थे. हादसे में मीरा देवी, उर्मिला और पूजा की मौत हो गई. ड्राइवर देवाराम और पेमाराम को गंभीर हालत में राजकीय नाहटा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लूणी नदी के तेज बहाव में बह जाने के कारण पेमाराम का आठ माह का बेटा, उनकी मां कबू देवी और राणीदान सिंह अभी भी लापता हैं.