बरेली में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म; 6 माह की गर्भवती मासूम ने बच्चे को दिया जन्म, पड़ोसी 8 माह से कर रहा था शोषण

बरेली : जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 40 साल के शादीशुदा व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मासूम छह माह की गर्भवती हो गई. वहीं पीड़िता ने जिला महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. बच्चे की कुछ देर बाद मौत हो गई. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कई दिनों से पेट में हो रहा था दर्द : पुलिस के मुताबिक, बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 11 साल की मासूम के कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था. परिजनों ने पहले स्थानीय डॉक्टर से दवा दिलाकर इलाज कराया, लेकिन जब वह ठीक नहीं हुई तो गुरुवार को एक निजी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर अल्ट्रासाउंड कराया गया. अल्ट्रासाउंड में बच्ची के 6 महीने के गर्भवती होने की जानकारी हुई. मामले की जानकारी होने पर परिजनों के होश उड़ गये. उन्होंने जब बच्ची से पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी पिछले आठ महीने से शोषण कर रहा था.







अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल : मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता के भाई ने नवाबगंज थाने की पुलिस से शिकायत की है. परिजनों का आरोप है कि उसके गांव में रहने वाला व्यक्ति शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है. आरोप है कि लगभग 7 से 8 महीने पहले आरोपी बहन को बहला फुसला कर अपने घर ले गया, जहां जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप रहने को कहा. भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी बच्ची के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देता रहा. पीड़िता की तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने शुक्रवार को बरेली के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया.

बच्ची का अस्पताल में चल रहा इलाज : जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने बताया कि मासूम ने एक नवजात को जन्म दिया था. जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई. फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने नवजात का डीएनए सैंपल निकलवाया है, ताकि आरोपी के डीएनए से उसकी मैचिंग की जा सके.













क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्रा ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसके 6 माह के गर्भवती होने का मामला आया था. आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है.



