संभल प्रशासन का बड़ा एक्शन! नरौली में 12 मकानों और 1 मदरसे पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिन का दिया समय

चंदौसी तहसील इलाके के कस्बे में स्थित अवैध मकानों पर मदरसे पर लगाया गया लाल निशान, पीड़ितों ने मनमानी का लगाया आरोप

नरौली कस्बे में मकानों पर लगाए निशान.
नरौली कस्बे में मकानों पर लगाए निशान. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
संभल: जिले के चंदौसी तहसील इलाके के नरौली कस्बे में अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. तहसील प्रशासन ने सोमवार को एक झटके में 12 मकानों और एक मदरसे को नोटिस जारी करने के साथ लाल निशान भी लगा दिए गए हैं. 15 दिन में घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस मिलने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया है. इसके पहले सदर तहसील इलाके के हातिम सराय में 80 मकानों को प्रशासन ने नोटिस दिया था.

चंदौसी के तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि शिकायतों के आधार पर धारा 67 के तहत कार्यवाही पहले से चल रही थी. उन्होंने बताया कि 24 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश दिया जा चुका है. इसी के तहत नोटिस जारी किए गए हैं. संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है और पत्रावली में दिए गए उनके दस्तावेजों के आधार पर जांच जारी है. जिन घरों को नोटिस दिया गया है उन पर निशान लगाए गए हैं.

वही दूसरी ओर, पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें बिना ठोस सबूत के उनके घरों को ‘अवैध’ ठहरा दिया गया. जबकि तहसील में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. जमीन के पुराने कागज बुजुर्गों के पास थे, जो अब गुम हो गए हैं. हमें सिर्फ़ 15 दिन का समय दिया गया है.

सुलेमान ने प्रशासन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा, 1990 में यह प्लॉट नीलामी से खरीदा था. ईओ, चेयरमैन और नगर पंचायत बोर्ड ने मुझे यह जमीन सिर्फ चार हज़ार में दी थी. एक बार प्रशासन ने छीना था, लेकिन डीएम और एडीएम ने जांच के बाद मुझे दोबारा कब्जा दिलाया था. अब फिर से कह रहे हैं कि यह गड्ढों पर बनी जमीन है, चार दिन में खाली करो.

इसे भी पढ़ें-संभल में तालाब की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा, प्लॉटिंग कर खड़ी की इमारतें, 15 दिन में खाली करने का आदेश

