ETV Bharat / state

पड़ोसी ने 11 साल की बालिका के साथ की दरिंदगी, पुलिस ने किया दस्तयाब - Rape with 11 year old in Jodhpur

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 24 hours ago

जोधपुर का बासनी पुलिस स्टेशन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के बासनी थाना क्षेत्र में एक पड़ोसी के 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है. एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि बासनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी को पकड़ा लिया है. बालिका के बयान करवाए गए हैं. मामले की जांच एडीसीपी करेंगे. बालिका के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल पीड़िता का उपचार चल रहा है. अस्पताल से पुलिस को मिली सूचना: घटना के दिन थाना क्षेत्र में रहने वाली बालिका के माता-पिता काम पर गए हुए थे. पड़ोस में रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति घर में घुसा और उसने हवस का शिकार बना लिया. सोमवार को बालिका की तबियत खराब हुई, तो उसे एम्स लेकर गए. मंगलवार को एम्स में जांच हुई, तो डॉक्टर को उसके साथ यौन शोषण होने अंदेशा हुआ, तो पुलिस को सूचित किया.