संभल प्रशासन का बड़ा एक्शन! नरौली में 12 मकानों और 1 मदरसे पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिन का दिया समय

संभल: जिले के चंदौसी तहसील इलाके के नरौली कस्बे में अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. तहसील प्रशासन ने सोमवार को एक झटके में 12 मकानों और एक मदरसे को नोटिस जारी करने के साथ लाल निशान भी लगा दिए गए हैं. 15 दिन में घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस मिलने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया है. इसके पहले सदर तहसील इलाके के हातिम सराय में 80 मकानों को प्रशासन ने नोटिस दिया था.



चंदौसी के तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि शिकायतों के आधार पर धारा 67 के तहत कार्यवाही पहले से चल रही थी. उन्होंने बताया कि 24 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश दिया जा चुका है. इसी के तहत नोटिस जारी किए गए हैं. संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है और पत्रावली में दिए गए उनके दस्तावेजों के आधार पर जांच जारी है. जिन घरों को नोटिस दिया गया है उन पर निशान लगाए गए हैं.

वही दूसरी ओर, पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें बिना ठोस सबूत के उनके घरों को ‘अवैध’ ठहरा दिया गया. जबकि तहसील में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. जमीन के पुराने कागज बुजुर्गों के पास थे, जो अब गुम हो गए हैं. हमें सिर्फ़ 15 दिन का समय दिया गया है.