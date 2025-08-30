भरतपुर: जिले में इंसान और जानवर का टकराव अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है. श्वानों और बंदरों के हमले हर दिन दर्जनों लोगों को घायल कर रहे हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 16 माह में 5058 लोगों को श्वानों ने काटा जबकि सिर्फ छह माह में 141 लोगों पर बंदरों ने हमला किया. औसतन हर दिन 12 लोग डॉग्स के हमलों का शिकार बन रहे हैं. वहीं हर दूसरे दिन बंदर किसी न किसी पर टूट पड़ते हैं. यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा की चुनौती है बल्कि प्रशासनिक इंतजामों पर भी सवाल उठाती है.
हर महीने सैकड़ों को काट रहे श्वान: आरबीएम अस्पताल के आंकड़े साफ बताते हैं कि वर्ष 2025 के जनवरी से अगस्त तक ही 2514 लोग श्वानों के हमले का शिकार बने. वहीं, पूरे वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 2544 रहा. स्पष्ट है कि 2025 में हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं.
पढ़ें: डॉग बाइट के मामले में अलवर बना हॉट स्पॉट, दो साल में 50 हजार से ज्यादा मामले आए सामने - DOG BITE CASE
मानसून में बढ़ जाते हैं हमले: आरबीएम अस्पताल के सर्जन डॉ रोहिताश सिंह बताते हैं कि मानसून का मौसम श्वानों के प्रजनन का समय होता है. इसी दौरान उनकी आक्रामकता बढ़ जाती है और काटने की घटनाओं में उछाल आता है. इसी तरह बंदरों के झुंड भी बारिश के मौसम में बस्तियों में घुस आते हैं और भोजन के लिए लोगों पर हमला कर देते हैं.
पढ़ें: राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग - STREET DOGS
बंदर, डॉग काट ले तो ये करें: डॉ रोहिताश सिंह के अनुसार बंदर या डॉग के काटने पर तुरंत साफ पानी के नल के नीचे घाव को रखें और पांच मिनट तक साबुन से धोएं. घाव को बिल्कुल न बांधें, खुला छोड़े दें. साथ ही तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं और चिकित्सकीय सलाह लें. डॉग या बंदर काटने पर एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) और आवश्यकतानुसार टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है. यदि समय रहते सही उपचार न मिले, तो रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.
पढ़ें: जोधपुर में डॉग बाइट के रोजाना आ रहे 40 से ज्यादा मामले, निगम ने शुरू किया पकड़ने का अभियान - DOG BITES INCREASED IN JODHPUR
एक साल में कोई नसबंदी अभियान नहीं: नगर निगम सचिव विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अप्रैल से जून तक तीन माह में 1077 बंदरों को पकड़कर गोवर्धन के जंगलों में छोड़ा गया. वहीं, पहले करीब 2500 श्वानों की नसबंदी करवाई गई थी. हालांकि वर्ष 2024-25 कोई नसबंदी अभियान नहीं चलाया गया. निगम का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे अभियान चलाएंगे.